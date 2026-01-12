Empresarios denuncian presunta estafa por proyectos municipales y señalan a parlamentario andino Javier Fernando Arce. Panorama

Una empresaria cruzó la puerta de un edificio público con un reclamo puntual: dinero entregado y no devuelto. No buscó intermediarios ni evitó las cámaras. Dijo su nombre, explicó el motivo de su presencia y señaló a un parlamentario andino como responsable de un presunto engaño que, según su versión, también afectó a otros empresarios y a varias municipalidades, según el informe del dominical Panorama.

El reclamo ocurrió a plena luz del día y con cifras concretas. 600 mil soles, en su caso. 200 mil, trescientos mil, en otros. Todo, según afirmó, entregado en efectivo para proyectos municipales que nunca se ejecutaron. “El señor nos estafó con mucho dinero. Doscientos mil, trescientos mil a otros empresarios, a mí con sesenta mil soles, con tres municipalidades y no me da la cara”, declaró frente a las cámaras.

El señalado es Javier Fernando Arce, parlamentario andino y exministro durante el gobierno de Pedro Castillo. Su nombre quedó vinculado a un conjunto de denuncias que describen una misma mecánica: ofrecimientos de gestión de obras, reuniones con alcaldes, pedidos de dinero y ausencia de resultados. Arce niega cada acusación y exige pruebas.

Entregas de dinero y promesas incumplidas

Javier Fernando Arce Alvarado es el ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Foto: Flickr Presidencia Perú

Los empresarios denunciantes sostienen que los pagos se realizaron tras ofrecimientos directos. “Me dice que sí te voy a dar el proyecto cuando no lo puede hacer. Si uno no puede, no se dio. Hay que ser caballero, hay que devolver. Ese es un estafador”, afirmó una de las personas afectadas.

Según sus relatos, no existieron contratos ni documentos formales que respalden las entregas. La confianza se basó en la investidura del parlamentario y en su supuesta capacidad de gestión ante ministerios. Los denunciantes coinciden en un punto clave: el dinero siempre se entregó en efectivo. “Todo es en efectivo, todo es en efectivo”, repiten.

Uno de los episodios descritos detalla una entrega específica. “En una oportunidad se le dio 45 mil saliendo de su casa de Puente Piedra dentro de su camioneta por la Panamericana. ¿Efectivo? Todo es en efectivo”, señaló uno de los empresarios. Otros mencionan montos mayores, organizados en fajos de diez mil soles.

Aunque la mayoría de pagos, según los denunciantes, se realizó sin intermediación bancaria, sí existen registros puntuales. “En una oportunidad pidió 1500 que sí hay un depósito de 1500 que fue para la inscripción de su partido”, indicó una de las fuentes. Ese movimiento bancario, aseguran, demuestra el vínculo económico con el entorno político del parlamentario.

Los empresarios afirman que actuaron como representantes de varios alcaldes. En total, mencionan a ocho autoridades locales. El objetivo, según su versión, consistía en conseguir financiamiento estatal para obras en distintos distritos del país.

Reuniones confirmadas por alcaldes

Algunos alcaldes confirmaron reuniones con el parlamentario. Un audio telefónico recoge la voz de Alberto Cabanillas, alcalde distrital de José Sabogal. “Sí, hicimos visita ahí a su despacho buscando el tema de los proyectos”, se escucha en la grabación. Esa afirmación respalda la existencia de encuentros orientados a la gestión de obras.

Los denunciantes sostienen que esas reuniones reforzaron la confianza y motivaron las entregas de dinero. Sin embargo, aseguran que los proyectos no avanzaron y que los pedidos de devolución no obtuvieron respuesta.

El despacho formal de Javier Fernando Arce se ubica en el cuarto piso del edificio del Parlamento Andino. Hasta ese lugar llegó la empresaria en repetidas ocasiones. “Es la tercera vez que vengo”, dijo al personal de seguridad. Su objetivo resultó claro: hablar directamente con el parlamentario.

“Estoy buscando al señor Fernando Arce, el parlamentario que siempre ofrece a distintas municipalidades, distintos alcaldes, sacó dinero por unos proyectos que no nos cumplió y no nos quiere devolver dinero”, declaró en el ingreso. Durante la escena, una advertencia marcó distancia: “Estoy grabando desde la vereda, no dentro del edificio. Cuidado con sus términos”. Poco después, la puerta se cerró.

La respuesta del parlamentario

Consultado por las acusaciones, Javier Fernando Arce negó cada señalamiento. Su defensa se centró en cuestionar la veracidad de los testimonios. “Muchos pueden decir un montón de cosas, manifestar, testimoniar, pero que presenten las pruebas, señorita”, afirmó.

Pese a esa negativa, los empresarios sostienen su versión y mantienen el reclamo. Una de las frases más duras se escuchó durante la confrontación pública: “Sabe pues que yo le di dinero y estoy viniendo a cobrar. Por eso se está corriendo. Es una rata”.

Las denuncias colocan frente a frente a empresarios que exigen la devolución de sumas elevadas y a un parlamentario andino que rechaza cualquier responsabilidad. El conflicto queda expuesto con testimonios directos, audios, registros específicos y versiones opuestas que ahora circulan en el debate público.