Perú Deportes

Alianza Lima vs CD Moquegua: los precios de las entradas para el partido de la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El club victoriano anunció el inicio de la venta preferencial de entradas para el partido contra los moqueguanos, que se disputará el sábado 2 de mayo a las 20:00 horas en el Alejandro Villanueva

Guardar
Alianza Lima – CD Moquegua – Liga 1 – Perú – deportes – 20 abril
La directiva blanquiazul inicia la venta anticipada de entradas para el esperado partido frente a CD Moquegua, que se jugará el sábado 2 de mayo en un estadio Alejandro Villanueva que promete una fiesta de fútbol (Alianza Lima)

El elenco blanquiazul activó este lunes 20 de abril su sistema de acceso anticipado a boletos para el enfrentamiento ante CD Moquegua, correspondiente a la decimotercera fecha del Torneo Apertura.

El encuentro está programado para el sábado 2 de mayo a las 20:00 h, en el estadio Alejandro Villanueva, recinto donde el club acaba de registrar una goleada sin precedentes en la presente edición del campeonato. Alianza Lima, dirigido por Pablo Guede, viene de consolidar una de las victorias más abultadas en la historia reciente del fútbol nacional tras superar a Cusco FC 8 a 0, y busca mantener el impulso positivo ante su próximo rival.

La preventa de entradas inició a las 11:00 a.m. para los abonados de la Liga 1 suscritos al programa Íntimo, ampliándose por etapas durante la jornada. Desde la 13:00 horas, se habilitó el acceso para todos los abonados y usuarios registrados como Íntimos, mientras que la venta al público general quedó programada para las 17:30 horas del mismo día.

Precios y localidades para el partido ante CD Moquegua

Alianza Lima – CD Moquegua – Liga 1 – Perú – deportes – 20 abril
La venta preferencial muestra fuerte respuesta de los hinchas, con sectores agotados en pocas horas y una amplia variedad de precios para el partido en Matute. (Alianza Lima)

Los precios establecidos por Alianza Lima para este compromiso oscilan desde los S/ 27,90 en la tribuna Norte, pasando por S/ 27,90 para Sur, S/ 39,90 para Oriente (CONADIS), S/ 79,90 en Oriente y Occidente Lateral (silla de ruedas), S/ 139,90 en Occidente Lateral, S/ 179,90 en Occidente Central, hasta S/ 219,90 en Palco Apuesta Total y S/ 399,90 en la experiencia Matchday.

El club informó que las localidades de Palco Apuesta Total y Sur se agotaron en las primeras horas de la preventa. Los boletos restantes se mantienen disponibles en la plataforma oficial del club y puntos autorizados.

La dirigencia blanquiazul recordó que los abonados del programa Íntimo cuentan con prioridad para adquirir sus entradas en las etapas iniciales, garantizando el acceso preferencial antes de la liberación al público general. Esta medida busca premiar la fidelidad de los hinchas y asegurar un marco imponente en Matute para un duelo clave en la lucha por el liderato del Apertura.

El triunfo histórico ante Cusco FC

Alianza Lima – CD Moquegua – Liga 1 – Perú – deportes – 20 abril
Alianza Lima llega motivado tras una goleada histórica ante Cusco FC, resultado que consolidó su poder ofensivo antes del próximo desafío en el Apertura. (Alianza Lima)

Antes de medirse con CD Moquegua, Alianza Lima arrastra el impulso de su contundente victoria por 8-0 sobre Cusco FC, registrada en la fecha 11 del torneo. El conjunto dirigido por Restrepo se mostró dominante desde el inicio, abriendo el marcador a los 15 minutos con una definición de Fernando Gaibor y ampliando diferencias con goles de Eryc Castillo y un doblete adicional de Gaibor antes del descanso. Al cierre del primer tiempo, los blanquiazules ya ganaban 4-0.

La segunda mitad mantuvo el ritmo ofensivo. Paolo Guerrero se sumó al marcador con el quinto tanto, mientras que Castillo completó un triplete personal, sellando su primera marca de tres goles en la Liga 1. Alan Cantero y Jairo Vélez redondearon la goleada con sendas anotaciones, estableciendo un resultado que constituye la mayor diferencia de goles lograda por un equipo en el campeonato 2026. El dominio se reflejó en 13 remates al arco, con una efectividad del 61% y una sólida actuación en todas las líneas.

El propio Guede destacó tras el partido: “La actitud y la precisión que mostró el equipo fueron determinantes para alcanzar este resultado. Mantener la concentración será clave en lo que resta del torneo”.

Los registros estadísticos que dejó la goleada

Alianza Lima – CD Moquegua – Liga 1 – Perú – deportes – 20 abril
El análisis del encuentro muestra a un Alianza Lima dominante, con cifras que respaldan su contundencia y fortalecen su posición en el torneo. (Alianza Lima)

Los números del partido ante Cusco FC evidenciaron el momento de forma de Alianza Lima. El equipo sumó 432 pases exitosos, firmando su mejor registro de precisión en la temporada, y recuperó 42 balones frente a las 28 recuperaciones del rival. La presión alta y la transición ofensiva permitieron generar una de las actuaciones más eficaces del conjunto blanquiazul en los últimos años.

La actuación de Eryc Castillo, autor de tres goles, fue uno de los puntos más altos del partido. El delantero ecuatoriano se consolidó como uno de los máximos anotadores del torneo tras su actuación en Matute. La diferencia de goles obtenida ante Cusco FC refuerza la posición de Alianza Lima en la tabla y mejora sus posibilidades ante un eventual empate en puntos hacia el final del campeonato.

La organización aliancista espera una gran respuesta de la afición para el siguiente compromiso local frente a CD Moquegua, donde buscará ratificar la contundencia mostrada y continuar sumando en la recta decisiva del Torneo Apertura.

Temas Relacionados

Alianza LimaCD MoqueguaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Ricardo Gareca, desconcertado por inexplicable declive de Edison Flores en Universitario: “Me cuesta entender cómo se va diluyendo siendo joven”

De un tiempo a esta parte, el ‘Orejas’ ha entrado en caída libre, perdiendo así espacio en la ‘U’. Esa situación ha generado preocupación e inquietud en su antiguo técnico con Perú

Ricardo Gareca, desconcertado por inexplicable declive de Edison Flores en Universitario: “Me cuesta entender cómo se va diluyendo siendo joven”

Hinchas franceses reciben a Sekou Gassama en el aeropuerto y lo alientan: “Tiene que mantener la mentalidad fuerte”

El delantero recibió el apoyo de dos seguidores que viajaron desde Francia hasta Lima para alentarlo en un momento deportivo adverso, sorprendiendo al delantero de Universitario de Deportes

Hinchas franceses reciben a Sekou Gassama en el aeropuerto y lo alientan: “Tiene que mantener la mentalidad fuerte”

Bayern Múnich consigna a Felipe Chávez, joven valor de la selección peruana, como campeón de la Bundesliga 2025/26

El conjunto muniqués ha establecido un dominio nacional alucinante con la consecución de su estrella 35, de la que ha sido parte ‘Pippo’ como uno de los talentos filiales

Bayern Múnich consigna a Felipe Chávez, joven valor de la selección peruana, como campeón de la Bundesliga 2025/26

La Federación Peruana de Fútbol analiza modificar el formato de la Liga 1: desde el 2028 se jugaría con solo 16 equipos

La FPF analiza recortar la cantidad de equipos en la máxima división, dependiendo de la aprobación de clubes y un ajuste en los descensos para lograr un torneo más competitivo y atractivo

La Federación Peruana de Fútbol analiza modificar el formato de la Liga 1: desde el 2028 se jugaría con solo 16 equipos

Mano Menezes y los partidos de la selección peruana en ciudades de altura: “Estamos conversando sobre esa posibilidad”

El entrenador brasileño expresó que una posible mudanza de la ‘bicolor’ a recintos de Cusco, Arequipa o Juliaca para las próximas Eliminatorias Sudamericanas, requiere un análisis técnico profundo y consenso entre los responsables

Mano Menezes y los partidos de la selección peruana en ciudades de altura: “Estamos conversando sobre esa posibilidad”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Prófugo Vladimir Cerrón amenaza a su amigo José Balcázar por aviones F-16: “Si firma contrato, será encausado (por corrupción)”

Prófugo Vladimir Cerrón amenaza a su amigo José Balcázar por aviones F-16: “Si firma contrato, será encausado (por corrupción)”

Keiko Fujimori endurece su crítica contra Piero Corvetto y le pide su renuncia: “Que otros lleven a cabo la segunda vuelta”

Empresario Samuel Dyer da 48 horas a Rafael López Aliaga para retractarse o lo demandará por decir que pagó a personeros fujimoristas

Recuento de votos en actas observadas arranca en Junín y define primeras mesas a favor de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

“¡Calla a ese animal!”: funcionario del JNE interrumpe audiencia pública e insulta frente a Roberto Burneo, jefe del organismo

ENTRETENIMIENTO

Laura Pausini quedó maravillada con la Huaca Pucllana y se despide del Perú con un emotivo mensaje tras espectacular concierto

Laura Pausini quedó maravillada con la Huaca Pucllana y se despide del Perú con un emotivo mensaje tras espectacular concierto

El consejo sin filtros de Mary Moncada a Karla Tarazona sobre Christian Domínguez: “Si lo dejas cinco minutos, ese hombre se va”

El exabogado de Magaly Medina ahora defiende a Yahaira Plasencia en su batalla legal contra la conductora: “Manchó mi honra”

Ginny Jayna, protagonistas de series tailandesas, llegan con su gira mundial a Lima y convoca a sus fans peruanos

Mayra Goñi y Rodrigo Brand captados besándose: actor explota contra la prensa tras las imágenes

DEPORTES

Ricardo Gareca, desconcertado por inexplicable declive de Edison Flores en Universitario: “Me cuesta entender cómo se va diluyendo siendo joven”

Ricardo Gareca, desconcertado por inexplicable declive de Edison Flores en Universitario: “Me cuesta entender cómo se va diluyendo siendo joven”

Hinchas franceses reciben a Sekou Gassama en el aeropuerto y lo alientan: “Tiene que mantener la mentalidad fuerte”

Bayern Múnich consigna a Felipe Chávez, joven valor de la selección peruana, como campeón de la Bundesliga 2025/26

La Federación Peruana de Fútbol analiza modificar el formato de la Liga 1: desde el 2028 se jugaría con solo 16 equipos

Mano Menezes y los partidos de la selección peruana en ciudades de altura: “Estamos conversando sobre esa posibilidad”