Delincuentes con chalecos policiales simulan operativo y asaltan camioneta en SMP en pleno estado de emergencia

Un violento asalto armado se registró en el jirón Huancayo, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), donde un grupo de delincuentes simuló un operativo policial para interceptar y robar una camioneta. El hecho ocurrió a plena luz del día y fue ejecutado de manera organizada por sujetos que se desplazaban en aproximadamente cinco vehículos.

Según informó el programa de noticias 24 Horas, las imágenes captadas en la zona muestran cómo los criminales rodean la camioneta de marca Kia, impidiendo cualquier posibilidad de escape. La modalidad utilizada llamó la atención de los vecinos debido al nivel de coordinación y al número de personas involucradas en el asalto.

Banda armada utiliza chalecos de la Policía para ejecutar asalto a plena luz del día en SMP. (Foto: Difusión)

Simularon operativo y atacaron

Uno de los aspectos que mayor alarma generó fue que los asaltantes vestían chalecos similares a los de la Policía Nacional, lo que llevó tanto al conductor como a los vecinos de la zona a creer, en un primer momento, que se trataba de un operativo policial legítimo. Esta falsa apariencia permitió a los delincuentes acercarse al vehículo sin levantar sospechas y ejecutar el ataque con mayor facilidad.

La situación cambió cuando los sujetos comenzaron a actuar con violencia. El conductor de la camioneta fue amenazado y golpeado, y los atacantes incluso rompieron una de las lunas del vehículo para concretar el asalto. Testigos señalaron que la víctima aparentemente trasladaba dinero en efectivo y diversas especies, entre ellas cajas similares a las utilizadas para almacenar teléfonos celulares.

Asalto organizado en SMP: delincuentes vestidos como policías atacan a conductor y huyen por la avenida Perú. (Créditos: 24 Horas)

Amenazas y fuga de los delincuentes

Durante el asalto, varios vecinos salieron de sus viviendas, algunos desde los segundos pisos, con la intención de alertar a la Policía o registrar lo ocurrido. Sin embargo, los delincuentes los encañonaron y amenazaron para evitar cualquier tipo de intervención.

Según informó el citado medio, los sujetos habrían huido por las inmediaciones de la avenida Perú, una vía cercana al lugar del robo. La rápida retirada y el uso de varios vehículos evidencian un accionar delictivo previamente coordinado.

Investigación en curso

Luego del violento crimen, efectivos de la Depincri de San Martín de Porres asumieron las investigaciones del caso, con apoyo de la comisaría de Barboncitos en las diligencias iniciales y en la recopilación de las imágenes que ahora forman parte del proceso policial. Las autoridades buscan identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del violento atraco.

El conductor de la camioneta, visiblemente afectado por lo ocurrido, brindó información preliminar a la Policía, aunque evitó dar declaraciones extensas debido al estado de shock en el que se encontraba, según informó 24 Horas. De acuerdo con los registros de la Sunarp, el vehículo asaltado está a nombre del grupo empresarial Golden Sack, dedicado a la venta al por mayor y menor de metales y minerales, así como al alquiler de maquinaria vinculada a ese rubro.

Las autoridades continúan con las indagaciones para identificar a los responsables de este asalto, ocurrido en pleno estado de emergencia, mientras los vecinos de San Martín de Porres expresan su preocupación por la inseguridad en la zona.

