Indecopi ha multado a siete hoteles con S/914 mil 208 por reproducir música sin pagar derechos de autor en 2025

Indecopi listó los casos de hoteles sancionados por reproducir música sin pagar regalías. Infobae Péru añade uno más. - Crédito Indecopi

En lo que va del año, Indecopi ha multado con casi un millón de soles a hoteles por reproducción de canciones con derechos de autor y sin pagar regalías por esto, inclusive durante años. Se trata de multas que acumulan a S/914 mil 208.

El caso más reciente es el de la gran multa, la mayor de estas, al hotel Costa del Sol Wyndham en el antiguo Aeropureto Jorge Chávez, pero también han habiado otros seis casos durante el año que obtuvieron sanción (uno revelado por Infobae Perú). Estos son:

Multa al Hotel Milán (Inversiones Inmobiliarias FC S.A.C.), en Lince, con 19,5 UIT (S/104 mil 325), en el mes de marzo Sananción con 1,69 UIT (S/9 mil 41,5) a Aspen Internacional S.A.C., operadora de Casino Costa de Oro (Chorrillos) y El Valle de la Fortuna (Huancayo), en abril Indecopi impuso una multa de 39,98 UIT (S/213 mil 893) a Inversiones Royal Inka S.A., titular del Hotel Royal Inka (Cusco) también en abril Sancionaron 0,9 UIT (S/4.815) al Hotel San Remo S.R.L. (Lince) por infracciones similares en octubre Infobae Perú también reveló que se multó a la empresa Swiss Management S.A.C., operadora del Arte Hotel Lima , con 28,16 UIT (S/150 mil 656) En diciembre Indecopi reveló que multó al Hotel Costa del Sol Wyndham el que se ubica en el antiguo Aeropuerto Jorge Chávez, con S/431 mil 477,5.

El hotel del aeropuerto antiguo Jorge Chávez estuvo durante tres años reproduciendo música sin pagar los derechos de autor. - Crédito Difusión

Sale más a cuenta pagar las regalías

Como se sabe, el caso más reciente es del Hotel Costa del Sol Wyndham. Indecopi sancionó a la denunciada con una multa de S/431 mil 477,5 por reproducir música sin pagar derechos de autor durante tres años.

Esto inclyó aalgunas canciones que sonaron durante la transmisión de programas como Esto es Guerra, Magaly TV La Firme, y Arriba Mi Gente: entre ellas Rojo de J Balvin, Quedate aquií de Mike Bahia, Soy yo de Bomba Estéreo, Perreo Pesau de Rauw Alejandro, Cuando tú no estás de Olga Tañon, Verano Azul de Magan, Get Up de Technotronic.

En la resolución de Indecopi, también, además de la multa, se ordenó al hotel pagar por concepto de remuneraciones devengadas en favor de la denunciante un monto ascendente a US$ 13 mil 933,44, y el pago de las costas generados en el presente procedimiento. Si es que se hubieran cancelado este monto en su momento, no se habría llevado la entidad una multa que supone un monto casi diez veces mayor.

El 14 de febrero de 2024, una revisión del Indecopi confirmó que el hotel operaba con 33 habitaciones activas y que cada una tenía un televisor conectado al servicio de DirecTV. Foto: Google Maps

El caso de Arte Hotel Lima

Un caso muy similar fue el revelado por Infobae Perú en noviembre, cuando la Comisión de Indecopi concluyó que la empresa operadora de Arte Hotel Lima en San Isidro se negó injustificadamente a pagar la remuneración correspondiente a derechos de autor de canciones reproducidas.

En este caso la multa ascendía a S/150 mil 656, o 28,16 UIT. Pero, además de la multa, la Comisión ordenó que el hotel pague a UNIMPRO las remuneraciones devengadas durante el periodo investigado. El monto ascendía a US$ 4.263,93, equivalente a la tarifa que habría correspondido por los 86 meses de comunicación pública de fonogramas verificados, incluyendo el IGV. también casi diez veces más pagó por multa que por los derechos finalmente.