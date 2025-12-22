Perú

Víctima de asalto embiste con su auto la moto de los delincuentes que fugaban con sus 50 mil soles en Trujillo

Las autoridades lograron detener a los implicados en un robo violento, luego de que la víctima los interceptara con su vehículo y frustrara su huida en una de las avenidas más transitadas de la ciudad

La persecución en Trujillo terminó con la víctima embistiendo a los asaltantes tras el robo de 50.000 soles en avenida Larco.

Una persecución terminó con el embestimiento directo de los asaltantes por parte de su propia víctima tras un violento robo en la avenida Larco de Trujillo, donde los delincuentes intentaron huir con 50.000 soles, pero la rápida reacción del conductor cambió el desenlace.

Según informó 24 Horas, los delincuentes armados interceptaron una camioneta en una zona colmada de comercios y lograron arrebatarle al conductor la suma antes de intentar darse a la fuga en una motocicleta.

La huida, captada por cámaras de seguridad, reveló el momento en el que la víctima, en vez de adoptar una actitud pasiva, optó por perseguir a los asaltantes con su propio vehículo.

El conductor de la camioneta maniobró con precisión en plena vía, por 24 Horas como la clave que impidió que los delincuentes desaparecieran con el botín sustraído.

Los hechos captados

Las imágenes difundidas muestran la secuencia en que la motocicleta, con los delincuentes a bordo, busca zafarse del tráfico y la persecución. El conductor gira su camioneta con decisión, impacta a los asaltantes e imposibilita la continuidad de su fuga sobre dos ruedas.

Durante el forcejeo, los asaltantes arrojaron las mochilas que contenían el dinero robado, pero rápidamente recuperaron una parte antes de comenzar a escapar a pie. Tal como detalla el informe televisivo, la presencia de testigos y víctimas que persiguen a los criminales contribuyó a la presión sobre los autores del robo, quienes optaron por dividirse y buscar refugio en las calles cercanas.

Operativo policial

La rápida intervención del escuadrón de Halcones de la Policía Nacional del Perú (PNP) culminó con la detención de los responsables del atraco.

Las autoridades anunciaron que, tras la detención, ambos involucrados permanecen bajo custodia, mientras que las investigaciones continúan para esclarecer si participaron en otros delitos similares en la zona. La policía también evalúa si se logró recuperar el total del dinero sustraído, aunque la versión preliminar indica que el embate del conductor impidió que los responsables lograran ocultar el botín.

El empresario de Los Olivos sobrevivió a un ataque armado gracias al blindaje de su vehículo personal tras retirar dinero de un banco.

El contexto de la inseguridad y la respuesta ciudadana

Lo que sucedió en Trujillo es reflejo de una creciente ola de inseguridad que golpea a la ciudad, reconocida por su marcado desarrollo comercial y residencial. De acuerdo con el reporte de 24 Horas, el hecho tuvo lugar apenas a dos cuadras de la Comisaría de Buenos Aires, lo que deja en evidencia la falta de contención ante delitos incluso en áreas vigiladas por la policía.

Pedro Concepción narró: “Aquí en Trujillo, según el gobierno regional La Libertad, que fue justamente de César Acuña, actualmente, pues, gobernado por Giovanna Cabrera, ha entregado cien millones de soles a la policía en equipación, en camionetas, en motos, en drones”. Sin embargo, residentes expresaron su malestar por la insuficiencia de resultados visibles, a pesar de la millonaria inversión en recursos para la seguridad.

El contexto de crisis se profundiza por la percepción ciudadana de que, ante la frecuencia de los robos y la violencia, los habitantes se ven forzados a asumir tareas de protección y defensa personal. “Aquí cada uno se salva o entre ciudadanos nos salvamos”, agregó el periodista de Panamericana Televisión, citando el sentir de la población local.

Reacciones oficiales y próximos pasos

En las próximas horas, la Policía Nacional del Perú tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa para detallar si lograron recuperar la totalidad del botín y los pormenores de la investigación. El incidente expone un desafío persistente para las autoridades, que afrontan demandas de mayor seguridad y controles efectivos en zonas comerciales.

Según la cobertura de 24 Horas, la expectativa social está centrada en el esclarecimiento del caso y en la implementación de medidas tangibles para frenar la criminalidad en Trujillo, donde la respuesta inmediata de la víctima marcó la diferencia al impedir que los delincuentes concretaran su huida.

