Melanie Martínez sorprende con radical cambio tras manga gástrica y nueva imagen

La artista compartió un video en TikTok que generó múltiples reacciones entre sus seguidores.

Melanie Martínez volvió a captar la atención del público en redes sociales con una imagen completamente renovada. La cantante peruana, conocida también por haber sido pareja de Christian Domínguez, sorprendió a sus seguidores al mostrarse visiblemente distinta luego de someterse a una cirugía de manga gástrica y un cambio radical de imagen, una transformación que no pasó desapercibida y que generó una ola de reacciones en plataformas como TikTok e Instagram.

Como se recuerda, en los últimos meses, el nombre de la madre de su hija Camila volvió a circular con fuerza en la opinión pública luego de los conflictos mediáticos con Christian Domínguez, especialmente por temas relacionados con la crianza y bienestar de su engreída. En medio de ese escenario personal complejo, la artista decidió priorizar su salud física y emocional, y tomó la determinación de someterse a una intervención quirúrgica para la reducción de peso, una decisión que ella misma comunicó a sus seguidores semanas atrás.

Fue la propia Melanie quien contó que, a pocos días de haberse realizado la manga gástrica, ya había logrado bajar 10 kilos, un resultado que describió como alentador y motivador. Sin embargo, su reciente aparición no solo llamó la atención por los cambios en su figura, sino también por una transformación estética que marcó un antes y un después en su imagen pública. A través de un video difundido en su cuenta de TikTok, la cantante dejó atrás el tradicional cabello negro que la caracterizó durante años y apostó por un tono rubio, generando sorpresa inmediata entre sus seguidores.

Melanie Martínez muestra su nueva imagen tras bajar 10 kilos por manga gástrica. Infobae Perú / Captura: IG

Usuarios resaltaron el cambio de look

“Amé mi cambio de look gracias”, escribió Melanie Martínez en la descripción del video, agradeciendo al establecimiento de belleza vinculado a Alejandra Baigorria. En las imágenes, se la ve sonriente, segura y con una actitud que muchos interpretaron como un mensaje de empoderamiento personal, luego de una etapa marcada por tensiones familiares y exposición mediática.

Las reacciones no tardaron en llegar. Decenas de usuarios expresaron su respaldo y admiración por la nueva etapa que atraviesa la cantante. “Melanie siempre irradia belleza y elegancia, única”, comentó una seguidora. Otros mensajes destacaron el proceso emocional detrás del cambio físico, como “Recuperando tu autoestima, qué bueno. Siempre me caíste bien” o “Como el ave fénix, hermosa”, haciendo alusión a una etapa de renacimiento personal. También hubo mensajes dirigidos a su rol como madre, resaltando su fortaleza y deseándole bienestar tanto a ella como a su hija Camila.

Alejandra Baigorria ayuda a hija de Christian Domínguez en su graduación.

En paralelo, la figura de Alejandra Baigorria volvió a vincularse al entorno de Melanie y su familia. Semanas atrás, la empresaria compartió en TikTok un emotivo video relacionado con la graduación de Camila Domínguez, hija de Melanie Martínez y Christian Domínguez. En las imágenes se mostró el detrás de cámaras de la preparación de la menor, quien se alistó en el salón de belleza de Baigorria para un evento que marcó un momento importante en su vida académica.

Alejandra Baigorria no ocultó su emoción al mostrar el resultado final del look de Camila. Destacó cada detalle del proceso, desde el vestido de gala hecho a mano, hasta el maquillaje, peinado y uñas, todos realizados por su equipo profesional. En el video, la empresaria expresó su satisfacción por haber sido parte de un momento significativo para la joven, resaltando el esfuerzo y dedicación puestos en cada elemento de la preparación.

La graduación de Camila Domínguez se vio marcada por la ausencia de su padre, Christian Domínguez.