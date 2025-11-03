Perú

Claudio Pizarro sería papá otra vez tras la separación de Karla Salcedo: así lo anunció  Magaly TV La Firme

El programa de Magaly Medina sorprendió al revelar que el exfutbolista estaría esperando un nuevo hijo. La noticia llega dos años después de su separación de Karla Salcedo, con quien compartió más de dos décadas de matrimonio

La posible llegada de un
La posible llegada de un nuevo integrante a la familia de Claudio Pizarro ha desatado una ola de comentarios y especulaciones sobre su vida sentimental y su entorno más cercano (Instagram)

El nombre de Claudio Pizarro volvió a ocupar titulares, aunque esta vez no por un gol ni por su carrera deportiva. Magaly TV La Firme anunció que el exfutbolista peruano se convertiría nuevamente en padre, un hecho que generó impacto en redes y en la prensa local.

La noticia, presentada en el espacio conducido por Magaly Medina, coincidió con los rumores sobre la nueva etapa sentimental del exdelantero. Desde 2022, Pizarro vive alejado de su exesposa Karla Salcedo, con quien mantuvo una relación de más de veinte años y tuvo tres hijos. La reciente revelación reaviva el interés por la vida privada del llamado “Bombardero de los Andes”.

Un nuevo capítulo en la vida del Bombardero

El programa de Magaly Medina
El programa de Magaly Medina sorprendió al revelar que Claudio Pizarro volvería a ser padre. La noticia llega dos años después de su separación de Karla Salcedo, y reaviva la atención sobre su vida privada. (ATV)

El espacio televisivo Magaly TV La Firme presentó la noticia con tono de primicia: “El último gol del Bombardero de los Andes, Claudio Pizarro vuelve a cambiar pañales”, señaló la conductora durante su programa. La frase bastó para encender las redes y despertar la curiosidad de los seguidores del exfutbolista.

La información apunta a que Pizarro, retirado del fútbol profesional y actualmente residiendo en Alemania, habría iniciado una nueva etapa personal junto a una mujer cuya identidad aún no ha sido confirmada. Aunque el entorno del exjugador mantiene silencio, el anuncio televisivo ha motivado a la prensa local a indagar sobre su situación sentimental y familiar.

El exdelantero, quien siempre ha cuidado su vida privada, no se ha pronunciado sobre el tema. En su última aparición pública, realizada hace unos meses, se mostró tranquilo y alejado de cualquier polémica. Sin embargo, esta nueva versión sobre su paternidad vuelve a colocar su nombre en el centro del espectáculo peruano.

Separación confirmada y un perfil más reservado

Magaly TV La Firme difundió
Magaly TV La Firme difundió que Claudio Pizarro sería padre otra vez, encendiendo rumores sobre su nueva relación. La revelación surge tras su separación en 2022 de Karla Salcedo, madre de sus tres hijos. (ATV)

Claudio Pizarro y Karla Salcedo mantuvieron una relación de más de dos décadas, con tres hijos fruto de su matrimonio. La pareja fue considerada una de las más estables del entorno futbolístico hasta que, en 2022, diversos programas de televisión confirmaron su separación.

Los rumores surgieron a raíz de la ausencia de apariciones públicas y la falta de interacción en redes sociales. Durante meses, la pareja evitó pronunciarse, pero finalmente fuentes cercanas confirmaron que la relación había llegado a su fin.

Según se informó en distintos espacios televisivos, la distancia entre ambos habría comenzado por motivos personales relacionados con el ritmo de vida del exjugador. Tras su retiro, Pizarro se instaló en Europa, mientras Karla permaneció en Lima junto a sus hijos. Aunque ninguno ofreció declaraciones directas, la ruptura se manejó con discreción, evitando confrontaciones públicas.

Desde entonces, el exdelantero del Bayern Múnich ha mantenido un perfil bajo. Sus apariciones se centran en eventos deportivos y compromisos institucionales vinculados al club alemán, donde trabaja como embajador. En contraste, su vida sentimental ha sido motivo de especulación constante.

Rumores, especulaciones y un silencio prolongado

Una revelación de Magaly TV
Una revelación de Magaly TV La Firme puso a Claudio Pizarro nuevamente en el centro de la atención mediática: el exfutbolista peruano estaría esperando un hijo, a dos años de separarse de Karla Salcedo. (ATV)

El anuncio hecho por Magaly TV La Firme ha reavivado la curiosidad en torno a la vida privada de Claudio Pizarro. La noticia sobre un posible nuevo hijo se suma a las versiones que desde hace meses circulan sobre una relación sentimental fuera del ojo público.

Diversos medios de entretenimiento habían sugerido que el exjugador mantenía una vida paralela durante sus últimos años de matrimonio, aunque nunca existieron pruebas concluyentes. Dichas versiones cobraron fuerza cuando dejó de mostrarse junto a Karla Salcedo en eventos sociales y viajes familiares.

El entorno de Pizarro ha preferido no confirmar ni negar los rumores. En Alemania, donde reside desde su retiro profesional, el exfutbolista continúa vinculado al deporte, asistiendo a encuentros del Bayern Múnich y participando en actividades institucionales. En redes sociales, su presencia es limitada y se enfoca en temas deportivos, sin referencias a su vida personal.

Magaly Medina, por su parte, no ofreció mayores detalles sobre la identidad de la mujer ni sobre el tiempo de gestación, pero sí dejó entrever que el anuncio se sustenta en información verificada por su equipo de producción. “El último gol del Bombardero parece haber llegado fuera de la cancha”, comentó con su habitual ironía.

El programa no solo despertó curiosidad entre los seguidores del futbolista, sino que también generó reacciones en el ambiente deportivo. Algunos excompañeros y comentaristas han expresado sorpresa ante la noticia, destacando la prudencia con la que Pizarro ha manejado siempre sus asuntos personales.

