Intensa lluvia afecta varios distritos de Lima esta noche: vecinos temen posible huaico en Chosica y Chaclacayo

e reportan precipitaciones fuertes en Lima Este y crecida del río Rímac, en medio de una declaratoria de emergencia para más de 300 distritos.

Diversos distritos de Lima registran lluvias intensas desde la tarde de este viernes 9 de enero, en medio de la alerta por precipitaciones emitida por el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana (SISMATE). La situación ha generado preocupación en zonas históricamente vulnerables, como Chosica y Chaclacayo, donde la población teme la activación de quebradas y huaicos, como ha ocurrido en años anteriores durante temporadas de lluvias intensas.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha activado la alerta roja N°009-2026 para la costa, sierra y selva del país, advirtiendo que las precipitaciones de gran magnitud se extenderán hasta el sábado 10 de enero a las 13:00 horas. La alerta se da en el contexto de un fenómeno atmosférico que afectará varias regiones con lluvias, granizo, nieve, descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Intensas lluvias afectan Lima Este y regiones del país: vecinos de Chosica y Chaclacayo en alerta por huaicos. (Foto: captura video/Canal N)

Precipitaciones por regiones

De acuerdo con Senamhi, la intensidad de las lluvias variará según la región. En la costa, se prevé lluvia de ligera a moderada intensidad durante la noche y madrugada, acompañada de niebla o neblina. En la sierra, especialmente en las zonas norte y centro, las precipitaciones serán de moderada a extrema intensidad y vendrán acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento, granizo en zonas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar y nevadas localizadas sobre los 3.900 metros.

En la selva, las lluvias y chubascos de moderada a extrema intensidad afectarán sectores de la selva norte, sur y alta central. Además, estos fenómenos irán acompañados de ráfagas de viento y descargas eléctricas, aumentando los riesgos para la población. Las autoridades advierten que estas precipitaciones podrían provocar inundaciones pluviales, desbordes de quebradas y huaicos en zonas vulnerables.

Senamhi activó la alerta roja N°009-2026 para la costa, sierra y selva, con precipitaciones que continuarán hasta el sábado 10 de enero a las 13:00 horas. (Foto: X/@Senamhi)

Lluvia en varios distritos de Lima

Desde las seis de la tarde de este viernes, diversos distritos de Lima Este, incluyendo Chosica, Chaclacayo y Santa Eulalia, registran lluvias intensas que se prolongan por más de una hora, según reportes de Canal N. La precipitación ha sido fuerte por momentos y mantiene en alerta a los vecinos y autoridades locales debido al riesgo de crecientes en ríos y quebradas.

El río Rímac, que atraviesa la zona, ya muestra signos de aumento en su caudal, generando preocupación en los alcaldes de los distritos afectados. Las lluvias forman parte del patrón climatológico previsto por Senamhi para esta temporada, y los reportes indican que podrían mantenerse durante la noche, por lo que la población y las autoridades siguen vigilantes ante posibles emergencias en Lima Este.

Lluvia este 16 de diciembre fue pronosticada por el Senamhi.

Recomendaciones ante lluvias intensas

Senamhi y las autoridades locales han emitido recomendaciones para reducir riesgos durante la emergencia. Se sugiere reprogramar actividades en áreas expuestas a lluvias fuertes y proteger bienes frente a fenómenos asociados como granizo, aniegos, vientos fuertes y descargas eléctricas. Además, se aconseja preparar mochilas de emergencia, organizarse con los vecinos y señalar rutas de evacuación, especialmente en zonas como Chosica y Chaclacayo.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y prestar especial atención a las alertas que puedan emitirse durante las próximas 24 horas. Las autoridades instan a la ciudadanía a no subestimar los riesgos, dado que el evento climático se prevé de gran magnitud y puede afectar diversas regiones del país.

Usuarios en redes sociales reportan que las intensas lluvias en Chosica afectan el techo del mercado Megacentro. (Crédito: FB/@Vioketa Cerna)

Impacto y medidas preventivas

La alerta roja afecta principalmente a Lima, Junín, Áncash, La Libertad, Ica y otras regiones, con un pronóstico de precipitaciones extremas que podría generar riesgos significativos para la población. En las zonas vulnerables, como Chosica y Chaclacayo, los vecinos se mantienen atentos ante la posible activación de quebradas y deslizamientos, mientras que las autoridades locales supervisan las medidas preventivas para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Senamhi reiteró la importancia de seguir las recomendaciones oficiales y actuar con precaución durante el desarrollo del fenómeno. La coordinación entre autoridades, vecinos y organismos de emergencia será clave para minimizar los daños y garantizar la protección de la población durante la temporada de lluvias intensas.