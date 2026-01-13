BTS en Perú: Quiénes son sus integrantes y cómo se convirtieron en una de las bandas coreanas favoritas del mundo

BTS llega a Perú en octubre para brindar dos conciertos.

La llegada de BTS a Perú, con dos fechas programadas en Lima para el 9 y 10 de octubre de 2026, marca un momento histórico para el fenómeno global del K-pop y para sus seguidores peruanos. El grupo surcoreano, conocido oficialmente como Bangtan Sonyeondan, traducido como “Chicos a prueba de balas”, ha transformado la industria musical y la cultura pop internacional desde su debut en 2013.

¿Quiénes conforman BTS?

BTS está integrado por siete miembros:

Kim Nam-joon (RM)

Kim Seok-jin (Jin)

Min Yoon-gi (Suga)

Jung Ho-seok (J-Hope)

Park Ji-min (Jimin)

Kim Tae-hyung (V)

Jeon Jung-kook (Jungkook)

Cada uno de los integrantes destaca por su talento artístico y su implicancia en la producción musical, composición, baile y actividades filantrópicas.

BTS llega a Lima en octubre de 2026.

El origen y evolución de BTS

Formado bajo la compañía Big Hit Entertainment, BTS debutó con el sencillo “2 Cool 4 Skool” y un enfoque inicial en el hip hop. Rápidamente, el grupo incorporó diversos géneros en su repertorio, reflejando una versatilidad que ha sido clave en su éxito global. En 2014, lanzaron sus primeros álbumes de estudio en coreano (“Dark & Wild”) y japonés (“Wake Up”).

El avance internacional fue contundente. Con el álbum “Wings” (2016), BTS superó el millón de copias vendidas en Corea del Sur. Su proyección global se consolidó en 2017, cuando se convirtieron en los principales promotores de la ola coreana (hallyu) fuera de Asia, especialmente en Estados Unidos. El sencillo “MIC Drop” les valió la primera certificación de la Recording Industry Association of America (RIAA) para un artista coreano. En 2018, BTS logró encabezar el Billboard 200 con el disco “Love Yourself: Tear”, otro hito inédito para la música de Corea del Sur.

Impacto global y récords históricos

El éxito de BTS escaló con lanzamientos como “Dynamite”, tema que alcanzó la cima de la Billboard Hot 100 y les valió una nominación al Grammy. En 2020, la agrupación se convirtió en una de las pocas bandas con cuatro álbumes número uno en EE.UU. en menos de dos años, un logro que no se veía desde los tiempos de The Beatles. Su álbum “Love Yourself: Answer” fue el primero en coreano en obtener la certificación de platino por la RIAA.

Otros sencillos como “Savage Love”, “Life Goes On”, “Butter” y “Permission to Dance” reforzaron su dominio en los rankings internacionales. BTS es el artista con mayores ventas en la historia de Corea del Sur, superando los treinta millones de discos vendidos. “Map of the Soul: 7” es el álbum más vendido del país y el primero en superar los cinco millones de copias.

Además, BTS fue el primer artista de habla no inglesa en agotar entradas en el Estadio de Wembley (Londres) durante su tour “Love Yourself World Tour” en 2019.

(Instagram/@rkive)

Reconocimientos y labor social

La agrupación ha recibido múltiples premios, entre ellos American Music Awards, Billboard Music Awards, Golden Disc Awards y cinco nominaciones a los Grammy. En 2020 y 2021, la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) los nombró “artista global del año”. La revista Time los reconoció como “Líderes de la nueva generación” y “Príncipes del Pop”, y los incluyó entre las 100 personas más influyentes del mundo.

BTS también se ha destacado fuera del ámbito musical. Han participado en tres sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y lanzaron la campaña antiviolencia “Love Myself” junto a UNICEF. En 2018, recibieron la Orden al Mérito Cultural en Corea del Sur por su contribución a la difusión de la cultura coreana.

Separación temporal y reencuentro

En 2022, BTS anunció una pausa temporal para que sus miembros pudieran desarrollar proyectos individuales y cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, como dicta la ley del país.

Los miembros de la banda de K-pop BTS, RM, a la izquierda, y V saludan después de ser dados de baja del servicio militar obligatorio en Chuncheon, Corea del Sur, el martes 10 de junio de 2025. (Foto AP/Ahn Young-joon)

Durante este periodo, la banda mantuvo la conexión con su público a través de lanzamientos en solitario y actividades filantrópicas. La confirmación de su regreso a los escenarios con el “BTS World Tour” y la inclusión de Lima para dos grandes fechas en 2026 marcan el esperado reencuentro de los siete integrantes sobre el escenario.

La pronta llegada de BTS a Perú representa no solo un acontecimiento musical, sino también un fenómeno cultural y social. El grupo no solo ha conquistado listas de éxitos y auditorios en todo el mundo, sino que también ha inspirado a millones de jóvenes a través de su mensaje de resiliencia, inclusión y superación.

El significado de BTS

El nombre BTS es la abreviatura de “Bangtan Sonyeondan”, que según J-Hope, simboliza la voluntad de enfrentar críticas, estereotipos y expectativas dirigidas como “balas” a los jóvenes.

En Japón, se les conoce como “Bōdan Shōnendan” con igual significado. En 2017, el grupo amplió su identidad con el acrónimo “Beyond The Scene”, reflejando una juventud que supera barreras y sigue adelante.

Fans peruanos se emocionan ante el anuncio de la gira de BTS.

Los conciertos del 9 y 10 de octubre de 2026 en Lima son esperados como un hito para el público local y latinoamericano, que aguarda la oportunidad de ver en vivo a la banda surcoreana que redefinió los estándares de la música pop global. El ARMY peruano, tras años de espera, celebró la noticia como un sueño cumplido y ya se prepara para recibir a BTS en uno de los eventos culturales más importantes de la década.

La banda de K-Pop confirmó dos fechas en Bogotá - crédito Redes Sociales/X