Alianza Lima vs CD Moquegua: los precios de las entradas para el partido de la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

La directiva blanquiazul inicia la venta anticipada de entradas para el esperado partido frente a CD Moquegua, que se jugará el sábado 2 de mayo en un estadio Alejandro Villanueva que promete una fiesta de fútbol (Alianza Lima)

El elenco blanquiazul activó este lunes 20 de abril su sistema de acceso anticipado a boletos para el enfrentamiento ante CD Moquegua, correspondiente a la decimotercera fecha del Torneo Apertura.

El encuentro está programado para el sábado 2 de mayo a las 20:00 h, en el estadio Alejandro Villanueva, recinto donde el club acaba de registrar una goleada sin precedentes en la presente edición del campeonato. Alianza Lima, dirigido por Pablo Guede, viene de consolidar una de las victorias más abultadas en la historia reciente del fútbol nacional tras superar a Cusco FC 8 a 0, y busca mantener el impulso positivo ante su próximo rival.

La preventa de entradas inició a las 11:00 a.m. para los abonados de la Liga 1 suscritos al programa Íntimo, ampliándose por etapas durante la jornada. Desde la 13:00 horas, se habilitó el acceso para todos los abonados y usuarios registrados como Íntimos, mientras que la venta al público general quedó programada para las 17:30 horas del mismo día.

Precios y localidades para el partido ante CD Moquegua

La venta preferencial muestra fuerte respuesta de los hinchas, con sectores agotados en pocas horas y una amplia variedad de precios para el partido en Matute. (Alianza Lima)

Los precios establecidos por Alianza Lima para este compromiso oscilan desde los S/ 27,90 en la tribuna Norte, pasando por S/ 27,90 para Sur, S/ 39,90 para Oriente (CONADIS), S/ 79,90 en Oriente y Occidente Lateral (silla de ruedas), S/ 139,90 en Occidente Lateral, S/ 179,90 en Occidente Central, hasta S/ 219,90 en Palco Apuesta Total y S/ 399,90 en la experiencia Matchday.

El club informó que las localidades de Palco Apuesta Total y Sur se agotaron en las primeras horas de la preventa. Los boletos restantes se mantienen disponibles en la plataforma oficial del club y puntos autorizados.

La dirigencia blanquiazul recordó que los abonados del programa Íntimo cuentan con prioridad para adquirir sus entradas en las etapas iniciales, garantizando el acceso preferencial antes de la liberación al público general. Esta medida busca premiar la fidelidad de los hinchas y asegurar un marco imponente en Matute para un duelo clave en la lucha por el liderato del Apertura.

El triunfo histórico ante Cusco FC

Alianza Lima llega motivado tras una goleada histórica ante Cusco FC, resultado que consolidó su poder ofensivo antes del próximo desafío en el Apertura. (Alianza Lima)

Antes de medirse con CD Moquegua, Alianza Lima arrastra el impulso de su contundente victoria por 8-0 sobre Cusco FC, registrada en la fecha 11 del torneo. El conjunto dirigido por Restrepo se mostró dominante desde el inicio, abriendo el marcador a los 15 minutos con una definición de Fernando Gaibor y ampliando diferencias con goles de Eryc Castillo y un doblete adicional de Gaibor antes del descanso. Al cierre del primer tiempo, los blanquiazules ya ganaban 4-0.

La segunda mitad mantuvo el ritmo ofensivo. Paolo Guerrero se sumó al marcador con el quinto tanto, mientras que Castillo completó un triplete personal, sellando su primera marca de tres goles en la Liga 1. Alan Cantero y Jairo Vélez redondearon la goleada con sendas anotaciones, estableciendo un resultado que constituye la mayor diferencia de goles lograda por un equipo en el campeonato 2026. El dominio se reflejó en 13 remates al arco, con una efectividad del 61% y una sólida actuación en todas las líneas.

El propio Guede destacó tras el partido: “La actitud y la precisión que mostró el equipo fueron determinantes para alcanzar este resultado. Mantener la concentración será clave en lo que resta del torneo”.

Los registros estadísticos que dejó la goleada

El análisis del encuentro muestra a un Alianza Lima dominante, con cifras que respaldan su contundencia y fortalecen su posición en el torneo. (Alianza Lima)

Los números del partido ante Cusco FC evidenciaron el momento de forma de Alianza Lima. El equipo sumó 432 pases exitosos, firmando su mejor registro de precisión en la temporada, y recuperó 42 balones frente a las 28 recuperaciones del rival. La presión alta y la transición ofensiva permitieron generar una de las actuaciones más eficaces del conjunto blanquiazul en los últimos años.

La actuación de Eryc Castillo, autor de tres goles, fue uno de los puntos más altos del partido. El delantero ecuatoriano se consolidó como uno de los máximos anotadores del torneo tras su actuación en Matute. La diferencia de goles obtenida ante Cusco FC refuerza la posición de Alianza Lima en la tabla y mejora sus posibilidades ante un eventual empate en puntos hacia el final del campeonato.

La organización aliancista espera una gran respuesta de la afición para el siguiente compromiso local frente a CD Moquegua, donde buscará ratificar la contundencia mostrada y continuar sumando en la recta decisiva del Torneo Apertura.