Perú

Vania Bludau cuestiona perdón a Said Palao y marca distanciada de Alejandra Baigorria: “No soy de su entorno cercano, pero no se perdona”

La modelo sorprendió al criticar abiertamente el perdón de la empresaria al chico reality, revelando su postura inflexible sobre la lealtad y dejando entrever que su amistad ya no es tan cercana como antes

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Vania Bludau, amiga de Alejandra Baigorria, se pronuncia sobre el escandaloso ampay de Said Palao en Argentina. La modelo no se guardó nada y calificó el hecho como una 'falta de respeto grandísima' que no se perdona, mostrando su total indignación. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Vania Bludau, amiga de Alejandra Baigorria desde sus años en realities, se pronunció con contundencia sobre la decisión de su colega de perdonar a Said Palao tras el polémico ampay en Argentina. En declaraciones para ‘Amor y Fuego’, la modelo y empresaria dejó claro que, desde su perspectiva, las faltas de respeto en una relación no son negociables y que situaciones como la vivida por Baigorria “no se perdonan”.

El caso ha generado un intenso debate desde que se difundieron imágenes de Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi en una fiesta en un yate rodeados de mujeres durante una despedida de soltero en Buenos Aires. El episodio fue interpretado por muchos como una falta de respeto hacia Alejandra Baigorria, quien, a pesar del escándalo, decidió reconciliarse y viajar a España junto a su esposo, recibiendo críticas y comentarios divididos.

Vania Bludau: “Esas cosas no se perdonan”

Al ser consultada sobre la decisión de su amiga, Vania Bludau no dudó en expresar su postura: “Lo que yo opino, como mujer, sobre lo que he visto es como todas las peruanas, que es una falta de respeto grandísima y esas cosas no se perdonan, no”, afirmó.

Para la ex chica reality, incluso las insinuaciones o coqueteos ya constituyen una traición: “No me tienen que ser infiel para llegar a un acto de infidelidad, acostarse, besarse, para mí no, con tal de hablar con alguien más a mis espaldas, mensajearse también es infidelidad para mí, coquetear está super mal. Yo no aguanto pulgas”.

Bludau fue más allá y reveló que se sorprendió al ver las imágenes de Said, Mario y Patricio en Argentina. “Sí me sorprendí, nadie se lo esperaba de los tres. A mí me da asco eso, tener una pareja... se me viene muchas cosas a la cabeza, después de eso ¿qué hicieron? ¿puedes estar con tu esposa o tu novia, normal?”, sostuvo, dejando clara su desaprobación ante las actitudes de los involucrados.

Magaly Medina opina sobre las recientes fotos de Said Palao y Alejandra Baigorria en Barcelona, criticando que él presuma su felicidad después del escándalo en el que se vio envuelto. ATV/ Magaly TV La Firme.

¿Alejandra Baigorria y Vania Bludau están distanciadas?

En otro momento de la entrevista, Vania Bludau dejó entrever que su relación con Alejandra Baigorria ya no es tan cercana como en años anteriores. Aunque reiteró su cariño por la empresaria, señaló que actualmente no forma parte de su “entorno más cercano”.

“Siento que todo el mundo le va a decir mil cosas y cuando alguien quiere buscar la opinión o el consejo de una amiga, lo busca. En este caso, ella no me ha preguntado nada, ni nada. Yo creo que está bien con su entorno más cercano”, afirmó.

Bludau explicó que, tras el escándalo, optó por enviarle un mensaje de apoyo a Alejandra, pero no hubo mayor comunicación. “Atiné a mandarle un mensaje que la quería mucho y que cualquier cosa que necesite estaba ahí para ella y si quería ir a entrenar conmigo, que vamos para despejarse, pero nada más”, aseguró.

Con estas palabras, la modelo sugiere que, aunque la amistad persiste, existe un distanciamiento real y que la ‘Gringa de Gamarra’ ahora se apoya en otras personas de su círculo íntimo.

La exchica reality también aprovechó la entrevista para cuestionar el comportamiento de su expareja Mario Irivarren y de Patricio Parodi, quienes también estuvieron involucrados en el ampay. “Yo no conozco a ninguno, uno nunca termina de conocer a las personas”, dijo, refiriéndose al impacto que le generó ver a los tres chicos realities en esa situación.

Vania Bludau, Alejandra Baigorria y el ampay de Said Palaoa
Vania Bludau critica el perdón de Alejandra Baigorria a Said Palao tras polémico ampay en Argentina, enfatizando que las faltas de respeto no se deben perdonar. (Instagram Vania Bludau / Alejandra Baigorria)

Alejandra Baigorria y su nueva etapa

Mientras tanto, Alejandra Baigorria continúa enfocada en sus proyectos personales y profesionales. Tras recibir un importante reconocimiento empresarial en España y compartir tiempo con su familia y Said Palao, la empresaria emprendió un viaje a China, mostrando en redes sociales que sigue adelante con sus metas pese a la controversia.

Por su parte, Said Palao usó su cuenta personal para expresar lo “orgulloso” que se siente de los logros de su esposa, aunque la controversia sobre la reconciliación sigue generando comentarios entre sus seguidores.

Por ahora, Bludau dejó un mensaje claro para Baigorria, dejando entrever que las puertas siempre están abiertas para retomar la cercanía que tenían: “Cuando alguien quiere buscar el consejo de una amiga, lo busca y ella no me ha consultado nada. No soy del entorno más cercano de Ale, es mi amiga, pero no soy de su entorno. La quiero mucho y cualquier cosa que necesite, estoy para ella”, puntualizó.

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