Perú Deportes

París Gonzales conquista la medalla de bronce para el Perú en el Campeonato Iberoamericano de Bowling

La joven deportista de 17 años se subió al podio en la modalidad Todo Evento Femenino, categoría juvenil, durante el certamen celebrado en Santo Domingo, República Dominicana

Guardar
París Gonzales - Federación Peruana de Bowling - Campeonato Iberoamericano de Bowling – Perú – deportes – 20 abril
La joven atleta de 17 años brilló en la modalidad Todo Evento Femenino del Campeonato Iberoamericano en República Dominicana, llevando al Perú al podio juvenil y consolidando al país entre los protagonistas regionales del bowling continental (Federación Peruana de Bowling)

El bowling peruano ha sumado un nuevo logro en su historial internacional. París Gonzales, deportista del Programa de Apoyo al Deportista del Instituto Peruano del Deporte, capturó la medalla de bronce en el XIV Campeonato Iberoamericano, realizado del 12 al 19 de abril en Santo Domingo.

La actuación de la delegación nacional, compuesta por ocho exponentes en las categorías sub-21 y adultos, posiciona al Perú entre los países más competitivos de la región, con resultados que reflejan tanto el talento individual como el apoyo institucional.

Gonzales, con apenas 17 años, alcanzó el tercer lugar en la modalidad Todo Evento Femenino juvenil, ubicándose detrás de las representantes de Costa Rica. Este resultado la perfila como una de las figuras emergentes del bowling nacional y suma una presea más para el país en el circuito internacional, según informó el Instituto Peruano del Deporte.

París Gonzales, referente juvenil en el bowling continental

París Gonzales - Federación Peruana de Bowling - Campeonato Iberoamericano de Bowling – Perú – deportes – 20 abril
París Gonzales se consolida como una de las promesas del bowling sudamericano tras lograr el podio juvenil en el Iberoamericano, resultado que fortalece la proyección internacional del deporte peruano. (Federación Peruana de Bowling)

El XIV Campeonato Iberoamericano, desarrollado en República Dominicana, fue el escenario donde París Gonzales demostró su capacidad competitiva al clasificar entre las tres mejores en la modalidad Todo Evento Femenino juvenil. Su desempeño fue superado únicamente por dos exponentes costarricenses, lo que le permitió acceder al podio y reforzar su condición de promesa deportiva para el Perú. La medalla obtenida representa un avance significativo para el bowling femenino, disciplina que busca consolidar una nueva generación de atletas en el ámbito regional.

La delegación peruana contó, además, con la participación de otros siete deportistas: Kenny Kishimoto, Adrián Tokashiki, Yum Ishikawa, Kotaro Eda, María José Belleza, Camila Oshiro y Ariana Komt. Todos ellos compitieron en las categorías sub-21 y adultos, reflejando el impulso de la Federación Peruana de Bowling y el respaldo institucional para la formación de talentos.

Kenny Kishimoto logra partida perfecta

París Gonzales - Federación Peruana de Bowling - Campeonato Iberoamericano de Bowling – Perú – deportes – 20 abril
Kenny Kishimoto alcanzó la perfección con una partida de 300 puntos, logro que resalta el nivel técnico del bowling peruano y acompaña el reconocimiento institucional a la federación. (Federación Peruana de Bowling)

El rendimiento nacional no se limitó a la medalla de Gonzales. Kenny Kishimoto logró una partida perfecta de 300 puntos, una hazaña replicada en solo tres ocasiones a lo largo de todo el campeonato, según datos oficiales del evento. Este resultado subraya el nivel alcanzado por los representantes peruanos y la vigencia del bowling como disciplina en crecimiento dentro del país.

A su vez, la Federación Peruana de Bowling fue distinguida con una medalla conmemorativa por su participación en el certamen. La entidad recibe financiamiento del Instituto Peruano del Deporte, lo que ha permitido fortalecer los procesos de entrenamiento y la presencia de atletas peruanos en citas internacionales.

El respaldo económico y técnico es considerado fundamental para elevar el estándar competitivo y proyectar una mayor presencia en futuros campeonatos continentales.

Apoyo al deporte

París Gonzales - Federación Peruana de Bowling - Campeonato Iberoamericano de Bowling – Perú – deportes – 20 abril
Autoridades destacaron el impacto del respaldo estatal en los logros deportivos, subrayando que la disciplina y la inversión sostenida permiten consolidar resultados en el ámbito internacional. (Federación Peruana de Bowling)

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, puso en valor la dedicación mostrada por los seleccionados nacionales y el impacto del apoyo sostenido en el desarrollo deportivo. “Ambos deportistas demuestran que la disciplina y el apoyo sostenido dan frutos”, afirmó, en alusión a la medalla conseguida por Gonzales y la destacada actuación de Kishimoto. El Instituto Peruano del Deporte, bajo la dirección de Sergio Ludeña Visalot, mantiene como prioridad la preparación de los atletas para competencias clave, como los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

El equipo nacional reafirma su compromiso de representar al Perú con excelencia en cada competencia internacional, mientras el bowling continúa afianzando su espacio en el panorama deportivo, respaldado por políticas públicas y una gestión orientada al desarrollo integral de sus atletas.

Temas Relacionados

París GonzalesFederación Peruana de BowlingCampeonato Iberoamericano de Bowlingperu-deportes

Más Noticias

Carlos Pimienta, central de Los Chankas, demerita la apabullante goleada de Alianza Lima en Liga 1 2026: “Más fue mal el partido de Cusco FC”

El defensor uruguayo no se ha inmutado por el aplastante triunfo de los líderes parciales del Apertura 2026 y atribuyó la circunstancia a “un mal día” de los visitantes

Carlos Pimienta, central de Los Chankas, demerita la apabullante goleada de Alianza Lima en Liga 1 2026: “Más fue mal el partido de Cusco FC”

Alianza Lima vs CD Moquegua: los precios de las entradas para el partido de la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El club victoriano anunció el inicio de la venta preferencial de entradas para el partido contra los moqueguanos, que se disputará el sábado 2 de mayo a las 20:00 horas en el Alejandro Villanueva

Alianza Lima vs CD Moquegua: los precios de las entradas para el partido de la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Ricardo Gareca, desconcertado por inexplicable declive de Edison Flores en Universitario: “Me cuesta entender cómo se va diluyendo siendo joven”

De un tiempo a esta parte, el ‘Orejas’ ha entrado en caída libre, perdiendo así espacio en la ‘U’. Esa situación ha generado preocupación e inquietud en su antiguo técnico con Perú

Ricardo Gareca, desconcertado por inexplicable declive de Edison Flores en Universitario: “Me cuesta entender cómo se va diluyendo siendo joven”

Hinchas franceses reciben a Sekou Gassama en el aeropuerto y lo alientan: “Tiene que mantener la mentalidad fuerte”

El delantero recibió el apoyo de dos seguidores que viajaron desde Francia hasta Lima para alentarlo en un momento deportivo adverso, sorprendiendo al delantero de Universitario de Deportes

Hinchas franceses reciben a Sekou Gassama en el aeropuerto y lo alientan: “Tiene que mantener la mentalidad fuerte”

Bayern Múnich consigna a Felipe Chávez, joven valor de la selección peruana, como campeón de la Bundesliga 2025/26

El conjunto muniqués ha establecido un dominio nacional alucinante con la consecución de su estrella 35, de la que ha sido parte ‘Pippo’ como uno de los talentos filiales

Bayern Múnich consigna a Felipe Chávez, joven valor de la selección peruana, como campeón de la Bundesliga 2025/26
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía anticorrupción cita a Piero Corvetto este martes 21 de abril para que entregue su pasaporte por investigación

Fiscalía anticorrupción cita a Piero Corvetto este martes 21 de abril para que entregue su pasaporte por investigación

Prófugo Vladimir Cerrón amenaza a su amigo José Balcázar por aviones F-16: “Si firma contrato, será encausado (por corrupción)”

Keiko Fujimori endurece su crítica contra Piero Corvetto y le pide su renuncia: “Que otros lleven a cabo la segunda vuelta”

Empresario Samuel Dyer da 48 horas a Rafael López Aliaga para retractarse o lo demandará por decir que pagó a personeros fujimoristas

Recuento de votos en actas observadas arranca en Junín y define primeras mesas a favor de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Laura Pausini quedó maravillada con la Huaca Pucllana y se despide del Perú con un emotivo mensaje tras espectacular concierto

Laura Pausini quedó maravillada con la Huaca Pucllana y se despide del Perú con un emotivo mensaje tras espectacular concierto

El consejo sin filtros de Mary Moncada a Karla Tarazona sobre Christian Domínguez: “Si lo dejas cinco minutos, ese hombre se va”

El exabogado de Magaly Medina ahora defiende a Yahaira Plasencia en su batalla legal contra la conductora: “Manchó mi honra”

Ginny Jayna, protagonistas de series tailandesas, llegan con su gira mundial a Lima y convoca a sus fans peruanos

Mayra Goñi y Rodrigo Brand captados besándose: actor explota contra la prensa tras las imágenes

DEPORTES

Carlos Pimienta, central de Los Chankas, demerita la apabullante goleada de Alianza Lima en Liga 1 2026: “Más fue mal el partido de Cusco FC”

Carlos Pimienta, central de Los Chankas, demerita la apabullante goleada de Alianza Lima en Liga 1 2026: “Más fue mal el partido de Cusco FC”

Alianza Lima vs CD Moquegua: los precios de las entradas para el partido de la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Ricardo Gareca, desconcertado por inexplicable declive de Edison Flores en Universitario: “Me cuesta entender cómo se va diluyendo siendo joven”

Hinchas franceses reciben a Sekou Gassama en el aeropuerto y lo alientan: “Tiene que mantener la mentalidad fuerte”

Bayern Múnich consigna a Felipe Chávez, joven valor de la selección peruana, como campeón de la Bundesliga 2025/26