Paro de transportistas ya no será el 15 de enero y nueva fecha se anunciará la tarde de hoy, según dirigente

Martín O’Diana, presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transportes Urbanos, afirmó que anoche se llegó un acuerdo entre todos los grupos del sector para acatar un mismo día la medida en Lima y Callao

El paro de transportistas, que inicialmente había sido convocado para el 15 de enero, quedó en suspenso tras una decisión de último momento adoptada por los principales gremios del sector. La paralización ya no se realizará en la fecha prevista y la nueva convocatoria será oficializada la tarde de hoy 12 de enero, en una conferencia de prensa, según confirmó Martín O’Diana, presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transportes Urbanos.

El dirigente precisó que, luego de intensas negociaciones mantenidas la noche del domingo 11 de enero , las organizaciones del transporte público optaron por unificar criterios y adelantar la medida de fuerza para este miércoles 14 de enero en Lima y Callao.

En declaraciones recogidas por Exitosa, O’Diana explicó que la decisión de modificar la fecha surgió como respuesta a las recientes declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto álvarez, quien dijo que algunos transportistas estarían involucrados en actos de extorsión y colaboración con bandas criminales.

El paro nacional de transportistas en Lima y Callao modifica su fecha y será anunciado oficialmente el 12 de enero. (Andina)

“Ayer (domingo 11) nos hemos tenido que reunir de emergencia y hemos acordado cambiar la fecha. Todos juntos vamos a parar el día 14. Esto es también en respuesta a las afirmaciones del señor premier”, enfatizó el dirigente.

Según agregó O’Diana, las declaraciones del premier generaron un efecto unificador entre agrupaciones que hasta entonces mantenían posturas divididas.

Antes de este acuerdo, se manejaban dos fechas para la paralización: una impulsada por Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, para el martes 13; y otra convocada por Martín Ojeda, representante de Transportes Unidos, para el jueves 15. El anuncio de la jefatura de gabinete aceleró las conversaciones e impulsó a los líderes a buscar una sola fecha que concentrara la protesta.

Los gremios de transporte urbano unifican su protesta tras las declaraciones del premier Ernesto Álvarez sobre vínculos con el crimen organizado.

Gran expectativa

El anuncio oficial sobre la fecha definitiva se realizará al mediodía de este lunes 12 de enero, de acuerdo a lo anunciado por el dirigente. Se espera que la conferencia de prensa reuna a los principales voceros de los gremios, quienes explicarán los motivos de la decisión y detallarán los alcances de la medida.

“Hoy día al mediodía hay una conferencia de prensa donde se va a anunciar la nueva fecha. Pero esto es todos juntos, todos juntos”, recalcó O’Diana en la entrevista radial.

Mientras tanto, las organizaciones sindicales mantienen contactos con autoridades del Ejecutivo, quienes buscan evitar la paralización total del servicio. Los funcionarios del gobierno se encuentran reunidos con los representantes de los transportistas en una sede de la empresa Santa Catalina, escenario que ha sido afectado por la ola de extorsiones denunciadas por el rubro en las últimas semanas.

Transportistas denuncian un aumento alarmante de extorsiones y homicidios contra choferes, con un fallecido diario reportado en el sector. (Andina)

Violencia y demandas

El diálogo entre el gobierno y los gremios ocurre en un contexto de creciente violencia. Martín Ojeda, dirigente de Transportes Unidos, advirtió sobre la dificultad de suspender la medida de fuerza debido al aumento de atentados y homicidios perpetrados contra conductores en los últimos meses.

“Es difícil que se suspenda porque las empresas de transporte están cansadas de los atentados y homicidios a choferes por las mafias extorsivas”, declaró el portavoz.

Transportes Unidos agrupa cerca de 12 mil vehículos de empresas como La 50, Cristo Pachacamilla, Edilberto Ramos, El Urbanito, Nueva América, Huáscar, El Rápido y Nuevo Perú. Estas organizaciones habían anunciado su adhesión a la protesta inicialmente prevista para el 15 de enero, aunque ahora se sumarán a la nueva convocatoria surgida del consenso gremial.

Las cifras aportadas por los sindicatos revelan la magnitud de la crisis. Según Ojeda, en el sector se ha contabilizado una muerte de transportista por día, cifra que supera los niveles de violencia que originaron protestas anteriores como las de octubre y noviembre. “Ahora ha sido una racha, prácticamente un fallecido al día exclusivamente del gremio de transporte público”, denunció el vocero de Transportes Unidos. Además, señaló que los ataques han sido perpetrados con armas de guerra, lo que aumenta la preocupación entre los trabajadores y sus familias.

La expectativa crece entre los usuarios de transporte público ante la inminente paralización y las posibles complicaciones en Lima y Callao. (Andina)

Postura del gobierno y acusaciones cruzadas

Desde el Ejecutivo, la respuesta ha sido minimizar la protesta y atribuirla a disputas políticas. En una entrevista difundida por Panorama, Ernesto álvarez afirmó que dentro del sector transporte existen “malos elementos” que brindarían información a bandas criminales o incluso formarían parte de ellas. “Así como hay malos policías o fiscales, también habría malos transportistas”, expresó el premier.

Los dirigentes gremiales, por su parte, han negado que la paralización responda a intereses partidarios y sostienen que la protesta tiene como objetivo visibilizar la inseguridad que afecta al sector y la ausencia de respuestas por parte del gobierno.

“La suspensión del paro es difícil”, reiteró Ojeda, remarcando que las organizaciones han solicitado en múltiples ocasiones soluciones concretas a la crisis, sin obtener respuesta.

Mientras se aguarda el anuncio oficial, la expectativa crece entre los usuarios del transporte público en Lima y Callao. De concretarse la paralización, la capital y el puerto enfrentarán una jornada de complicaciones para el desplazamiento de cientos de miles de personas.