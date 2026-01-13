Perú

BTS en Perú: los videos de TikTok peruanos tras anunciar dos conciertos en Lima

Las redes sociales estallaron luego de que por la mañana del 13 de enero se anunciara la lista completa de países donde BTS ofrecerá show

El anuncio del tour mundial de BTS provocó una ola de reacciones en redes sociales peruanas tras la confirmación de que el grupo surcoreano incluyó a Lima en su lista de ciudades para 2026. Desde primeras horas de la mañana, miles de seguidores locales aguardaban el comunicado oficial, generando expectativa en plataformas digitales y dejando registro de la espera a través de videos y memes.

TikTok se transformó en el espacio central donde los fanáticos de BTS compartieron su emoción con clips que captaron sus reacciones al enterarse del regreso de la banda a Perú.

Usuarios peruanos popularizaron frases como “Perú es clave” y “Se cancela la depre, BTS viene a Perú”, acompañadas de videos caseros, memes de gatos y comentarios que reflejan el entusiasmo de quienes llevan años esperando este momento.

Las publicaciones con temáticas relacionadas a la llegada del grupo se multiplicaron rápidamente y alcanzaron miles de visualizaciones en pocas horas, destacando la capacidad de movilización del fandom conocido como ARMY.

Clips donde los seguidores celebran, lloran o se abrazan circulan en la plataforma, evidenciando el impacto cultural de la banda en el público peruano. La reacción masiva en redes sociales refleja el lugar que BTS ocupa en la cultura pop global y la relevancia que su arribo tiene para el público local.

¿Cuándo es el concierto de BTS en Perú?

El grupo surcoreano BTS incluyó oficialmente a Lima como parte de su “BTS World Tour”, con dos conciertos programados para el 9 y el 10 de octubre de 2026. La información se difundió a través de los canales oficiales de la banda, junto con la lista de países y ciudades elegidas para el regreso a los escenarios de sus siete integrantes.

Lima aparece en el cronograma junto a otras capitales latinoamericanas como Bogotá, Santiago, Buenos Aires y São Paulo, lo que posiciona a Perú en una ruta de eventos de alcance continental. Por el momento, no se ha dado a conocer el recinto donde se realizarán los espectáculos ni los detalles sobre la venta de entradas, lo que mantiene a la comunidad de seguidores a la expectativa de futuras comunicaciones oficiales.

La banda de K-Pop confirmó
La confirmación de dos fechas representa un reconocimiento a la persistencia del público peruano, que durante años sostuvo campañas y tendencias en redes sociales para solicitar la visita de la banda. La expectativa se mantiene alta y muchos usuarios han comenzado a organizarse para asegurar su asistencia a los conciertos, mientras se aguarda la información sobre los puntos de venta y la logística del evento.

¿Quiénes conforman BTS y qué significa su nombre?

BTS está formado por siete miembros: Kim Nam-joon (RM), Kim Seok-jin (Jin), Min Yoon-gi (Suga), Jung Ho-seok (J-Hope), Park Ji-min (Jimin), Kim Tae-hyung (V) y Jeon Jung-kook (Jungkook). Cada integrante ha destacado por su contribución en la composición, producción, interpretación y en el desarrollo de actividades sociales y filantrópicas.

BTS llega a Lima en
El nombre BTS corresponde a la abreviatura de Bangtan Sonyeondan, expresión que, según explicó J-Hope, representa la voluntad de enfrentar críticas, estereotipos y expectativas dirigidas a la juventud. En Japón, el grupo es conocido como Bōdan Shōnendan, manteniendo un significado similar. Desde 2017, la banda amplió su identidad adoptando el acrónimo Beyond The Scene, concepto que subraya la idea de superar barreras y avanzar ante las dificultades.

