Día Internacional de la Madre Tierra: origen, propósito y evolución de una fecha clave para la conciencia ambiental mundial

La fecha, establecida por Naciones Unidas, promueve acciones para restaurar los ecosistemas y reduce la producción de plásticos, mientras recuerda la relación entre la salud humana y el entorno natural en todo el mundo (Freepik)

El Día Internacional de la Madre Tierra, que se celebra cada 22 de abril, tiene como eje central la sensibilización sobre los desafíos ambientales que enfrenta la humanidad, como la contaminación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, este día representa una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de promover economías que respeten los límites ecológicos y garanticen la salud de las generaciones presentes y futuras.

La fecha, elegida por su capacidad de convocar a estudiantes y comunidades en el hemisferio norte, ha servido de plataforma para movimientos ciudadanos y para la adopción de políticas ambientales de alcance global.

El nacimiento de una fecha emblemática

El origen del Día de la Madre Tierra se remonta a 1970, cuando una movilización masiva en EE.UU. impulsó leyes ambientales y marcó el inicio de un movimiento global por la protección ecológica. (Freepik)

El origen del Día Internacional de la Madre Tierra se remonta a 1970, cuando el senador estadounidense Gaylord Nelson impulsó la realización de una manifestación masiva en la que participaron más de dos mil universidades y decenas de miles de escuelas de Estados Unidos.

El objetivo era exigir al gobierno federal la creación de una agencia nacional dedicada a la protección ambiental y la adopción de leyes específicas para enfrentar la contaminación y el deterioro ecológico.

Según la revista científica Nature, la presión social derivada de esta movilización derivó en la creación de la Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental) estadounidense y en la promulgación de normas pioneras en materia de aire limpio y agua potable.

Sin embargo, los antecedentes del movimiento ambientalista pueden rastrearse hasta la década de 1960, cuando el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos organizó el Simposio de Ecología Humana y figuras como Rachel Carson, autora de “Primavera silenciosa”, advirtieron sobre los riesgos de los pesticidas para el equilibrio natural.

El término “Día de la Tierra” fue adoptado en 1970 por el comité organizador, liderado por el activista Denis Hayes, quien amplió la convocatoria a escala internacional en los años siguientes. La fecha del 22 de abril fue seleccionada para maximizar la participación estudiantil y evitar coincidencias con festividades religiosas o exámenes académicos, logrando una movilización sin precedentes.

Reconocimiento internacional y el rol de las Naciones Unidas

La proclamación de la ONU fortaleció la conmemoración, posicionándola como un llamado global a preservar la biodiversidad y promover un desarrollo sostenible. (Freepik)

El reconocimiento formal del 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra llegó en 2009, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 63/278. El organismo internacional subrayó la importancia de la interdependencia entre los seres humanos, las demás especies y el planeta, así como la urgencia de promover la armonía con la naturaleza. En palabras de la ONU, “la Tierra y sus ecosistemas nos proporcionan la vida y el sustento a lo largo de nuestra existencia”.

Cada año, la jornada da pie a actividades educativas, campañas de limpieza y eventos para fomentar el respeto al entorno natural. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advierte que la degradación de los ecosistemas puede incrementar el riesgo de enfermedades infecciosas y acelerar la pérdida de biodiversidad.

En los últimos años, Naciones Unidas ha promovido la restauración de hábitats, la reducción del uso de plásticos y el impulso a una economía baja en carbono como ejes centrales de la conmemoración.

Entre las declaraciones destacadas, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, afirmó en 2015: “Durante toda la vida, necesitamos aire, agua, tierra fértil y la infinidad de otros dones con que nos obsequia el planeta”. La fecha también sirve de marco para la entrega del premio “Campeones de la Tierra”, que reconoce la labor de personas y organizaciones en defensa del medio ambiente.

Temas anuales, participación ciudadana y desafíos actuales

La jornada impulsa campañas, educación y movilizaciones en todo el mundo, enfocadas en reducir impactos ambientales y fomentar prácticas sostenibles en la sociedad. (Freepik)

El Día Internacional de la Madre Tierra se caracteriza por la elección de un lema anual que orienta las acciones globales. En 2024, el tema fue “Planeta vs plásticos”, con un llamado a reducir en un 60% la producción de plásticos para 2040, según la ONU. En años anteriores, los ejes han sido la acción climática, la restauración de ecosistemas y la inversión en un planeta sostenible.

Las actividades asociadas a la fecha incluyen desde campañas de reforestación hasta jornadas de educación ambiental y protestas pacíficas. En 1990, por ejemplo, alpinistas de varios países recolectaron más de dos toneladas de residuos en el Monte Everest, mientras que en Francia se formó una cadena humana de 800 km a lo largo del río Loira para destacar la importancia de los recursos hídricos.

El Día Internacional de la Madre Tierra continúa siendo una plataforma para que ciudadanos, gobiernos y organizaciones unan esfuerzos en defensa del entorno natural, en respuesta a los retos que plantea la crisis climática y la necesidad de un desarrollo verdaderamente sostenible.