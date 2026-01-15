Perú

Crimen en Los Olivos: el modus operandi de la banda que robaba taxis y asesinaba a conductores

Los implicados en el crimen, un ciudadano extranjero y un peruano, fueron detenidos en una vivienda en Santa Anita

El modus operandi de la banda que asesinó al taxista Homero David Casas Jara se iniciaba con una acción aparentemente rutinaria: la solicitud de un servicio de taxi por aplicativo. Los integrantes de la organización criminal se hacían pasar por pasajeros comunes y se presentaban como usuarios regulares del servicio, sin levantar sospechas iniciales.

En este caso, el servicio se inició en el distrito de Ate y correspondía a la primera carrera de la jornada del conductor. Antes de perder contacto, la víctima alcanzó a advertir a su entorno cercano sobre un detalle que luego resultaría clave para la investigación: la baja calificación que tenía el pasajero en el aplicativo.

Pocos minutos después de iniciado el recorrido, el sistema de geolocalización del vehículo fue desactivado. Esta interrupción abrupta del GPS encendió las alertas entre los familiares, quienes comenzaron a notar irregularidades tanto en el desplazamiento del automóvil como en la falta de respuesta del conductor.

Violencia durante el trayecto y abandono de la víctima

De acuerdo con el reporte policial preliminar, el ataque se produjo mientras el vehículo se encontraba en movimiento. Durante el trayecto, los delincuentes redujeron al conductor mediante una agresión directa, que incluyó golpes y disparos con arma de fuego, con el objetivo de despojarlo de su vehículo.

Tras ejecutar el ataque, los integrantes de la banda abandonaron a la víctima en el distrito de Los Olivos. El taxista fue hallado maniatado y con graves heridas en el cruce de la avenida Alfredo Mendiola con la calle Paucartambo, una escena que evidenciaba un alto nivel de violencia.

Agentes policiales que llegaron al lugar encontraron al conductor aún con vida y solicitaron asistencia médica de emergencia. Paramédicos realizaron maniobras de auxilio antes de proceder con su traslado a un centro de salud cercano. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones provocadas por los disparos, Homero David Casas Jara falleció horas después en el hospital Cayetano Heredia.

Tecnología, seguimiento y rastreo criminalístico

La investigación policial se sustentó en un enfoque tecnológico, criminalístico y científico que permitió avanzar incluso días después del crimen. El general Óscar Arriola explicó que el uso de herramientas modernas de rastreo y seguimiento fue determinante para identificar a los responsables, aun cuando el tiempo transcurrido podía haber dificultado la reconstrucción de los hechos.

Estas capacidades permitieron establecer conexiones entre la escena del crimen y otros puntos vinculados a la organización delictiva. El trabajo policial incluyó el análisis de evidencias levantadas en el lugar donde fue hallada la víctima, las cuales luego fueron contrastadas con otros indicios obtenidos durante el proceso de investigación.

Como resultado de este seguimiento, la Policía identificó dos grandes inmuebles ubicados en el distrito de Santa Anita. Estos espacios fueron señalados como centros de operación de la banda, desde donde se coordinaban actividades ilícitas y se almacenaban armas de fuego. Los rastros criminalísticos encontrados en estos lugares coincidían con los hallados en la escena del asesinato.

Organización criminal, armas y confesiones

Los operativos realizados en Santa Anita se ejecutaron de manera simultánea y con la participación de diversas unidades especializadas de la Policía. Durante estas intervenciones, se logró la captura de varios integrantes de la organización criminal y la incautación de armamento directamente vinculado al asesinato del taxista.

Según detalló el general Arriola, la contundencia de las pruebas reunidas —entre ellas huellas, intercambios criminalísticos y otros elementos de convicción— llevó a que los detenidos confesaran no solo el homicidio, sino también el robo del vehículo, su posterior venta y el almacenamiento de las armas utilizadas.

La Policía determinó que uno de los inmuebles intervenidos funcionaba como punto de salida de armas de fuego para la organización. Además, se informó que las investigaciones continúan para dar con un tercer implicado que permanece prófugo. De acuerdo con las indagaciones, la estructura criminal estaría conformada por al menos seis o siete personas, todas vinculadas a este y otros hechos delictivos.

