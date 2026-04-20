Perú

El consejo sin filtros de Mary Moncada a Karla Tarazona sobre Christian Domínguez: “Si lo dejas cinco minutos, ese hombre se va”

La protagonista del recordado ampay del ‘auto rana’ apareció nuevamente y no dudó en aconsejar a la actual pareja del cantante, advirtiendo entre risas sobre el historial amoroso del cumbiambero peruano

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Mary Moncada, Christian Domínguez y Karla Tarazona
Mary Moncada reaparece en televisión para advertir a Karla Tarazona sobre la fama de infiel de Christian Domínguez. (Facebook Mary Moncada / Instagram Karla Tarazona)

Mary Moncada, protagonista del recordado ‘ampay del auto rana’ con Christian Domínguez, reapareció en el ojo público y envió un contundente mensaje a Karla Tarazona, actual pareja del cumbiambero, durante una videollamada en el programa Q’Bochinche. La empresaria radicada en Estados Unidos no solo compartió detalles inéditos del escándalo que marcó el fin de la relación entre Domínguez y Pamela Franco, sino que también lanzó una advertencia sobre la naturaleza “incorregible” del cantante.

“No la conozco pero le diría que lo cuide bien, que no lo deje porque si lo dejas cinco minutos, ese hombre se va...”, afirmó entre risas Moncada, resaltando la fama de infiel que ha acompañado a Christian Domínguez a lo largo de los años. La peruana no se quedó ahí y calificó al artista de “sinvergüenza”, asegurando que no cree en su capacidad de cambiar.

“Es capaz de cualquier cosa. Creo que él va buscar la manera de cómo hacerlo, jamás va cambiar. Lo viene haciendo desde hace muchos años, él está descansando y después va regresar con fuerza”, acotó la protagonista del escándalo.

Revelaciones sobre el “auto rana” y la estrategia de Domínguez

Durante la conversación, Mary Moncada detalló cómo se produjo el encuentro que desató el escándalo mediático. Según su testimonio, Domínguez la recogió con la excusa de llevarla a la casa de una tía, pero el plan terminó cambiando debido a la mutua atracción.

Mary Moncada le cuenta a Pamela Franco los detalles de su encuentro con Christian Domínguez. Según su relato, el cantante intentó llevarla a la casa que comparte con Franco para evitar ser descubierto por las cámaras. Video: TikTok @riclatorrez

“Me recogió porque me iba llevar a la casa de una tía. Yo tenía una gorrita y un polo que le iba regalar y me dijo ‘me das tu regalo y te llevo a la casa de tu tía’. Por ahí paramos porque ya saben como es él y pasó lo que pasó”, relató.

Lo que más impactó a Pamela Franco, quien participó en el enlace, fue la confesión de que Domínguez intentó llevar a Moncada a la propia casa que compartía con ella para concretar el encuentro, buscando la complicidad de alguien del entorno familiar.

“Quería llevarme a la casa tuya y que alguien me saque... como que él no quería dejarme en mi casa, que alguien me saque de la casa tuya y me lleve a la mía para que no vean”, recordó Moncada. La empresaria aseguró que se opuso a la idea por respeto a la vivienda y a Pamela: “Yo le dije yo no voy a hacer esas cosas… esa casa es de ella, tienes que respetar… a mí no me lleves a tu casa donde tú vives con la mamá de tu hija, o sea, yo eso sí no”.

Un historial que no deja de perseguir a Domínguez

Mary Moncada también reveló que, días antes del ampay, Domínguez la llamó insistentemente, aparentemente preocupado ante la posibilidad de que se hiciera público el encuentro.

Mary Moncada asegura que Christian Domínguez la contactó insistentemente justo antes de que saliera a la luz el video del "ampay". Según cuenta, él la llamó "como loco" pero ella no le contestó. Video: TikTok @riclatorrez

“Dos días antes del ampay él me llamaba y me llamaba que necesitaba hablar conmigo urgente, que me comunique. Yo le dije que tenía un trabajo, que era una mujer ocupada, que no podía estar con el teléfono todo el día, que no podía contestarle”, contó.

Tras el escándalo, Moncada afirmó que fue contactada para que diera su versión a los medios y “limpiar” la imagen del cantante, pero ella se negó: “Fue como que algo más estratégico y yo no voy a apoyar a sinvergüenzas, quizá como para limpiarlo de alguna manera, pero no voy a apoyar a sinvergüenzas”.

No es la primera vez que Moncada advierte públicamente a las parejas de Domínguez. Hace casi un año, en agosto de 2025, ya le había enviado un mensaje directo a Karla Tarazona, aconsejándole que lo acompañe incluso en sus viajes a provincia: “En provincia es donde quizás hace sus cositas”, señaló con ironía, sugiriendo que el cantante podría no comportarse con rectitud fuera de Lima.

Pamela Franco y Mary Moncada, frente a frente

El reciente encuentro virtual entre Pamela Franco y Mary Moncada en el pódcast Q’Bochinche fue especialmente llamativo porque permitió que ambas mujeres, que estuvieron indirectamente ligadas por la infidelidad de Domínguez, intercambiaran sus versiones por primera vez.

El encuentro que nadie esperaba: Pamela Franco y la mujer del ‘auto-rana’ hablan sin filtros. Captura: Qué Bochinche.
El encuentro que nadie esperaba: Pamela Franco y la mujer del ‘auto-rana’ hablan sin filtros. Captura: Qué Bochinche.

Lejos de la confrontación, Franco sorprendió al expresar gratitud hacia Moncada: “La verdad, tengo que decirte públicamente que gracias”, indicó, reconociendo que el escándalo fue un punto de inflexión y permitió que tomara decisiones importantes en su vida personal.

Moncada, por su parte, concluyó: “Creo que te saqué un mujeriego de encima”, una frase que, aunque directa, reflejó la intención de cerrar un capítulo y dejar una lección sobre el respeto y la dignidad en las relaciones de pareja.

Mary Moncada es una peruana radicada en Estados Unidos desde los 19 años, donde trabaja como gerente de marca en un banco de La Florida. Su nombre saltó a la fama en la farándula peruana tras el ampay con Christian Domínguez en enero de 2024, conocido popularmente como el “auto rana”.

Moncada ha dejado claro que no busca vida mediática y que su vínculo con el cantante se limitó a una relación casual, sin intenciones de mantener un lazo sentimental permanente.

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