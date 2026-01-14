Perú

Bad Bunny en Lima: el concierto que también convoca a fans de Ecuador, Bolivia y otros países de Latinoamérica

Con dos fechas agotadas en el Estadio Nacional, el show del artista puertorriqueño convoca a público local y extranjero, con Estados Unidos como principal país de procedencia

Guardar
El regreso de Bad Bunny
El regreso de Bad Bunny a Lima genera un flujo significativo de asistentes extranjeros, consolidando a la capital peruana como destino regional para conciertos.

El regreso de Bad Bunny a Lima no solo concentra la atención del público local. A pocos días de sus dos conciertos en el Estadio Nacional, la venta de entradas confirma que el Debí Tirar Más Fotos World Tour también está movilizando a seguidores de otros países, consolidando a la capital peruana como una de las paradas relevantes del circuito regional del artista.

Según información de Ticketmaster, alrededor del 4% de las personas que adquirieron entradas para las fechas del 16 y 17 de enero se identifican con nacionalidad extranjera. Dentro de ese grupo, Estados Unidos concentra el mayor porcentaje de compradores (30%), seguido por Ecuador (26%), Chile (6%), España (6%) y Bolivia (4%). El resto se reparte entre otros países.

“El concierto despierta interés entre fans de distintos países. La música en vivo tiene esa capacidad de conectar a las personas y generar expectativa más allá de fronteras”, señaló Andrea Hablutzel, subgerente general de Ticketmaster Perú, al referirse al alcance internacional que ha tenido la gira en Lima.

Lima fortalece su posición como
Lima fortalece su posición como punto clave para eventos musicales de gran escala en Sudamérica, atrayendo públicos más allá de sus fronteras.

Lima como punto de encuentro para el fandom regional

Aunque el grueso de asistentes será peruano, la presencia de público extranjero refleja no solo el peso del artista puertorriqueño en la región, sino también el rol de Lima como destino atractivo para eventos musicales de gran escala. En los últimos años, la ciudad se ha posicionado como una plaza importante para giras internacionales, capaz de convocar audiencias más allá de sus fronteras.

Este fenómeno se ve impulsado tanto por la conectividad aérea como por la oferta de eventos de gran formato, que convierten al concierto en una experiencia que combina música, viaje y planificación anticipada.

Lima fortalece su posición como
Lima fortalece su posición como punto clave para eventos musicales de gran escala en Sudamérica, atrayendo públicos más allá de sus fronteras.

Paquetes oficiales y nuevas formas de vivir el concierto

El interés internacional también se replica en los paquetes oficiales, una modalidad que combina la entrada al concierto con beneficios adicionales pensados para organizar mejor la experiencia del show. En este segmento, el reparto es casi equilibrado: el 54% de los paquetes fue adquirido por peruanos, mientras que el 46% corresponde a asistentes extranjeros.

“Hay fans que disfrutan planificar cómo vivir un concierto y buscan opciones que les ayuden a organizar mejor su experiencia. Los paquetes existen para eso: para ofrecer distintas maneras de disfrutar el show, manteniendo siempre una experiencia clara y segura”, explicó Hablutzel.

El 46% de los paquetes
El 46% de los paquetes oficiales para el show de Bad Bunny en Lima fue adquirido por extranjeros, mostrando la demanda internacional por experiencias integrales.

Más allá del origen de los asistentes, el perfil del público confirma el lugar que Bad Bunny ocupa entre las audiencias jóvenes. La mayor concentración de asistentes se encuentra entre los 19 y 25 años (39.64%), seguida muy de cerca por el grupo de 26 a 35 años (39.52%), rangos que en conjunto concentran cerca del 80% del total de entradas vendidas.

En cuanto al género, las mujeres representan la mayoría del público, con el 57.25% de las compras, frente al 42.75% de hombres. La tendencia se mantiene en los paquetes oficiales, donde las mujeres alcanzan el 55.38%.

Con dos fechas consecutivas en el Estadio Nacional, el Debí Tirar Más Fotos World Tour llega a Lima en un momento clave de la carrera del artista, impulsado por su más reciente álbum y un repertorio que combina temas recientes como Turista, Baile Inolvidable y Nuevayol. La presencia de público local y extranjero termina de confirmar que el concierto trasciende lo musical y se vive como un evento regional.

Temas Relacionados

Bad BunnyBad Bunny en LimaTicketmasterperu-entretenimiento

Más Noticias

Ministerio de Cultura ofrece trabajo a personas con primaria, secundaria y otros, con sueldos de hasta 13.764: LINK para postular

Las 29 vacantes laborales están distribuidas en Lima, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Junín, Lambayeque, Madre de Dios, San Martín y Ucayali y están dirigidas a personas con distintos niveles de formación

Ministerio de Cultura ofrece trabajo

⁠Las rutas de Lima Norte que acatarán el paro de transportistas este 14 de enero

De acuerdo a los gremios, la paralización será total y consistirá en el apagado de motores de aproximadamente 22 mil unidades, entre buses, cústers y combis

⁠Las rutas de Lima Norte

Reniec habilita 33 centros para tramitar gratis el DNI electrónico en todo el país

La campaña “Verano Inclusivo” permite a menores, adultos mayores y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad acceder sin costo al DNIe en puntos de atención de municipios, colegios, iglesias y parques durante enero y febrero

Reniec habilita 33 centros para

¿Tensión en Palacio de Gobierno? Nicanor Boluarte habría delatado la visita secreta de José Jerí a empresario chino

Según Epicentro TV, el hermano de la exmandataria, cercano al empresario involucrado, habría filtrado información sobre la reunión a la que Jerí acudió encapuchado

¿Tensión en Palacio de Gobierno?

PetroTal supera los 30 millones de barriles acumulados y consolida su liderazgo en la producción petrolera de Perú

La compañía reportó una producción promedio de 19.473 barriles por día en 2025, con un crecimiento del 9,2 % respecto al año anterior

PetroTal supera los 30 millones
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Tensión en Palacio de Gobierno?

¿Tensión en Palacio de Gobierno? Nicanor Boluarte habría delatado la visita secreta de José Jerí a empresario chino

Juez acata fallo del TC y archiva de forma definitiva el ‘caso Cócteles’ contra Keiko Fujimori y todo Fuerza Popular

Fernando Rospigliosi rechaza eventual vacancia de José Jerí tras reunión clandestina con empresario chino: “Es diferente a Pedro Castillo”

No pagan sus papeletas: 16 congresistas que buscan reelección acumulan más de S/17 mil en 36 infracciones de tránsito

Rafael López Aliaga señala que única deuda pendiente con Sunat está judicializada: “Vamos a ir al tribunal fiscal”

ENTRETENIMIENTO

Dueño de orquesta ‘Barrio Fino’,

Dueño de orquesta ‘Barrio Fino’, donde canta Bryan Torres, se pronuncia tras agresión a Samahara Lobatón: ¿lo botarán?

Melissa Klug exige justicia y denuncia a Bryan Torres por el brutal ataque a Samahara Lobatón como tentativa de feminicidio

Valeria Piazza y Jazmín Pinedo arremeten contra Bryan Torres y apoyan a Samahara Lobatón tras impactante video: “¡Denúncialo ya!”

María Pía Copello se emociona al acompañar a su hijo mayor, Samuel Dyer, en su primer día de universidad en Miami

Papá de Samahara Lobatón se pronuncia tras video de agresión a su hija: “sentí enojo e impotencia”

DEPORTES

Zezé Rojas elogió el nivel

Zezé Rojas elogió el nivel de Atenea y dio advertencia antes del duelo ante Alianza Lima: “Podemos ganarle a todos”

Felipe Chávez, promesa del Bayern Múnich, ingresa a lista selecta de futbolistas peruanos que actuaron en la Bundesliga

Jovana Steković dejaría San Martín sin debutar: la compleja situación de la voleibolista serbia en la Liga Peruana de Vóley

Alineaciones de Alianza Lima vs Unión: con Luis Advíncula, posibles titulares para partido por Serie Río de La Plata 2026

Roberto Palacios demuestra preocupación por cruce entre Renato Tapia y Christian Cueva en Perú: “Cada quien va a decir lo que más le convenga”