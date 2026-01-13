No es Cancún ni Miami Beach: la playa de aguas cristalinas y arena blanca que se encuentra a menos de una hora de Lima

Playa El Silencio, ¿por qué se llama así? (Las mejores playas / Facebook: PLAYA El Silencio)

A pocos kilómetros del bullicio urbano y del asfalto que domina la capital, el litoral limeño ofrece escenas que rompen con la idea de un mar gris y playas saturadas. En medio de un verano marcado por altas temperaturas y una fuerte demanda de espacios recreativos, miles de personas buscan alternativas cercanas, accesibles y seguras para disfrutar del descanso junto al océano. En ese recorrido, algunas playas del sur de Lima ganan protagonismo por su cercanía, su organización y sus características naturales.

Lima es una ciudad costera con más de un centenar de playas a lo largo de su litoral. Sin embargo, durante la temporada estival, la atención se desplaza hacia el denominado Sur Chico, una franja que concentra balnearios tradicionales y zonas con servicios orientados al visitante. Allí, distritos como Punta Hermosa reciben a familias, grupos de amigos y deportistas que buscan alejarse del tránsito y la congestión de la Costa Verde.

Entre esas playas destaca El Silencio, conocida también como la “playa del pueblo”. Su nombre circula con frecuencia en redes sociales y conversaciones cotidianas, asociado a imágenes de arena clara, mar transparente y un ambiente más ordenado que en otros puntos del litoral. La postal recuerda a destinos lejanos y costosos, aunque el trayecto desde Lima toma menos de una hora y el gasto resulta menor para la mayoría de visitantes.

La temporada de verano coincide con vacaciones escolares y fines de semana prolongados, factores que impulsan una mayor afluencia hacia este balneario. A pesar de ello, El Silencio conserva ciertos rasgos que explican su atractivo constante y su presencia en las listas de playas más concurridas del sur limeño.

Una playa cercana y organizada

Se trata de la playa más grande de Punta Hermosa. (Las mejores playas)

El Silencio se ubica en el distrito de Punta Hermosa, uno de los 40 que conforman Lima. Desde el Puente Atocongo, en San Juan de Miraflores, el recorrido no supera los 45 minutos por la Panamericana Sur. Esa proximidad convierte a la playa en una opción frecuente para quienes no disponen de varios días libres o buscan un plan de fin de semana.

El acceso en transporte público también influye en su popularidad. El pasaje cuesta alrededor de cinco soles y puede reducirse a 4.50 soles en algunos casos. Los buses de la empresa Etgusicsa, en especial la línea 8510, cubren toda la ruta del Sur Chico, lo que facilita la llegada de visitantes desde distintos puntos de la ciudad.

En los últimos años, el balneario muestra cambios visibles en su organización. Los vendedores ambulantes figuran empadronados y operan en zonas definidas. Existe una asociación de sombrilleros que regula el uso del espacio en la arena. De lunes a viernes, la playa resulta amplia y permite una experiencia más tranquila, mientras que sábados y domingos concentran una mayor cantidad de público.

Una de sus particularidades más comentadas es la arena blanca, un rasgo poco común en las playas limeñas. Esa característica, sumada a la claridad del agua, genera comparaciones frecuentes con destinos caribeños, aunque con menor distancia y costos más bajos.

El origen de un nombre singular

El nombre El Silencio despierta curiosidad entre los visitantes. Su origen se remonta a la década de los años 60, cuando las playas del sur de Lima empezaban a recibir a bañistas y surfistas. En aquella época, Punta Hermosa ya contaba con algunas viviendas y actividad deportiva en el mar.

Sin embargo, en la zona norte de la bahía existía un punto poco conocido. Un grupo de surfistas empezó a correr olas allí y, para mantener el lugar fuera del radar masivo, decidió llamarlo “El Silencio”. La denominación funcionó como una clave entre quienes frecuentaban la zona y buscaban olas sin aglomeraciones.

De acuerdo con información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la playa también posee valor histórico. Según la entidad, fue el lugar donde “las tropas chilenas desembarcaron durante el conflicto” entre Perú y Chile. El registro oficial indica que “los caballos de la armada sureña pastaron en ese recinto”, debido a la existencia de un pequeño manantial, ubicado donde actualmente se encuentra el estacionamiento.

El Silencio también recibe el nombre de Jahuay y se localiza a la altura del kilómetro 42 de la Panamericana Sur, cerca del sector 2 del asentamiento humano El Carmen.

Olas, deportes y servicios

Atardecer en playa El Silencio. (consultasenlinea.mincetur.gob.pe)

La playa resulta atractiva no solo para quienes buscan descanso, sino también para deportistas. Según detalla el Mincetur, El Silencio “cuenta con una muy buena ola que es un pico que se corre para los dos lados, siendo mejor hacia la derecha”. Además, presenta una ensenada con olas que varían de lentas a fuertes y rompen a casi 200 metros de la orilla, lo que permite un ingreso gradual al mar, especialmente durante el verano.

La bahía tiene forma curva y una arena gruesa que facilita el ingreso y salida del agua. En este espacio se disputaron dos finales nacionales clasificatorias para la Copa Libertadores de fútbol playa. El área también puede adaptarse para la práctica de vóley y fútbol recreativo.

Durante la temporada estival, la oferta se completa con servicios de comida marina y alquiler de sombrillas, lo que prolonga la permanencia de los visitantes a lo largo del día.

Estado sanitario y control oficial

Con el inicio del verano 2026, el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) actualizaron la evaluación sanitaria de las playas de Lima Metropolitana. Según la plataforma oficial Verano Saludable, 41 balnearios cuentan con calificación apta y saludable para el uso recreativo.

Los criterios de evaluación incluyen la calidad microbiológica del agua, la limpieza del entorno y el estado de los servicios higiénicos. Digesa informó que varias playas no superaron estos estándares, una situación que puede agravarse durante el verano debido al incremento de visitantes.

Al 5 de enero, solo 41 playas de Lima mantienen la calificación de aptas y saludables, de acuerdo con la información oficial. En ese contexto, El Silencio figura entre las opciones que concentran atención por su ubicación, servicios y condiciones, en una temporada donde la seguridad sanitaria se convierte en un factor decisivo para los veraneantes.