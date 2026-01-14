Perú

Rectificación de solicitud en Profuturo AFP: Confirman cómo se realiza y sin link

Un proceso diferente seguirán los afiliados de Profuturo AFP si quieren añadir un nuevo monto a sus solicitudes de retiro de hasta 4 UIT, por el aumento de este valor

Así puedes pedir la rectificación
Así puedes pedir la rectificación del monto de retiro AFP que pediste en Profuturo. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Ya las cuatro administradoras de fondos de pensiones han detallado cómo se realiza el pedido de rectificación de la solicitud de retiro AFP de hasta 4 UIT (S/ 22.000). Como se recuerda, Infobae Perú fue el primer medio en confirmar que existía este proceso al que los afiliados podían acogerse para aumentar el monto de su pedido de retiro de fondos.

Así, la última en responder públicamente sobre este proceso ha sido Profuturo AFP, la cual tiene un proceso diferente al de las otras y que no involucra hacer el trámite por enlace o la agencia digital, sino por otro método.

“La rectificación se realiza por el Libro de reclamaciones, no es necesario realizar una nueva solicitud”, resaltó Profuturo AFP a un comentario de un afiliado en sus redes sociales.

Profuturo reveló que la rectificación
Profuturo reveló que la rectificación se realiza por medio del Libro de reclamaciones. - Crédito Captura de Facebook

Realizar rectificación de solicitud

Como se sabe, el proceso de rectificación de las solicitudes de retiro AFP no estaba contemplado en las normas aprobadas por el Congreso de la República ni la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Ante el aumento de la UIT (de S/ 5.350 a S/ 5.500), las mismas AFP han permitido que los afiliados puedan sacar sus fondos con el nuevo valor que tendría el límite de 4 UIT (antes S/ 21.400 y ahora de S/ 22.000).

De esta manera cada AFP ha implementado su “segunda solicitud” de retiro de AFP. Algunos trámites más fáciles que otros.

  • En AFP Integra para realizar la segunda solicitud solo debes entrar a la agencia digital por app o web y entrar a la opción disponible: https://agenciadigital.afpintegra.pe/
  • En AFP Habitat: En el caso de Habitat, se puede en el mismo link: https://retiro.afphabitat.com.pe/
  • En Prima AFP: Se puede realizar a través de su Agencia Virtual, en “Mis trámites” y en el apartado “Otros” se puede ver la opción “Segunda solicitud de retiro de hasta cuatro UIT”
  • En Profuturo AFP: Este proceso solo puede darse al pedirlo por el libro de reclamaciones.
Las cuatro Administradoras de Fondos
Las cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones ya informaron cómo se da la rectificación del retiro AFP. Pero esta puede ser rechazada. - Crédito Andina/Norman Córdova

Condiciones para la rectificación

Afiliado, si aún no solicitas tu retiro AFP, aún puedes hacerlo, por hasta S/ 22.000 hasta el lunes 19 de enero. Pero si ya lo has hecho, pero por un monto menor a este máximo (y tienes fondos para seguir pidiendo), podrás acceder a una segunda solicitud. Estos son los requisitos y condiciones que debes cumplir:

  • Ser afiliados que hayan realizado un primer retiro menor a las cuatro UIT vigentes en 2025
  • Deben contar con saldo disponible en la cuenta AFP
  • No deben superar el límite total de S/ 22.000 al sumar ambos retiros
  • Deben ingresar la solicitud antes del lunes 19 de enero de 2026.

Asimismo, las AFP podrán rechazar este pedido de rectificación, si se cumple lo siguiente (informado por Prima AFP):

  • No has registrado una primera solicitud en la web oficial de retiro Prima AFP. Si es tu caso, solicítala en nuestra web oficial hasta el 19 de enero
  • No cuentas con una primera solicitud aprobada para pasar a una segunda solicitud. Haz el seguimiento en la opción “Ver estado de solicitud”
  • Has retirado el límite máximo de 4 UIT vigente al realizar tu solicitud. Si deseas revisar tu monto, verifícalo en la opción “Ver estado de solicitud”.

