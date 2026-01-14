Tensión en Gamarra por alerta de bomba: Agentes UDEX descartaron presencia de explosivos

Un desconocido dejó un paquete sospechoso en la cuadra 15 del jirón Italia. | Canal N

El miedo y la zozobra se apoderaron de los comerciantes y visitantes del emporio comercial de Gamarra en La Victoria, luego de que se alertara de un presunto artefacto explosivo en los exteriores de la galería “Las Brisas”, ubicada en la cuadra 15 del jirón Italia.

La alarma se activó alrededor de las 6 de la tarde de este martes 13 de enero. Tras dar aviso a la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), una división especializada de la Policía Nacional del Perú (PNP), la zona —altamente concurrida— fue cercada y las tiendas de los alrededores fueron cerradas de inmediato.

Los agentes de UDEX revisaron el objeto siguiendo los protocolos de seguridad correspondientes. Al finalizar la inspección, determinaron que no se trataba de una bomba u objeto explosivo, sino únicamente de un paquete completamente envuelto, situación que generó la preocupación entre los transeúntes.

Según la información difundida por Canal N, un sujeto se acercó hasta la galería y arrojó una bolsa que contenía el paquete. Este hecho fue interpretado por los presentes como un posible acto de extorsión.

Las autoridades informaron que, en el menor tiempo posible, se espera que los comercios afectados reanuden sus operaciones y se restablezca el pase peatonal en la zona.

Tensión en Gamarra por presunto artefacto explosivo. | Willax Noticias

¿Qué hacer ante la presencia de explosivos?

Ante la presencia de un posible artefacto explosivo en la vía pública, lo más importante es mantener la calma y actuar de forma segura.

Según recomendaciones de la Policía Nacional y la Unidad de Desactivación de Explosivos, lo primero es no tocar ni manipular el objeto sospechoso bajo ninguna circunstancia. Tampoco se debe intentar abrirlo, moverlo ni inspeccionarlo.

Es fundamental alejarse del área y mantener una distancia de al menos 100 metros si se trata de un paquete y de 200 metros en caso de un vehículo sospechoso.

Inmediatamente, se debe avisar a las autoridades llamando al 105 de la PNP o a los números de UDEX. También es importante alertar a otras personas en las cercanías para que se retiren y eviten riesgos.

Se recomienda no utilizar dispositivos electrónicos como teléfonos móviles o radios cerca del objeto, ya que podrían activar el artefacto accidentalmente. Finalmente, al llegar las autoridades, hay que seguir todas sus indicaciones y colaborar para facilitar su labor. La prevención y la acción rápida pueden salvar vidas en estas situaciones.

Agentes UDEX confirmaron que no se trataba de un explosivo. (Captura de pantalla: Willax)

¿Cuál es la función de la UDEX?

La Unidad de Desactivación de Explosivos es una unidad de élite de la Policía Nacional encargada de neutralizar, investigar y prevenir amenazas explosivas, incendiarias y de armas de destrucción masiva, interviniendo en incidentes de coches bomba, granadas y otros artefactos peligrosos para proteger la seguridad ciudadana.

Esta unidad, creada en 1981, está compuesta por agentes altamente especializados que utilizan tecnología avanzada y trajes protectores para desactivar explosivos, trabajando en situaciones de alto riesgo para la vida humana.

Estas son sus funciones principales:

Intervención y Neutralización: Desactivación de artefactos explosivos improvisados (IEDs), granadas, coches bomba y otras amenazas.

Prevención: Búsqueda y localización de materiales peligrosos y amenazas explosivas.

Investigación: Análisis posterior a explosiones para determinar el tipo de explosivo utilizado.

Respuesta a Armas de Destrucción Masiva: Intervención ante amenazas nucleares, químicas, biológicas y radiológicas (NBQ).