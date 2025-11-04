¿Quién es Helen Ballón, su actual pareja de Claudio Pizarro y madre de su bebé de siete meses?

La nueva vida de Claudio Pizarro en Alemania junto a su pareja Helen Ballón y su hija Amara. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

A los 47 años, Claudio Pizarro vuelve a estar en el centro de la atención, pero no por un nuevo logro deportivo, sino por un cambio importante en su vida personal. El exdelantero del Bayern Múnich y de la selección peruana ha vuelto a ser padre por cuarta vez, luego de más de dos décadas de haber tenido a su último hijo.

La noticia ha sorprendido a muchos, especialmente porque el ‘Bombardero de los Andes’ vive esta nueva etapa acompañado de una mujer que lo ha devuelto a la calma y al amor: Helen Ballón, una peruana 10 años menor que él y madre de su bebé de siete meses.

¿Quién es Helen Ballón?

Lejos de los reflectores y con una vida discreta en Múnich, Alemania, el exfutbolista ha encontrado un nuevo equilibrio. Su pareja, Helen, es una mujer apasionada por el arte y el yoga, nacida en Perú, pero con una vida marcada por su estadía en Palm Beach, Florida, donde residió por muchos años. Según el programa ‘Magaly TV La Firme’, ella dicta clases de yoga en una escuela en Miraflores cuando visita el país, demostrando que mantiene la conexión con sus raíces peruanas pese a vivir en el extranjero.

Las primeras señales del romance entre Pizarro y Helen aparecieron a inicios de 2024, cuando ambos fueron vistos juntos en eventos sociales. Uno de los momentos más comentados ocurrió el 20 de abril de ese año, cuando asistieron tomados de la mano a una boda en Italia, en la que ella fue dama de honor. Desde entonces, las especulaciones sobre su relación no cesaron. Las interacciones en redes sociales también confirmaron lo que ya era un secreto a voces: el exfutbolista no solo le daba “me gusta” a sus publicaciones, sino que también mostraba gestos de cariño hacia ella en privado.

En septiembre de 2024, Helen compartió una ecografía en su cuenta de Instagram, revelando que estaba embarazada. En ese momento, muchos relacionaron la noticia con Pizarro, y poco después se confirmó que el ‘Bombardero’ se convertiría nuevamente en padre. La bebé, de nombre Amara, nació a inicios de 2025 y actualmente tiene siete meses. La felicidad del exfutbolista se ha reflejado en pequeños gestos: uno de los más comentados fue el ramo de rosas que le regaló a su pareja y su hija, un detalle que muchos interpretaron como símbolo de una familia consolidada.

Aunque Pizarro no ha dado declaraciones públicas sobre su nueva relación, sus allegados aseguran que se encuentra plenamente enamorado y dedicado a su familia. La llegada de Amara marcó un renacer emocional para él, luego de un periodo de discreción tras su separación de Karla Salcedo, con quien compartió más de dos décadas de matrimonio.

En 2022, el programa de Magaly Medina ya había adelantado que la relación entre Claudio y Karla estaba atravesando un momento difícil. Según la conductora, desde su aniversario número 22, en 2021, la pareja ya no se mostraba junta públicamente. Además, los rumores se intensificaron cuando ambos dejaron de seguirse en redes sociales y no compartieron las fiestas navideñas, algo que solían hacer en familia. Aunque ninguno confirmó oficialmente la separación, las evidencias hablaron por sí solas.

Desde entonces, el exdelantero decidió mantener un perfil bajo. Su vida, ahora más alejada del fútbol y enfocada en sus proyectos personales, transcurre entre Europa y los viajes ocasionales a Perú. Por su parte, Karla Salcedo ha sido vista en Lima en varias oportunidades, concentrada en sus propias actividades, mientras que Pizarro parece completamente enfocado en su nueva familia y en su hija pequeña.

Helen Ballón, quien ha preferido mantener su vida privada alejada de los medios, comparte en sus redes sociales momentos sutiles pero significativos: fotografías de su bebé, reflexiones sobre la maternidad y frases relacionadas con el equilibrio espiritual. Estas publicaciones, junto con sus viajes y actividades en Alemania, dejan ver que se encuentra feliz y tranquila junto a Pizarro.

