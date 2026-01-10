Estado de emergencia por lluvias: Indeci solicita a las autoridades acelerar atención y rehabilitación en zonas afectadas

Emergencia por precipitaciones: INDECI llama a autoridades a acelerar medidas de rehabilitación. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/FB:@Huaraz con la Noticia)

El Gobierno peruano ha declarado el Estado de Emergencia en distritos de 22 regiones durante 60 días, con el propósito de acelerar la respuesta y la rehabilitación tras las intensas precipitaciones que han afectado a numerosas regiones del país. La medida busca enfrentar de forma eficiente los daños ocasionados por las lluvias y garantizar la protección de la población afectada. El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) instó a las autoridades a ejecutar de manera coordinada y urgente las acciones establecidas para atender a los damnificados y restablecer la normalidad en las zonas impactadas.

Desde el inicio del Estado de Emergencia, INDECI ha enfatizado la necesidad de que el periodo concluya con la implementación de medidas de rehabilitación que permitan restablecer los servicios públicos básicos y los medios de vida de las comunidades perjudicadas. Adicionalmente, el organismo resaltó la obligación de remitir los informes de cierre a las autoridades competentes y de control, asegurando un registro transparente de las acciones realizadas.

Prioridades en la gestión de la emergencia

Para lograr una gestión eficiente, los gobiernos subnacionales deben priorizar la evaluación complementaria de daños en cada jurisdicción. Es fundamental gestionar oportunamente los recursos y bienes destinados a la atención de emergencias, así como realizar las modificaciones presupuestarias necesarias. En este contexto, se destaca la utilización de los fondos del Programa Presupuestal 0068, orientado a la reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.

Además, se recomendó emplear recursos provenientes del canon minero y del presupuesto institucional de cada entidad, siempre con la debida justificación ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Esta flexibilidad financiera permite atender de manera más eficiente las necesidades urgentes y facilita la ejecución de proyectos de rehabilitación.

Logo del Indeci. Foto: Indeci

Coordinación y monitoreo continuo

El INDECI recomendó mantener reuniones periódicas con los Grupos de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil, con el fin de supervisar los avances y asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos. Esta coordinación constante resulta esencial para identificar obstáculos y ajustar las estrategias de intervención en función de las necesidades detectadas.

En casos puntuales, se sugirió solicitar la asistencia del Seguro Agrario Catastrófico para proteger a los agricultores afectados y gestionar intervenciones destinadas a la recuperación de la infraestructura vial, con especial atención a las vías vecinales. Estas acciones buscan restablecer la conectividad y garantizar el acceso a servicios esenciales en las zonas rurales.

Senamhi activa nivel naranja por fenómeno meteorológico que afectará la selva hasta el lunes. (Foto: Agencia Andina)

Compromiso institucional y normativo

Durante todo el proceso, INDECI reafirmó su papel como coordinador técnico de la emergencia, resaltando la importancia de que las autoridades locales y regionales cumplan estrictamente con la normativa vigente emitida a raíz de la declaratoria. El organismo instó a evaluar, en caso de ser necesario, la solicitud de prórroga del Estado de Emergencia, siempre que esté debidamente fundamentada y justificada.

La participación activa de las autoridades, la adecuada gestión de los recursos y la coordinación eficaz entre los diferentes niveles de gobierno son elementos clave para lograr una rehabilitación eficiente y restablecer los servicios públicos básicos y los medios de vida en las zonas afectadas. La prioridad es actuar con rapidez, transparencia y responsabilidad para superar los efectos de las precipitaciones y proteger el bienestar de la población.

Escenario climático para 2026: clima neutral y lluvias en aumento en la costa norte pese a ausencia de El Niño Coster. (Foto: Agencia Andina)

Lluvias seguirán hasta el 12 de enero

Durante la madrugada del sábado se registraron lluvias en diversos distritos de Lima, producto de la humedad proveniente de la sierra, un fenómeno que también viene afectando a varias zonas de la costa. De acuerdo con el Senamhi, para hoy se prevé la ocurrencia de precipitaciones a lo largo del litoral, desde Ica hasta Tumbes. En la capital, las lluvias se presentaron de manera dispersa e intermitente, iniciándose en distritos como Carabayllo y San Martín de Porres, y extendiéndose posteriormente a otros sectores como La Molina y Chorrillos.

La ingeniera Raquel Loayza, especialista del Senamhi, informó que el cielo permanece cubierto y que las precipitaciones registradas durante la madrugada continuarán hoy, mañana y hasta el 12 de enero, aunque con tendencia a debilitarse. Precisó que las lluvias serán de fuerte intensidad en las zonas altas de Lima, así como en las regiones Lima y Áncash, con proyección hacia el norte del país. En la región Lima, detalló que en Casapalca las lluvias se iniciaron al mediodía y se prolongaron hasta la noche, alcanzando un acumulado de 9.6 milímetros, mientras que en la cuenca media-baja, en Matucana, se registró un acumulado de 6.4 milímetros desde horas de la tarde.