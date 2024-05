Clara Seminaria busca justicia en su juicio contra ‘Yuca’ por tocamientos indebidos: “Él nunca negó los hechos”

Clara Seminara se mantiene firme en su proceso judicial por tocamientos en contra de Enrique Espejo.

Clara Seminara aguarda con esperanza que el proceso legal contra Enrique Espejo, conocido como ‘Yuca’, concluya con una sentencia definitiva después de más de cinco años de litigio. En la reciente audiencia, la actriz cómica destacó ante el juez que el humorista en ningún momento ha rechazado las acusaciones sobre los tocamientos indebidos.

“Hemos tenido una última audiencia con el juez a solicitud nuestra porque hace unos meses tuve una reunión con la fiscal, que aún siendo mujer pidió la nulidad de la sentencia porque no hubo connotación sexual, y eso es subjetivo porque yo puedo decir que sí y la otra parte decir que no. Por eso, mi abogado sustenta que no hace falta demostrar que hay connotación sexual al momento del tocamiento indebido, sino que el hecho de tocar una parte íntima es el delito”, expresó Seminara sobre la situación legal con Enrique Espejo.

La actriz informó que tuvo la oportunidad de presentar pruebas y reiterar su posición, destacando que ‘Yuca’ jamás negó haberla tocado indebidamente, aunque varió en sus declaraciones sobre el lugar exacto del contacto físico.

Según Clara Seminaria, Jorge Benavides la retiró de 'El Wasap de JB' por haberse quejado de 'Yuca'.

“El acusado nunca negó los hechos sino que acepta que los hechos ocurrieron; sino que el tocamiento no fue en la nalga. Él ha cambiado varias veces la versión, una vez dijo que pierna, en la cintura, en la cadera y todas esas zonas están cerca a la nalga... entonces, es muy probable que este mintiendo sobre la zona pero ha reconocido el hecho y esperamos que el juez pueda dictar una sentencia definitiva... y que por favor, ya cierre el caso pues llevamos cinco años”, declaró al diario Trome.

Indignada con el abogado de ‘Yuca’

Clara Seminara expresó su indignación después de que el abogado de Enrique Espejo restara importancia a los hechos, alegando que el intercambio físico entre hombres y mujeres en los programas cómicos es una práctica común; una postura que la humorista y su representante legal han desafiado vehementemente.

“El abogado contestó que en los programas cómicos pasan esas cosas, que estamos acostumbrados a ver que hombres y mujeres se estén toqueteando. Entonces, mi abogado lo increpó por sus palabras; pues aparte de machista y retrógrado está equivocado porque yo nunca he visto que en un programa cómico se estén toqueteando de esa forma. Sí he visto a una compañera que vivió una cosa así pero nunca lo quiso denunciar, pero no es algo normal, no se puede permitir”, manifestó la actriz, furiosa.

'Yuca' fue sentenciado a 3 años de prisión suspendida. Sin embargo, el humorista apeló la sentencia.

¿Por qué Clara Seminaria denunció a ‘Yuca’?

En una publicación de Facebook de mayo de 2019, Clara Seminara acusó a Enrique Espejo, también conocido como ‘Yuca’, de haberla tocado indebidamente. Según la actriz cómica, el incidente ocurrió el 25 de octubre de 2018, justo antes de filmar un segmento para ‘El Wasap de JB’, cuando su compañero aprovechó su confianza y “le metió la mano” en presencia de otros compañeros.

Enrique Espejo 'Yuca' afronta una dura batalla legal tras las acusaciones de Clara Seminaria, su excompañera de Latina TV.

Tras el incidente, Seminara reaccionó golpeándolo en la cara dos veces, ante lo cual los presentes quedaron sorprendidos sin intervenir. Fue en ese momento cuando Jorge Benavides, el conductor del programa, intervino pidiendo a ‘Yuca’ que se disculpara por lo sucedido. Sin embargo, Espejo restó importancia a sus acciones minimizando la situación, respondiendo: “Disculpa y agradece que no te devolví las cachetadas”.

Clara Seminara señaló que, después de su queja, ‘Yuca’ no fue sancionado ni suspendido del programa cómico. En su lugar, ella empezó a aparecer cada vez menos, hasta que un día simplemente no la llamaron más. “Me quedé sin trabajo y sin una justificación clara del por qué. Solamente yo de todo el elenco. Fui la única que no renovó”, contó.

Finalmente, el 31 de mayo de 2019, Clara Seminara presentó una denuncia formal contra Enrique Espejo por tocamientos indebidos en una comisaría del distrito de Jesús María.