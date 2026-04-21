ONPE pidió servicio de emergencia a empresa no adjudicada antes de elecciones: “Solicitó propuesta con 40 camiones que luego fue rechazada”

La ONPE solicitó de forma urgente una propuesta a Hermes un día antes de las elecciones, pese a que no ganó el proceso. Composición: Infobae

El proceso de contratación del servicio de transporte de material electoral para las Elecciones Generales 2026 incorpora un episodio ocurrido a pocas horas de la jornada de votación. Un requerimiento de último momento, dirigido a una empresa que no obtuvo la adjudicación, forma parte de los hechos que ahora se examinan tras la difusión de un audio con presuntas irregularidades dentro de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La empresa Hermes Transportes Blindados S.A. se pronunció mediante un comunicado en el que detalla su participación en el proceso y precisa las circunstancias de una solicitud realizada el día previo a las elecciones. El documento establece una secuencia de contactos con funcionarios de la entidad electoral y responde a la información difundida por el programa dominical Panorama.

Uno de los elementos centrales del comunicado de Hermes se refiere a un contacto realizado tras la culminación del proceso de contratación. Según la empresa, la solicitud se produjo con carácter de urgencia y a pocas horas del inicio de las operaciones logísticas.

“Luego de concluido el proceso, durante la mañana del sábado 11 de abril, un día antes de las Elecciones Generales, el señor José Samamé Blas, entonces Gerente de Gestión Electoral de la ONPE, se comunicó directamente con Hermes para solicitar, con carácter de emergencia, una propuesta de servicios de transporte con 40 camiones a ejecutarse entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo 12 de abril. Ante la importancia y urgencia del requerimiento, respondimos de inmediato con una propuesta que no fue aceptada por la entidad”, señala el comunicado.

La empresa indica que su propuesta no fue considerada por la ONPE, pese a la urgencia del requerimiento.

Participación de Hermes en el proceso de contratación

El comunicado precisa que el vínculo con la ONPE se inició antes de la convocatoria oficial. Hermes señala que Johnny Echevarría Bermúdez, funcionario de la entidad, informó sobre la evaluación de incorporar empresas especializadas en transporte de valores para el servicio electoral.

En febrero de 2026, la ONPE publicó las bases del proceso de contratación. Hermes participó junto a otras empresas, entre ellas Servicios Generales Gálaga y el Consorcio AFE, con una propuesta técnica y económica conforme a los lineamientos establecidos. La empresa no resultó seleccionada.

Comunciado Hermes

Hermes también indica que dejó constancia en un acta notarial sobre la aplicación de un criterio de evaluación técnica que no figuraba en las bases del proceso.

Audio difundido y cuestionamientos sobre la adjudicación

El audio involucra a funcionarios del área de Gestión Electoral y plantea dudas sobre la transparencia en la adjudicación del servicio. Panorama

El programa Panorama difundió un audio atribuido a un trabajador de la ONPE, en el que se describen coordinaciones previas con empresas privadas. En la grabación se menciona a Hermes y a Prosegur como opciones evaluadas desde el año anterior.

“Desde el año pasado yo le digo a José: ‘José, tenemos que contratar una compañía de transportes, ya sea Prosegur o Hermes, que nos den garantía…’”, se escucha en el audio.

El mismo interlocutor afirma que sostuvo reuniones con ambas compañías. “Yo me reuní con Hermes y con Prosegur el año pasado”, señala.

La grabación también hace referencia a la empresa que obtuvo el contrato. “Contrataron a lo peor de lo peor… a Gálaga”, afirma el trabajador. En el mismo audio se describen problemas durante la ejecución del servicio: “Las cajas en provincias… se mojaron como diez. Pero así, compadre, como si hubieras metido tu polo en la batea”.

Asimismo, el testimonio incluye una afirmación sobre los motivos de la adjudicación: “Pero, ¿por qué ha entrado Gálaga? Yo creo que porque había plata de por medio”.

Posición de la empresa frente a las investigaciones

En su comunicado, Hermes señala que cuenta con más de cuatro décadas de experiencia en operaciones logísticas de alta complejidad. La empresa afirma que sus servicios se rigen por protocolos de transparencia, trazabilidad y cumplimiento del marco legal.

También indica que, conforme a sus políticas de integridad, no ofrece ni acepta beneficios indebidos en sus relaciones con entidades públicas o privadas. Finalmente, expresa su disposición a colaborar con cualquier proceso de revisión que las autoridades competentes consideren necesario.