Daniela Darcourt desborda emoción al dedicarle tierno mensaje a Luis Advíncula tras su fichaje por Alianza Lima: “¡Te amo!"

La cantante peruana sorprendió en redes sociales con una felicitación llena de cariño para el lateral derecho, con quien mantiene una amistad que traspasa el mundo del espectáculo y el deporte desde hace más de diez años

Daniela Darcourt desborda emoción al dedicarle tierno mensaje a Luis Advíncula tras su fichaje por Alianza Lima.

El traspaso de Luis Advíncula a Alianza Lima no solo remeció el ambiente deportivo y a la hinchada blanquiazul, sino que también desató reacciones en el mundo del espectáculo. Entre las más efusivas estuvo la de Daniela Darcourt, quien aprovechó sus redes sociales para felicitar y celebrar al futbolista, dedicándole un mensaje que confirma el profundo vínculo de amistad y admiración que los une desde hace más de una década.

“¡A romperla, mi rayo!”: el mensaje de Daniela Darcourt que se hizo viral

El 9 de enero, poco después de que el club Alianza Lima oficializara el fichaje de Luis Advíncula, Daniela Darcourt compartió en sus historias de Instagram la publicación de bienvenida a ‘El Rayo’. En la imagen, el lateral derecho aparece vistiendo por primera vez la camiseta blanquiazul, símbolo de la nueva etapa que inicia en el fútbol peruano tras su paso por Boca Juniors.

Sin escatimar en cariño, la intérprete de ‘Señor mentira’ acompañó la foto con una frase que rápidamente se viralizó entre sus seguidores y los hinchas del club: “Bienvenido, mi blanquiazul. A romperla, mi ‘Rayo’. ¡Te amo!”.
Daniela Darcourt celebró públicamente la llegada de Advíncula a Alianza Lima con un emotivo mensaje.

La muestra pública de afecto no pasó desapercibida. Los fanáticos de ambos celebraron la cercanía entre la cantante y el futbolista, destacando la autenticidad de su amistad. La felicitación de Darcourt se sumó al entusiasmo generalizado por la llegada de Advíncula, quien firmó contrato hasta el 2027 y se convierte en el octavo refuerzo del equipo íntimo para la temporada 2026.

Una amistad de más de una década y un lazo que va más allá del fútbol

Daniela Darcourt y Luis Advíncula mantienen una relación cercana desde hace más de diez años. En entrevistas previas, la salsera ha contado cómo su vínculo con el futbolista trasciende la amistad, al punto de considerarse familia. “él sabe cuánto lo amo, lo admiro, lo respeto. No solamente a él: a su familia, a sus hijos; son mis sobrinos”, comentó Darcourt en una conversación con Carla Chevez para Trome.

La artista, reconocida hincha de Alianza Lima, no dudó en alentar a Advíncula en La Bombonera durante su paso por Boca Juniors y ha estado presente en los momentos más importantes de la carrera del jugador. “He compartido mucho más con él de lo que la gente se imagina; no solamente con él, con otros futbolistas también”, afirmó en una reciente entrevista.

Además, Darcourt reveló el carácter protector que muestra Advíncula hacia ella, describiéndolo como “celoso como nadie”. “Solamente determinadas personas a usted se le pueden acercar. Para él, soy su nenita”, bromeó la cantante, resaltando el nivel de confianza y cuidado mutuo que existe en su amistad.

El fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima generó gran entusiasmo en la hinchada blanquiazul y en el mundo del espectáculo peruano.

La llegada de Advíncula a Alianza Lima representa no solo un nuevo reto profesional para el futbolista de Chincha—quien inició su carrera en Alianza Atlético, pasó por Juan Aurich, Sporting Cristal y una serie de clubes internacionales—sino también una alegría personal para Darcourt, quien ha seguido de cerca cada paso de su “hermano del alma”. La reacción de Daniela se suma a la ola de mensajes positivos que rodearon el fichaje de Advíncula, considerado uno de los más importantes de la temporada.

Luis Advíncula, de 35 años, regresa al fútbol peruano tras una exitosa etapa internacional, incluyendo títulos con Boca Juniors y pasos por clubes en Alemania, Brasil, Portugal, Turquía, México, Argentina y España. Su llegada a Alianza Lima ha sido celebrada por la afición, que espera verlo brillar en la Liga1 y contribuir al esquema de un equipo que busca volver a lo más alto del fútbol nacional.

El gesto de Daniela Darcourt—quien se ha mantenido enfocada en su carrera musical y en la promoción del talento peruano—demuestra que la amistad, la pasión por el deporte y el cariño pueden cruzar fronteras y sumar fuerzas en momentos de cambio y nuevos comienzos.

Con la frase “¡Te amo, mi blanquiazul!”, la cantante reitera su apoyo incondicional y se suma a los miles de hinchas que esperan que este nuevo ciclo de Advíncula sea tan exitoso como su trayectoria internacional. El fútbol, la música y la lealtad se encuentran una vez más en la cancha de la vida, celebrando los triunfos y alentando a seguir adelante, juntos.

