París Gonzales conquista la medalla de bronce para el Perú en el Campeonato Iberoamericano de Bowling

La joven atleta de 17 años brilló en la modalidad Todo Evento Femenino del Campeonato Iberoamericano en República Dominicana, llevando al Perú al podio juvenil y consolidando al país entre los protagonistas regionales del bowling continental (Federación Peruana de Bowling)

El bowling peruano ha sumado un nuevo logro en su historial internacional. París Gonzales, deportista del Programa de Apoyo al Deportista del Instituto Peruano del Deporte, capturó la medalla de bronce en el XIV Campeonato Iberoamericano, realizado del 12 al 19 de abril en Santo Domingo.

La actuación de la delegación nacional, compuesta por ocho exponentes en las categorías sub-21 y adultos, posiciona al Perú entre los países más competitivos de la región, con resultados que reflejan tanto el talento individual como el apoyo institucional.

Gonzales, con apenas 17 años, alcanzó el tercer lugar en la modalidad Todo Evento Femenino juvenil, ubicándose detrás de las representantes de Costa Rica. Este resultado la perfila como una de las figuras emergentes del bowling nacional y suma una presea más para el país en el circuito internacional, según informó el Instituto Peruano del Deporte.

París Gonzales, referente juvenil en el bowling continental

París Gonzales se consolida como una de las promesas del bowling sudamericano tras lograr el podio juvenil en el Iberoamericano, resultado que fortalece la proyección internacional del deporte peruano. (Federación Peruana de Bowling)

El XIV Campeonato Iberoamericano, desarrollado en República Dominicana, fue el escenario donde París Gonzales demostró su capacidad competitiva al clasificar entre las tres mejores en la modalidad Todo Evento Femenino juvenil. Su desempeño fue superado únicamente por dos exponentes costarricenses, lo que le permitió acceder al podio y reforzar su condición de promesa deportiva para el Perú. La medalla obtenida representa un avance significativo para el bowling femenino, disciplina que busca consolidar una nueva generación de atletas en el ámbito regional.

La delegación peruana contó, además, con la participación de otros siete deportistas: Kenny Kishimoto, Adrián Tokashiki, Yum Ishikawa, Kotaro Eda, María José Belleza, Camila Oshiro y Ariana Komt. Todos ellos compitieron en las categorías sub-21 y adultos, reflejando el impulso de la Federación Peruana de Bowling y el respaldo institucional para la formación de talentos.

Kenny Kishimoto logra partida perfecta

Kenny Kishimoto alcanzó la perfección con una partida de 300 puntos, logro que resalta el nivel técnico del bowling peruano y acompaña el reconocimiento institucional a la federación. (Federación Peruana de Bowling)

El rendimiento nacional no se limitó a la medalla de Gonzales. Kenny Kishimoto logró una partida perfecta de 300 puntos, una hazaña replicada en solo tres ocasiones a lo largo de todo el campeonato, según datos oficiales del evento. Este resultado subraya el nivel alcanzado por los representantes peruanos y la vigencia del bowling como disciplina en crecimiento dentro del país.

A su vez, la Federación Peruana de Bowling fue distinguida con una medalla conmemorativa por su participación en el certamen. La entidad recibe financiamiento del Instituto Peruano del Deporte, lo que ha permitido fortalecer los procesos de entrenamiento y la presencia de atletas peruanos en citas internacionales.

El respaldo económico y técnico es considerado fundamental para elevar el estándar competitivo y proyectar una mayor presencia en futuros campeonatos continentales.

Apoyo al deporte

Autoridades destacaron el impacto del respaldo estatal en los logros deportivos, subrayando que la disciplina y la inversión sostenida permiten consolidar resultados en el ámbito internacional. (Federación Peruana de Bowling)

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, puso en valor la dedicación mostrada por los seleccionados nacionales y el impacto del apoyo sostenido en el desarrollo deportivo. “Ambos deportistas demuestran que la disciplina y el apoyo sostenido dan frutos”, afirmó, en alusión a la medalla conseguida por Gonzales y la destacada actuación de Kishimoto. El Instituto Peruano del Deporte, bajo la dirección de Sergio Ludeña Visalot, mantiene como prioridad la preparación de los atletas para competencias clave, como los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

El equipo nacional reafirma su compromiso de representar al Perú con excelencia en cada competencia internacional, mientras el bowling continúa afianzando su espacio en el panorama deportivo, respaldado por políticas públicas y una gestión orientada al desarrollo integral de sus atletas.