Arte textil contemporáneo reinterpreta el legado mochica en la exposición “Homenaje al Señor de Sipán”

“Homenaje al Señor de Sipán”: textiles contemporáneos dialogan con la herencia mochica (Foto: FB/@ArtesaniasdelPeruOficial)

El arte textil contemporáneo peruano vive un renovado impulso gracias a la exposición “Homenaje al Señor de Sipán”, que destaca la conexión entre la memoria prehispánica y la innovación artística. Esta muestra constituye una invitación a redescubrir el legado mochica desde una perspectiva actual, abriendo nuevas posibilidades para el diálogo entre tradición y modernidad.

Desde el 23 de diciembre, el Museo Tumbas Reales de Sipán en Lambayeque acoge esta propuesta, que sitúa en primer plano el vínculo entre la creación textil y la herencia ancestral. La exhibición busca prolongar su presencia más allá de enero e incluso trasladarse a escenarios emblemáticos como el Museo de Sitio Huaca Rajada, epicentro del hallazgo arqueológico que redefinió la historia del norte peruano.

Exposición en Lambayeque une memoria prehispánica y arte textil contemporáneo. (Foto: FB/@ArtesaniasdelPeruOficial)

Fusión entre arte y memoria ancestral

Entre las obras más relevantes de la exposición destaca la representación conceptual del Señor de Sipán, realizada con aplicaciones de algodón nativo en urdimbres colgantes. Esta pieza evoca los antiguos textiles de cintura y actualiza un símbolo ancestral desde una perspectiva artística. El maestro artesano Dante Julián Bravo explicó a Agencia Andina que su creación responde a una visión artística y curatorial que trasciende lo puramente artesanal, renovando el diálogo entre el pasado mochica y el presente museístico.

El taller de Bravo, distinguido como Punto de Cultura por el Ministerio de Cultura, ha impulsado proyectos similares en el Museo de Túcume, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque y en la sede ministerial en Lima. Estas iniciativas han contribuido a consolidar la presencia del arte textil lambayecano en escenarios institucionales de relevancia nacional.

La exposición está compuesta por 24 piezas únicas, confeccionadas durante los últimos tres meses con la técnica de teñido en reserva. Los materiales, trabajados con tintes naturales, barro y cera de abeja, reflejan un profundo respeto por la iconografía mochica, que se convierte en el eje central de la propuesta.

Museo Tumbas Reales de Sipán acoge muestra que renueva el arte textil peruano (Foto: FB/@ArtesaniasdelPeruOficial)

Innovación y proyección del arte textil

Según Bravo, el propósito principal de la muestra es incentivar a otros artesanos de la región Lambayeque a desarrollar exposiciones artísticas en museos y centros culturales, ampliando así su visibilidad y acceso a mercados especializados. El enfoque curatorial convierte a estos textiles en verdaderos puentes entre la tradición y el arte contemporáneo.

El recorrido de “Homenaje al Señor de Sipán” incluye tapices y murales textiles, así como objetos complementarios como fundas de cojín, individuales y souvenirs. Estas piezas demuestran que la artesanía regional puede dialogar con los lenguajes contemporáneos en el ámbito museográfico, abriendo nuevas rutas para la innovación.

Bravo señaló a Agencia Andina que el proyecto “Túcume de Arte Textil” y la colaboración con el Centro de Innovación Tecnológica Turístico Artesanal Sipán (CITE-Sipán) han sido determinantes para gestionar la exposición bajo los protocolos museográficos establecidos, consolidando alianzas institucionales clave en el sector cultural de Lambayeque.

Arte textil lambayecano destaca legado ancestral en exposición sobre el Señor de Sipán. (Foto: FB/@ArtesaniasdelPeruOficial)

Mirada renovada al arte peruano

La exposición permanecerá abierta durante todo enero, permitiendo que visitantes locales y turistas reflexionen sobre el arte peruano contemporáneo a la luz de la historia ancestral. Este encuentro entre pasado y presente ofrece una oportunidad única para valorar el potencial de la creación textil regional y su capacidad para establecer un diálogo intercultural.

“Homenaje al Señor de Sipán” reafirma la importancia de la artesanía peruana como vehículo de memoria y renovación. La muestra demuestra que el arte textil, al reinterpretar símbolos ancestrales, puede proyectarse hacia el futuro sin perder su esencia, fortaleciendo así la identidad cultural de la región y del país.