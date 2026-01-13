Perú

Guido Bellido libre de investigación por terrorismo: archivan el caso por estos motivos

Congresista fue incluido tras recibir una memoria USB con información ideológica marxista enviada por la terrorista Florabel Vargas Rojas, conocida como ‘camarada Vilma’

Guardar
Investigación contra Guido Bellido fue
Investigación contra Guido Bellido fue archivada.| Congreso

La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada resolvió archivar de manera definitiva la investigación por presunta afiliación a organización terrorista contra Guido Bellido. La decisión, adoptada por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, marca el cierre de un proceso judicial de alto perfil que había colocado a Bellido en el centro del debate público y político en el país.

La investigación contra el expresidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo se inició a raíz de una acusación presentada en marzo de 2025 por la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Delitos Conexos del Distrito Fiscal de Huánuco. El Ministerio Público imputó al parlamentario el delito de afiliación a organización terrorista, tipificado en el artículo 5° del Decreto Ley N.º 25475, señalando como principal argumento la recepción de memorias USB con información ideológica marxista enviadas por la sentenciada por terrorismo Florabel Vargas Rojas, conocida como ‘camarada Vilma’.

La defensa técnica de Bellido respondió en abril de 2025 solicitando la excepción de improcedencia de acción, alegando que la acusación criminalizaba derechos fundamentales como la libertad de pensamiento, la expresión y la participación política. Pese a estos argumentos, el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró infundada la solicitud en agosto de 2025, decisión que la defensa apeló.

Durante la audiencia de apelación, celebrada en noviembre de 2025, el Ministerio Público y la Procuraduría Pública sostuvieron que la imputación debía analizarse en el marco de una supuesta estrategia para fortalecer los trabajos políticos del denominado Militarizado Partido Comunista del Perú, vinculado con Sendero Luminoso. La acusación fiscal consideraba que la sola recepción del material digital era suficiente para inferir una vinculación con la organización terrorista.

Sin embargo, la Sala Superior determinó que los hechos atribuidos a Bellido no cumplían con los elementos esenciales del tipo penal, enfatizando la importancia de no confundir la mera recepción de información ideológica con la afiliación activa a organizaciones prohibidas por la ley.

Resolución que dispuso el archivo
Resolución que dispuso el archivo de la investigación contra Guido Bellido.

¿Por qué se archivó la investigación contra Guido Bellido?

La resolución de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional se sustentó en un análisis jurídico detallado sobre los límites entre la libertad de ideología y la tipificación penal de la afiliación a organizaciones terroristas. El tribunal evaluó que, según la acusación del Ministerio Público, el único acto concreto atribuido a Bellido fue recibir un dispositivo USB con información ideológica marxista, sin que existieran pruebas de acciones adicionales como dirección, planificación, apoyo o difusión de dicha ideología en nombre de la organización investigada.

En palabras del fallo, “no se desprende del mero acto de recibir un dispositivo electrónico con información digital sobre ideología marxista que el agente se haya afiliado a la organización terrorista”. El tribunal advirtió que criminalizar tal conducta implicaría vulnerar derechos fundamentales, ya que “se estaría criminalizando no solo la libertad de pensamiento, la libertad política, así que también se criminaliza el derecho a la libertad de expresión e ideología”.

La Sala Superior también subrayó que la acusación carecía de hechos concretos que evidenciaran la voluntad de Bellido de formar parte de una organización terrorista. No se le atribuían actos posteriores a la recepción del USB, tales como participación en reuniones, apoyo logístico, difusión de propaganda o cualquier tipo de colaboración activa con el grupo señalado.

Por tanto, el tribunal concluyó que resultaba improcedente continuar con la investigación bajo el tipo penal de afiliación a organización terrorista. La decisión establece que una imputación basada únicamente en la recepción de material ideológico no satisface los criterios jurisprudenciales para este delito, dado que el derecho penal sanciona conductas y no pensamientos o afinidades teóricas.

“El Ministerio Público no postula hechos —más allá de la simple recepción del dispositivo de almacenamiento— de los que se deduzca la convicción de Guido Bellido Ugarte de formar parte de la organización. Así pues, según el relato fáctico, previamente a la entrega del dispositivo existió una reunión para plantear la convocatoria a líderes políticos con la finalidad de expandir la ideología revolucionaria, en la cual participaron otros acusados; sin embargo, en esta reunión no participó el señor Bellido”, precisa el documento.

El fallo destacó además que la investigación se encontraba en etapa de acusación, por lo que no existía margen para incorporar nuevos hechos que pudieran modificar la evaluación jurídica realizada.

Finalmente, los jueces superiores Enríquez Sumerinde, Magallanes Rodríguez y Mosqueira Cornejo declararon fundado el recurso de apelación de la defensa, revocaron la resolución que había rechazado la excepción de improcedencia de acción y ordenaron el archivo definitivo de la causa respecto de Bellido.

Temas Relacionados

Guido BellidoCorte SuperiorPoder JudicialCongreso de la RepúblicaPodemos Perúperu-politica

Más Noticias

Cena escondida de José Jerí en chifa: Comisión de Fiscalización pide explicaciones por encuentro con empresario chino

Zhihua Yang, el empresario que conversó con el mandatario no es ajeno a la política del país. También participó en la comitiva del viaje a China de Dina Boluarte

Cena escondida de José Jerí

Polémico proyecto de minería ancestral plantea exonerar de control de explosivos y estudio ambiental a mineros

La iniciativa de Roberto Sánchez busca instaurar un régimen paralelo de formalización que exonera a sus beneficiarios del control de explosivos e instrumentos ambientales

Polémico proyecto de minería ancestral

Crecimiento sostenido y baja inflación en Perú destacan en el informe económico de la ONU, pero advierte sobre empleo formal

El documento de Naciones Unidas destaca la proyección de crecimiento del país superior al promedio regional y bajos niveles de inflación

Crecimiento sostenido y baja inflación

BTS en Perú: Quiénes son sus integrantes y cómo se convirtieron en una de las bandas coreanas favoritas del mundo

La banda surcoreana se presentará en Perú con su formación completa y un legado de éxitos globales, premios internacionales y campañas sociales, consolidándose como uno de los mayores fenómenos musicales de la última década.

BTS en Perú: Quiénes son

Reunión a escondidas en un chifa: quién es Zhihua Yang, el empresario que cenó con José Jerí

El mandatario remarcó que el encuentro no tuvo nada “oscuro”, ya que fue exclusivamente para coordinar actividades por el Día de la Amistad Perú–China, que se celebrará el 1 de febrero

Reunión a escondidas en un
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Guido Bellido libre de investigación

Guido Bellido libre de investigación por terrorismo: Corte Superior dispone archivo por estos motivos

Cena escondida de José Jerí en chifa: Comisión de Fiscalización pide explicaciones por encuentro con empresario chino

Reunión a escondidas en un chifa: quién es Zhihua Yang, el empresario que cenó con José Jerí

Congresista Judith Laura, accesitaria de Carlos Anderson, fue denunciada por patear a su hija

JNE revoca fallo y devuelve a Marisol Pérez Tello a la carrera presidencial 2026

ENTRETENIMIENTO

BTS en Perú: Quiénes son

BTS en Perú: Quiénes son sus integrantes y cómo se convirtieron en una de las bandas coreanas favoritas del mundo

BTS llega a Perú por primera vez: banda K-pop confirma dos conciertos en Lima como parte de su gira mundial 2026

Conciertos de BTS en Lima: ¿Cuánto costará la entrada para ver a la banda de K-pop en Perú?

BTS en Perú: Cómo acceder a la preventa de entradas, qué es la ARMY Membership en Weverse y cómo funcionará la compra

BTS en Perú: las canciones más buscadas y las más escuchadas del grupo y de sus proyectos como solistas

DEPORTES

Cenaida Uribe puso en duda

Cenaida Uribe puso en duda participación de Alianza Lima en Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: “Falta de transparencia”

Cenaida Uribe detalla su discusión con Gino Vegas en el Mundial de vóley: “Dijo que la participación de Alianza le daba vergüenza”

Alianza Lima vs Unión: día, hora y canal TV de Perú del duelo por la Serie Río de la Plata 2026

¿Universitario jugaría el Sudamericano de Clubes de vóley 2026 tras posible ausencia de Alianza Lima? Cenaida Uribe dio tajante respuesta

Universitario vs Olva Latino: día, hora y canal TV del duelo por fecha 2 de la segunda fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026