Perú

Incendio subterráneo en jirón Washington deja sin luz, internet y telefonía a galerías y comercios

El siniestro se originó en equipos eléctricos subterráneos bajo la calzada y fue controlado por el Cuerpo de Bomberos, sin que se reportaran víctimas ni heridos

Un incendio en cables subterráneos en la cuadra 13 del jirón Washington dejó sin electricidad, internet y telefonía a galerías y comercios.

Un incendio subterráneo en la cuadra trece del jirón Washington, en el Cercado de Lima, dejó sin suministro eléctrico, telefonía e internet a las galerías y comercios aledaños durante la tarde del 14 de enero de 2026. El siniestro, que se originó bajo la vía y afectó equipos eléctricos energizados, provocó la movilización inmediata de equipos de emergencia y la interrupción del tránsito vehicular y peatonal en la intersección con el Jirón Bolivia. Las autoridades aún no precisan cuándo se restablecerán los servicios interrumpidos.

El bloqueo de la vía y la suspensión de servicios básicos generaron preocupación entre propietarios y trabajadores de la zona comercial, quienes desconocen cuánto tiempo permanecerán sin energía ni comunicación. Personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y de la Policía Nacional del Perú (PNP) permanece en el lugar, asegurando el área y coordinando acciones para evitar mayores afectaciones a los transeúntes y viviendas cercanas.

La emergencia, que se registró cerca de las 15:16 horas, obligó a la evacuación temporal de parte del sector comercial y a la reorientación del tráfico en una de las zonas más transitadas del centro de Lima. Las autoridades recomendaron a conductores y peatones utilizar rutas alternas y seguir las indicaciones del personal de emergencia para evitar riesgos.

Incendio en jirón Washington moviliza a Bomberos y PNP

Según el parte oficial del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el incendio subterráneo ocurrió a las 15:16 en el jirón Washington N.° 1300, involucrando equipos eléctricos y postes energizados. El despacho de la emergencia incluyó cinco unidades especializadas, entre ellas M3, M2, RES-4 y M10, que lograron controlar el fuego y reducir el riesgo de propagación hacia infraestructuras adyacentes.

El incendio se originó aparentemente
El incendio se originó aparentemente en cables subterráneos; en la imagen se observa el buzón abierto, con llamas visibles entre los conductores eléctricos.

El reporte señala que el incidente permanecía en estado “atendiendo” mientras el personal trabajaba en asegurar la zona, inspeccionar posibles daños en viviendas aledañas y restablecer la seguridad para los transeúntes. La presencia de energía activa en los equipos eléctricos complicó las labores de control, obligando a una intervención especializada y a la coordinación con empresas de servicios públicos.

Por su parte, la PNP acordonó el sector afectado y restringió el acceso al área de la emergencia, colaborando en la orientación del flujo vehicular y peatonal, así como en la protección de los comercios cercanos. El operativo conjunto permitió que la situación fuera contenida sin reportes de víctimas personales, aunque los daños materiales y las afectaciones a la infraestructura eléctrica aún están en evaluación.

Incendio deja a comerciantes sin luz, internet ni telefonía

A raíz del incendio, las galerías y comercios de la zona permanecen sin electricidad, internet ni telefonía, lo que ha paralizado actividades comerciales y afectado a cientos de propietarios y trabajadores. El corte repentino de servicios impidió que muchos locales pudieran operar con normalidad, generando pérdidas económicas y complicaciones para la atención al público y la comunicación con proveedores.

El siniestro subterráneo en jirón
El siniestro subterráneo en jirón Washington obligó a evacuar comercios y paralizó servicios básicos en una de las zonas más concurridas del centro de Lima.

Dueños de establecimientos manifestaron su preocupación ante la falta de información sobre el tiempo que tomará la restauración de los servicios. La falta de energía también ha impactado en la seguridad del área, pues los sistemas de videovigilancia y alarmas quedaron inoperativos, aumentando el riesgo de incidentes en una zona de alto tránsito.

La interrupción afecta especialmente a las galerías que dependen de la conectividad para operaciones de venta electrónica, pagos digitales y gestión de inventarios. Mientras tanto, los trabajadores y clientes han tenido que abandonar el lugar o buscar alternativas para continuar con sus actividades diarias.

Autoridades emiten recomendaciones para vecinos y conductores

Las autoridades recomiendan a conductores y peatones evitar la zona del jirón Washington y tomar rutas alternas mientras se completan las labores de aseguramiento y reparación de la infraestructura dañada. El personal de la PNP y de los bomberos permanece en el área para brindar asistencia y resguardar la seguridad de los ciudadanos.

Vocación y entrenamiento: lo que
Vocación y entrenamiento: lo que debes cumplir para ingresar al Cuerpo de Bomberos.

El Cuerpo de Bomberos exhortó a la población a no acercarse al perímetro afectado para evitar accidentes, especialmente debido a la presencia de cables energizados y la posibilidad de nuevos focos de incendio. Asimismo, sugirió a los comerciantes y residentes verificar el estado de sus instalaciones eléctricas antes de retomar sus actividades, una vez que los servicios sean restablecidos.

Las autoridades recordaron la importancia de reportar cualquier situación anómala, como humo o chispas, a los números de emergencia y acatar las instrucciones del personal en sitio. Además, se recomendó mantener la calma y colaborar con las labores de los equipos de respuesta, quienes trabajan para restablecer el suministro eléctrico y restituir la normalidad en la zona afectada.

Policía Nacional del Perú y Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú continúan monitoreando la situación y brindarán actualizaciones conforme avance la recuperación de los servicios. La seguridad y el bienestar de los vecinos y comerciantes es la prioridad mientras persisten las labores de reparación y control en el jirón Washington.

Números de emergencia

  • Bomberos: 116
  • Policía Nacional del Perú (PNP): 105
  • Samu (Atención médica de urgencia): 106
  • Defensa Civil / INDECI: 115

