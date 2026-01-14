Clara Seminara retira denuncia a ‘Yuca’ y pone fin al caso por su delicado estado de salud: “Espero que haya aprendido la lección”

Clara Seminara retira denuncia a ‘Yuca’ y pone fin al caso por su delicado estado de salud.

El proceso judicial que enfrentaban la actriz Clara Seminara y el cómico Enrique Espejo, más conocido como ‘Yuca’, por una denuncia de tocamientos indebidos ha dado un giro inesperado. Seminara anunció que ha decidido no continuar con la denuncia por razones humanitarias, tomando en cuenta el delicado estado de salud que atraviesa el actor de 73 años.

Clara Seminara explica su decisión y pide que ‘Yuca’ haya aprendido la lección

En declaraciones para Trome, Clara Seminara detalló los motivos que la llevaron a desistir del proceso legal. “Sé que lleva mucho tiempo en mal estado y está internado, así que le he dicho a mi abogado que, por asunto humanitario, dejemos el tema de la denuncia ahí”, señaló. La actriz, que actualmente radica en España y está enfocada en el crecimiento de su restaurante, manifestó que no busca venganza ni guarda rencor hacia su excompañero.

“No lo odio ni tengo rencor ni nada. él me faltó el respeto y yo lo denuncié. Eso fue todo lo que pasó, pero yo no busco vengarme ni nada por el estilo. Yo solo esperaba que él me pida disculpas por lo que hizo”, aclaró. Seminara enfatizó que, aunque el proceso legal no continuará, el mensaje es claro: “Espero que se recupere y que siga con su vida o carrera, pero sobre todo, que haya aprendido la lección de que a las mujeres no se les toca”.

La actriz también lamentó que, durante el proceso, se haya puesto en duda su testimonio y no se le haya reconocido como víctima. “Nunca se me trató como lo que soy, una víctima”, sostuvo, agregando que dos veces ganó fallos favorables en diferentes juzgados, aunque la defensa de ‘Yuca’ continúa apelando las sentencias.

La decisión de Clara Seminara llega luego de siete años de proceso judicial y múltiples episodios de exposición mediática. “Si no está físicamente bien para poder asumir un juicio, prefiero no seguir con eso, así que ya le di vuelta a la página. Prefiero seguir mi camino y olvidarme de ese oscuro suceso”, concluyó.

El caso, la sentencia suspendida y el estado de salud de ‘Yuca’

El caso de Clara Seminara y Enrique Espejo se remonta a octubre de 2018, cuando la actriz denunció públicamente que fue víctima de tocamientos indebidos por parte de ‘Yuca’ durante las grabaciones del programa ‘El Wasap de JB’. Según el testimonio de Seminara, Espejo abusó de su confianza y la tocó de manera indebida delante de compañeros de trabajo, lo que la llevó a reaccionar dándole dos cachetadas.

La denuncia fue presentada formalmente en mayo de 2019 y, después de un largo proceso, en 2023 el Poder Judicial dictó una sentencia de tres años de prisión suspendida y una reparación civil de S/ 6000 para Espejo. No obstante, en agosto de 2024, la sentencia fue anulada debido a la ausencia de una testigo clave, por lo que el juicio debía comenzar nuevamente desde cero. Esto generó indignación en la actriz, quien aseguró tener pruebas sólidas y criticó que el sistema judicial no le diera una resolución definitiva tras tantos años.

El cambio de postura de Seminara se debe principalmente al deterioro de la salud de ‘Yuca’. Tras sufrir una grave caída en marzo de 2025, Espejo fue hospitalizado de emergencia y pasó un tiempo en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a un golpe en la cabeza. Su recuperación ha sido lenta y complicada, con episodios de coma inducido y un pronóstico reservado.

Compañeros como Jorge Benavides y Martín Farfán han expresado públicamente su preocupación y pedido respeto por la privacidad de la familia. Pese a la gravedad de las lesiones, Espejo ha mostrado algunos avances, pero su estado sigue siendo delicado. La familia y amigos cercanos han agradecido las muestras de apoyo y han pedido comprensión ante la situación.

Clara Seminara se defiende enérgicamente de las acusaciones de Alfredo Benavides sobre el caso de Enrique Espejo 'Yuca'. Aclara que su denuncia tiene 7 años de antigüedad, presenta pruebas de su caso y cuestiona la moral de quienes la critican. Video: Instagram

En medio de la decisión de Clara Seminara, Alfredo Benavides —hermano de Jorge Benavides— defendió a ‘Yuca’ y criticó a la actriz, sugiriendo que la denuncia estaba relacionada con el accidente del cómico. Seminara respondió enfáticamente que la denuncia tiene siete años y no guarda relación con el accidente reciente. Además, reiteró que ganó dos juicios en distintos juzgados y criticó a Benavides por hablar de corrupción judicial.