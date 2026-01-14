Bad Bunny en Lima: el concierto que también convoca a fans de Ecuador, Bolivia y otros países de Latinoamérica

El regreso de Bad Bunny a Lima genera un flujo significativo de asistentes extranjeros, consolidando a la capital peruana como destino regional para conciertos.

El regreso de Bad Bunny a Lima no solo concentra la atención del público local. A pocos días de sus dos conciertos en el Estadio Nacional, la venta de entradas confirma que el Debí Tirar Más Fotos World Tour también está movilizando a seguidores de otros países, consolidando a la capital peruana como una de las paradas relevantes del circuito regional del artista.

Según información de Ticketmaster, alrededor del 4% de las personas que adquirieron entradas para las fechas del 16 y 17 de enero se identifican con nacionalidad extranjera. Dentro de ese grupo, Estados Unidos concentra el mayor porcentaje de compradores (30%), seguido por Ecuador (26%), Chile (6%), España (6%) y Bolivia (4%). El resto se reparte entre otros países.

“El concierto despierta interés entre fans de distintos países. La música en vivo tiene esa capacidad de conectar a las personas y generar expectativa más allá de fronteras”, señaló Andrea Hablutzel, subgerente general de Ticketmaster Perú, al referirse al alcance internacional que ha tenido la gira en Lima.

Lima fortalece su posición como punto clave para eventos musicales de gran escala en Sudamérica, atrayendo públicos más allá de sus fronteras.

Lima como punto de encuentro para el fandom regional

Aunque el grueso de asistentes será peruano, la presencia de público extranjero refleja no solo el peso del artista puertorriqueño en la región, sino también el rol de Lima como destino atractivo para eventos musicales de gran escala. En los últimos años, la ciudad se ha posicionado como una plaza importante para giras internacionales, capaz de convocar audiencias más allá de sus fronteras.

Este fenómeno se ve impulsado tanto por la conectividad aérea como por la oferta de eventos de gran formato, que convierten al concierto en una experiencia que combina música, viaje y planificación anticipada.

Paquetes oficiales y nuevas formas de vivir el concierto

El interés internacional también se replica en los paquetes oficiales, una modalidad que combina la entrada al concierto con beneficios adicionales pensados para organizar mejor la experiencia del show. En este segmento, el reparto es casi equilibrado: el 54% de los paquetes fue adquirido por peruanos, mientras que el 46% corresponde a asistentes extranjeros.

“Hay fans que disfrutan planificar cómo vivir un concierto y buscan opciones que les ayuden a organizar mejor su experiencia. Los paquetes existen para eso: para ofrecer distintas maneras de disfrutar el show, manteniendo siempre una experiencia clara y segura”, explicó Hablutzel.

El 46% de los paquetes oficiales para el show de Bad Bunny en Lima fue adquirido por extranjeros, mostrando la demanda internacional por experiencias integrales.

Más allá del origen de los asistentes, el perfil del público confirma el lugar que Bad Bunny ocupa entre las audiencias jóvenes. La mayor concentración de asistentes se encuentra entre los 19 y 25 años (39.64%), seguida muy de cerca por el grupo de 26 a 35 años (39.52%), rangos que en conjunto concentran cerca del 80% del total de entradas vendidas.

En cuanto al género, las mujeres representan la mayoría del público, con el 57.25% de las compras, frente al 42.75% de hombres. La tendencia se mantiene en los paquetes oficiales, donde las mujeres alcanzan el 55.38%.

Con dos fechas consecutivas en el Estadio Nacional, el Debí Tirar Más Fotos World Tour llega a Lima en un momento clave de la carrera del artista, impulsado por su más reciente álbum y un repertorio que combina temas recientes como Turista, Baile Inolvidable y Nuevayol. La presencia de público local y extranjero termina de confirmar que el concierto trasciende lo musical y se vive como un evento regional.