José Jerí condecora y asciende al policía que abatió a sicario en Comas: es esposo de empresaria secuestrada en 2024

El presidente interino, José Jerí, otorgó este lunes un ascenso excepcional al suboficial Erickson Pozo Reátegui, quien la semana pasada abatió a un sicario que mató a un conductor de transporte público en el distrito limeño de Comas.

La ceremonia, realizada en Palacio de Gobierno y transmitida por el canal estatal TV Perú, contó con la presencia del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y del comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola. Según la resolución leída durante el evento, Pozo Reátegui fue promovido al grado de suboficial de primera por acción distinguida.

“Necesitamos como país más Erickson, policías valientes que conforme a ley actúen sin dudar. Nuestro compromiso es con ellos cuando se presenten otro tipo de personas a amenazar el accionar adecuado de nuestra Policía”, afirmó el mandatario tras colocarle los galones.

“La delincuencia, el día de hoy, es el enemigo número uno del Estado. Y como enemigo número uno del Estado, tenemos que golpearlo con todo, conforme a ley, pero sin dudar, sin temor”, agregó.

El agente se encontraba de civil cuando observó que un delincuente bajó de una combi y disparó contra un conductor, quien murió de manera instantánea al recibir los impactos de bala dentro de su unidad.

De inmediato, inició la persecución del agresor, quien disparó otra vez. Tras un intercambio de balas, logró abatirlo. Un segundo sospechoso resultó herido y fue llevado de urgencia al hospital de Collique.

“(Se trata de) una acción sumamente meritoria, extraordinaria, que se hace merecedor Erickson Roy Pozo Reátegui y lo asciende al grado de suboficial de primera. Una distinción que debe exhortar a los 137 mil policías, mujeres y hombres, que se encuentran a lo largo y ancho del país”, mencionó Arriola durante su alocución.

El jefe policial recordó que el agente participó en la liberación de su esposa, la empresaria Jackeline Salazar, secuestrada en mayo de 2024, y en otra operación de inteligencia que logró rescatar a un ciudadano coreano.

Salazar fue interceptada en Los Olivos por hombres disfrazados de policías que exigieron un rescate de hasta dos millones de dólares y fingieron que le habían cortado un dedo. La mujer permaneció retenida en un inmueble de dos pisos en Carabayllo hasta que personal de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) ejecutó su rescate.

Estado de emergencia

Jerí anunció la semana pasada que el estado de emergencia impuesto en Lima y la provincia vecina del Callao se mantendrá por “el tiempo que sea necesario” para sostener la lucha de las autoridades contra el crimen organizado y la delincuencia común.

La medida, prorrogada por 30 días el pasado 20 de diciembre, otorga el control del orden interno a la Policía Nacional (PNP), con respaldo de las Fuerzas Armadas, y restringe derechos constitucionales vinculados a la inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión, así como libertad y seguridad personales.

El mandatario dispuso la extensión tras acudir a la vivienda del alcalde del distrito limeño de Carabayllo, Pablo Mendoza, donde se denunció que desconocidos dejaron una granada de guerra, quinta amenaza que recibe por parte de presuntas organizaciones criminales.