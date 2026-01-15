Ladrón resulta baleado por su propio cómplice en pleno robo y ahora enfrenta prisión preventiva tras ser internado

Un violento asalto a mano armada tuvo un desenlace inesperado. Al golpear a la víctima con la cacha de la pistola, uno de los delincuentes disparó por accidente e hirió a su cómplice, quien fue detenido mientras recibía atención médica. Fuente: Latina Noticias

Un violento robo a mano armada ocurrido en el distrito de Manantay terminó con un giro tan abrupto como irónico: uno de los asaltantes acabó herido de bala por un disparo accidental de su propio cómplice y ahora enfrenta prisión preventiva. El intento de robo a un camión repartidor, captado por cámaras y difundido por Latina Noticias, dejó al descubierto una cadena de errores, violencia y una huida desesperada que marcó el destino del joven implicado.

El asalto se produjo a plena luz del día, cuando dos sujetos armados interceptaron el vehículo de reparto y redujeron a la conductora con amenazas constantes. La escena, tensa y caótica, se agravó durante un forcejeo que escaló en segundos. La víctima fue golpeada en la cabeza con la cacha de un arma de fuego mientras suplicaba que la dejaran ir, una agresión que desencadenó el disparo que cambió el curso del delito.

El proyectil impactó en el abdomen de uno de los delincuentes, que se encontraba revisando el interior del camión. Lejos de auxiliarlo, el autor del disparo huyó del lugar, dejando atrás a su cómplice herido y a la conductora tendida en la vía pública.

Geraldo Edu García Izquierdo, uno de los asaltantes, recibió un disparo accidental y fue internado bajo custodia en el hospital local. Foto: Composición Infobae Perú

El comandante PNP David Silva Arangoitia explicó que los hechos ocurrieron cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta lineal abordaron a la conductora con armas de fuego. “La redujeron, le golpearon la cabeza para poder robarle”, detalló, precisando que la violencia fue clave para ejecutar el asalto. En medio de esa agresión, el arma se accionó de manera inesperada, impactando al propio cómplice que estaba dentro del vehículo.

Vecinos acudieron a auxiliar a la mujer, mientras que el joven baleado fue trasladado por sus familiares a un hospital cercano, sin imaginar que la atención médica activaría la alerta policial.

Asaltante resultó herido por su propio compañero

El herido fue identificado como Geraldo Edu García Izquierdo, de 20 años. Ingresó al Hospital Amazónico de Yarinacocha con una herida de bala en el abdomen y quedó internado bajo custodia policial. Según informó Latina Noticias, la Policía Nacional del Perú logró ubicarlo tras una llamada del personal de salud que reportó el ingreso de una persona herida por proyectil de arma de fuego (PAF), activando el protocolo correspondiente.

Fuentes policiales indicaron que el estado de salud de García Izquierdo es estable, aunque permanece en observación médica. La custodia se mantiene de forma permanente para evitar una fuga y garantizar que, una vez reciba el alta, sea puesto a disposición de las autoridades judiciales. El episodio, difundido ampliamente en redes y noticieros, generó reacciones de indignación y sorpresa por la crudeza del hecho y el abandono del herido por parte de su compañero.

Dos sujetos armados asaltaron a una conductora en Yarinacocha, desatando un violento episodio que terminó con la intervención policial. Foto: Composición Infobae Perú

Prisión preventiva para ladrón herido

El Ministerio Público solicitó y obtuvo nueve meses de prisión preventiva contra Geraldo Edu García Izquierdo por el delito de robo agravado, medida que deberá cumplir tras recibir el alta médica. La decisión judicial se sustentó en la gravedad del hecho, el uso de armas de fuego y el riesgo de fuga, además de los elementos de convicción presentados por la Fiscalía.

Mientras tanto, la Policía Nacional del Perú mantiene un operativo para dar con el paradero del segundo implicado, quien permanece prófugo. Las imágenes difundidas por Latina Noticias muestran al sujeto huyendo rápidamente tras el disparo, sin intentar auxiliar a su cómplice. La PNP analiza registros de cámaras de seguridad, testimonios y rutas de escape para identificarlo plenamente y proceder con su captura.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a denunciar cualquier información que ayude a ubicar al prófugo y recordaron que el uso de armas de fuego incrementa exponencialmente los riesgos, incluso para quienes las empuñan. En este caso, el disparo accidental no solo frustró el robo, sino que selló el destino judicial de uno de los implicados y dejó al descubierto la fragilidad de una huida que ya no tiene retorno.