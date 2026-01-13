Perú

BTS en Perú: Quiénes son sus integrantes y cómo se convirtieron en una de las bandas coreanas favoritas del mundo

La banda surcoreana se presentará en Perú con su formación completa y un legado de éxitos globales, premios internacionales y campañas sociales, consolidándose como uno de los mayores fenómenos musicales de la última década.

Guardar
BTS llega a Perú en
BTS llega a Perú en octubre para brindar dos conciertos.

La llegada de BTS a Perú, con dos fechas programadas en Lima para el 9 y 10 de octubre de 2026, marca un momento histórico para el fenómeno global del K-pop y para sus seguidores peruanos. El grupo surcoreano, conocido oficialmente como Bangtan Sonyeondan, traducido como “Chicos a prueba de balas”, ha transformado la industria musical y la cultura pop internacional desde su debut en 2013.

¿Quiénes conforman BTS?

BTS está integrado por siete miembros:

  • Kim Nam-joon (RM)
  • Kim Seok-jin (Jin)
  • Min Yoon-gi (Suga)
  • Jung Ho-seok (J-Hope)
  • Park Ji-min (Jimin)
  • Kim Tae-hyung (V)
  • Jeon Jung-kook (Jungkook)

Cada uno de los integrantes destaca por su talento artístico y su implicancia en la producción musical, composición, baile y actividades filantrópicas.

BTS llega a Lima en
BTS llega a Lima en octubre de 2026.

El origen y evolución de BTS

Formado bajo la compañía Big Hit Entertainment, BTS debutó con el sencillo “2 Cool 4 Skool” y un enfoque inicial en el hip hop. Rápidamente, el grupo incorporó diversos géneros en su repertorio, reflejando una versatilidad que ha sido clave en su éxito global. En 2014, lanzaron sus primeros álbumes de estudio en coreano (“Dark & Wild”) y japonés (“Wake Up”).

El avance internacional fue contundente. Con el álbum “Wings” (2016), BTS superó el millón de copias vendidas en Corea del Sur. Su proyección global se consolidó en 2017, cuando se convirtieron en los principales promotores de la ola coreana (hallyu) fuera de Asia, especialmente en Estados Unidos. El sencillo “MIC Drop” les valió la primera certificación de la Recording Industry Association of America (RIAA) para un artista coreano. En 2018, BTS logró encabezar el Billboard 200 con el disco “Love Yourself: Tear”, otro hito inédito para la música de Corea del Sur.

BTS llega a Lima en
BTS llega a Lima en octubre de 2026.

Impacto global y récords históricos

El éxito de BTS escaló con lanzamientos como “Dynamite”, tema que alcanzó la cima de la Billboard Hot 100 y les valió una nominación al Grammy. En 2020, la agrupación se convirtió en una de las pocas bandas con cuatro álbumes número uno en EE.UU. en menos de dos años, un logro que no se veía desde los tiempos de The Beatles. Su álbum “Love Yourself: Answer” fue el primero en coreano en obtener la certificación de platino por la RIAA.

Otros sencillos como “Savage Love”, “Life Goes On”, “Butter” y “Permission to Dance” reforzaron su dominio en los rankings internacionales. BTS es el artista con mayores ventas en la historia de Corea del Sur, superando los treinta millones de discos vendidos. “Map of the Soul: 7” es el álbum más vendido del país y el primero en superar los cinco millones de copias.

Además, BTS fue el primer artista de habla no inglesa en agotar entradas en el Estadio de Wembley (Londres) durante su tour “Love Yourself World Tour” en 2019.

(Instagram/@rkive)
(Instagram/@rkive)

Reconocimientos y labor social

La agrupación ha recibido múltiples premios, entre ellos American Music Awards, Billboard Music Awards, Golden Disc Awards y cinco nominaciones a los Grammy. En 2020 y 2021, la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) los nombró “artista global del año”. La revista Time los reconoció como “Líderes de la nueva generación” y “Príncipes del Pop”, y los incluyó entre las 100 personas más influyentes del mundo.

BTS también se ha destacado fuera del ámbito musical. Han participado en tres sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y lanzaron la campaña antiviolencia “Love Myself” junto a UNICEF. En 2018, recibieron la Orden al Mérito Cultural en Corea del Sur por su contribución a la difusión de la cultura coreana.

BTS llega por primera vez
BTS llega por primera vez a Perú y usuarios se emocionan con el anuncio: “Aún no me la creo”

Separación temporal y reencuentro

En 2022, BTS anunció una pausa temporal para que sus miembros pudieran desarrollar proyectos individuales y cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, como dicta la ley del país.

Los miembros de la banda
Los miembros de la banda de K-pop BTS, RM, a la izquierda, y V saludan después de ser dados de baja del servicio militar obligatorio en Chuncheon, Corea del Sur, el martes 10 de junio de 2025. (Foto AP/Ahn Young-joon)

Durante este periodo, la banda mantuvo la conexión con su público a través de lanzamientos en solitario y actividades filantrópicas. La confirmación de su regreso a los escenarios con el “BTS World Tour” y la inclusión de Lima para dos grandes fechas en 2026 marcan el esperado reencuentro de los siete integrantes sobre el escenario.

RM y V de BTS
RM y V de BTS regresan tras el servicio militar y conmueven a fans peruanas: “ARMY nunca dejó de esperarlos”

La pronta llegada de BTS a Perú representa no solo un acontecimiento musical, sino también un fenómeno cultural y social. El grupo no solo ha conquistado listas de éxitos y auditorios en todo el mundo, sino que también ha inspirado a millones de jóvenes a través de su mensaje de resiliencia, inclusión y superación.

El significado de BTS

El nombre BTS es la abreviatura de “Bangtan Sonyeondan”, que según J-Hope, simboliza la voluntad de enfrentar críticas, estereotipos y expectativas dirigidas como “balas” a los jóvenes.

En Japón, se les conoce como “Bōdan Shōnendan” con igual significado. En 2017, el grupo amplió su identidad con el acrónimo “Beyond The Scene”, reflejando una juventud que supera barreras y sigue adelante.

Fans peruanos se emocionan ante
Fans peruanos se emocionan ante el anuncio de la gira de BTS.

Los conciertos del 9 y 10 de octubre de 2026 en Lima son esperados como un hito para el público local y latinoamericano, que aguarda la oportunidad de ver en vivo a la banda surcoreana que redefinió los estándares de la música pop global. El ARMY peruano, tras años de espera, celebró la noticia como un sueño cumplido y ya se prepara para recibir a BTS en uno de los eventos culturales más importantes de la década.

La banda de K-Pop confirmó
La banda de K-Pop confirmó dos fechas en Bogotá - crédito Redes Sociales/X

Temas Relacionados

BTSBTS en Limaperu-entretenimientoConciertos en Lima

Más Noticias

Cena escondida de José Jerí en chifa: Comisión de Fiscalización pide explicaciones por encuentro con empresario chino

Zhihua Yang, el empresario que conversó con el mandatario no es ajeno a la política del país. También participó en la comitiva del viaje a China de Dina Boluarte

Cena escondida de José Jerí

Polémico proyecto de minería ancestral plantea exonerar de control de explosivos y estudio ambiental a mineros

La iniciativa de Roberto Sánchez busca instaurar un régimen paralelo de formalización que exonera a sus beneficiarios del control de explosivos e instrumentos ambientales

Polémico proyecto de minería ancestral

Crecimiento sostenido y baja inflación en Perú destacan en el informe económico de la ONU, pero advierte sobre empleo formal

El documento de Naciones Unidas destaca la proyección de crecimiento del país superior al promedio regional y bajos niveles de inflación

Crecimiento sostenido y baja inflación

Reunión a escondidas en un chifa: quién es Zhihua Yang, el empresario que cenó con José Jerí

El mandatario remarcó que el encuentro no tuvo nada “oscuro”, ya que fue exclusivamente para coordinar actividades por el Día de la Amistad Perú–China, que se celebrará el 1 de febrero

Reunión a escondidas en un

Depresión en Perú crece de forma alarmante: casos graves aumentaron hasta un 239% en los últimos cuatro años

Los adultos jóvenes de 18 a 29 años concentran la mayor carga de depresión, afectando su bienestar emocional, social y laboral

Depresión en Perú crece de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Reunión a escondidas en un

Reunión a escondidas en un chifa: quién es Zhihua Yang, el empresario que cenó con José Jerí

Congresista Judith Laura, accesitaria de Carlos Anderson, fue denunciada por patear a su hija

JNE revoca fallo y devuelve a Marisol Pérez Tello a la carrera presidencial 2026

Jaime Quito exige citar a José Jerí ante Comisión de Fiscalización por reunión no oficial con empresario chino

Elecciones 2026: Misiones internacionales llegarán al Perú para observar el proceso, confirmó la Cancillería

ENTRETENIMIENTO

BTS llega a Perú por

BTS llega a Perú por primera vez: banda K-pop confirma dos conciertos en Lima como parte de su gira mundial 2026

Conciertos de BTS en Lima: ¿Cuánto costará la entrada para ver a la banda de K-pop en Perú?

BTS en Perú: Cómo acceder a la preventa de entradas, qué es la ARMY Membership en Weverse y cómo funcionará la compra

BTS en Perú: las canciones más buscadas y las más escuchadas del grupo y de sus proyectos como solistas

Melissa Klug se quiebra al enterarse de la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón: “Intentó matar a mi hija”

DEPORTES

Cenaida Uribe puso en duda

Cenaida Uribe puso en duda participación de Alianza Lima en Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: “Falta de transparencia”

Cenaida Uribe detalla su discusión con Gino Vegas en el Mundial de vóley: “Dijo que la participación de Alianza le daba vergüenza”

Alianza Lima vs Unión: día, hora y canal TV de Perú del duelo por la Serie Río de la Plata 2026

¿Universitario jugaría el Sudamericano de Clubes de vóley 2026 tras posible ausencia de Alianza Lima? Cenaida Uribe dio tajante respuesta

Universitario vs Olva Latino: día, hora y canal TV del duelo por fecha 2 de la segunda fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026