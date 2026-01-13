El verdadero ‘A toda máquina’: así está girando el mercado de maquinaria pesada para minería en Perú

La minería en Perú impulsó el 66,9% de las exportaciones nacionales en 2025, con el cobre y el oro como principales motores del sector.

El sector minero en Perú atraviesa una etapa de transformación marcada por la necesidad de optimizar la productividad y cumplir con estándares operativos y ambientales cada vez más exigentes, de acuerdo con un reciente análisis de la multinacional Komatsu-Mitsui.

Según la alianza multinacional japonesa, la demanda local de maquinaria capaz de manejar mayores volúmenes de material y reducir los costos de operación se ha consolidado como uno de los motores principales en las decisiones de inversión de las empresas mineras.

Uso de maquinaria híbrida y eléctrica crece en la minería nacional

Komatsu-Mitsui, principal jugador del segmento de maquinaria pesada para minería en Perú (68% de participación al cierre de 2025), destaca que la tendencia dominante apunta a la adquisición de equipos de alta capacidad, tecnologías de optimización de tiempos de ciclo y soluciones alineadas con la eficiencia y la previsibilidad operativa.

“La minería peruana demanda soluciones que sostengan altos niveles de producción, pero con mayor eficiencia y previsibilidad operativa. Hoy, no se trata solo de mover más material, sino de hacerlo mejor”, afirmó Julio Molina, presidente ejecutivo de Komatsu-Mitsui.

Las exportaciones mineras peruanas sumaron USD 49.629 millones entre enero y octubre de 2025, según datos del Ministerio de Energía y Minas.

El análisis sectorial de la compañía subraya que la productividad y el control de costos se han convertido en prioridades estratégicas. El mercado favorece equipos diseñados para maximizar la extracción de recursos y minimizar las paradas técnicas, lo que reduce el costo total de propiedad y aumenta la rentabilidad de las operaciones.

Además, Komatsu-Mitsui observa un interés creciente por la eficiencia energética y la reducción de emisiones. Los equipos con tecnologías híbridas y eléctricas están ganando terreno en la gran minería nacional, especialmente en el segmento de cargadores frontales de gran tonelaje.

Entre otras funciones, la maquinaria pesada en la minería peruana se utiliza para:

Extracción y carguío: Remover grandes volúmenes de roca y tierra para acceder a los yacimientos.

Transporte de materiales: Trasladar el material extraído hacia plantas de procesamiento o áreas de acopio con camiones de gran tonelaje.

Perforación y voladura: Realizar agujeros en la roca para colocar explosivos y facilitar la fragmentación del material.

Procesamiento y trituración: Reducir el tamaño del mineral en chancadoras y molinos, preparándolo para su refinamiento.

Mantenimiento de infraestructura: Construir y conservar caminos internos, plataformas y otras áreas operativas con bulldozers y motoniveladoras.

¿Qué priorizan las empresas del sector respecto a la eficiencia energética?

De acuerdo con Komatsu-Mitsui, los modelos con propulsión híbrida full regenerativa permiten reducir hasta un 45% el consumo de combustible respecto a equipos convencionales, posicionándose como una alternativa relevante para las compañías que buscan mitigar el impacto ambiental y cumplir con regulaciones estrictas.

“La competitividad futura de la minería peruana estará cada vez más vinculada a la eficiencia energética y a la reducción de emisiones”, subrayó Molina.

La recaudación fiscal de la minería metálica en Perú aumentó un 48% en 2025, alcanzando los 20.090 millones de soles y aproximándose a récords históricos.

La firma destaca que los equipos orientados a maximizar la productividad y minimizar la huella de carbono, como los camiones y cargadores con propulsión eléctrica, reducen la cantidad de componentes mecánicos, disminuyen el mantenimiento y contribuyen de manera directa a la baja de los costos durante todo el ciclo de vida del equipo.

De esta manera, señala la japonesa, la incorporación de sistemas de monitoreo digital y herramientas de gestión avanzada facilita la toma de decisiones operativas y permite anticipar fallas, mejorando la eficiencia global de los proyectos mineros; algo que se ha traducido también en las exportaciones de Perú.

El sector minero sostiene más de dos tercios de las exportaciones peruanas en 2025

El peso económico de la minería quedó reflejado en las cifras preliminares del Ministerio de Energía y Minas (MINEM): entre enero y octubre de 2025, el valor de las exportaciones mineras alcanzó los US$ 49.629 millones, lo que representa un 66,9% del total exportado por el país.

La dinámica positiva estuvo impulsada principalmente por el cobre y el oro, que juntos explicaron el 81,5% del valor de los productos metálicos enviados al exterior.

La adopción de tecnologías híbridas y eléctricas en cargadores frontales de gran tonelaje permite reducir hasta un 45% el consumo de combustible en la minería. REUTERS/Florence Lo

El oro aportó el 36,2% del monto total, superando los US$ 17.900 millones, mientras que el cobre mantuvo el liderazgo tanto en volumen como en valor, beneficiado por precios internacionales favorables y una mayor producción local.

El dinamismo exportador impactó de forma directa en la recaudación fiscal, que entre enero y noviembre de 2025 sumó 23.907 millones de soles, acercándose al máximo histórico registrado cuatro años atrás. Los ingresos de la minería metálica crecieron 48% respecto a 2024, alcanzando 20.090 millones de soles.