Ricardo Gareca, desconcertado por inexplicable declive de Edison Flores en Universitario: “Me cuesta entender cómo se va diluyendo siendo joven”

Ricardo Gareca demostró su profunda tristeza por la caída libre que atraviesa en su carrera Edison Flores. - Crédito: AFP

Ricardo Gareca está confundido. No encuentra una respuesta apropiada para explicar el desplome de Edison Flores, cuyo rendimiento y estado físico está demasiado lejos del ideal en Universitario. Durante su alocución en Fútbol Satélite, el otrora seleccionador de Perú no tuvo reparos en asegurar que el ‘Orejas’ va en caída libre.

“Hace tanto que no hablo con él. Flores es un jugador de primer nivel. A veces me cuesta entender como un jugador así se va diluyendo siendo tan joven. Para mí la plenitud de un futbolista está entre los 27 y 32 años”, precisó con un tono preocupado.

Edison Flores, por experiencia y liderazgo, suele llevar la cinta de capitán. - Crédito: Universitario

“Imagínate que un jugador que le dio tantas satisfacciones al país haciendo goles con la selección en partidos fundamentales. No sé qué lleva a que de pronto jugadores de jerarquía estén atravesando un momento en el que no tengan lugar. Es para conversarlo personalmente”, sumó.

Ricardo Gareca encontró en Edison Flores a un futbolista tan diferencial como gravitante a lo largo de su proceso como responsable técnico de Perú. En sus pies surgieron goles memorables que allanaron el camino para un retorno al Mundial después de 36 años. Con ello, además, se revalorizó en el mercado internacional y mantuvo fuerte su presencia en el extranjero.

El 'Tigre' no encuentra una respuesta para explicar los motivos detrás del momento difícil del 'Orejas'. | VIDEO: Fútbol Satélite