Familias campesinas de Áncash oran para que llueva: la sequía ha secado sus campos

Mientras la región de San Martín sufre por inundaciones, en Áncash la realidad es opuesta. Comunidades campesinas, desesperadas por la sequía que destruye sus cultivos, se congregan en el Santuario del Señor de la Soledad en un acto de fe para rogar por la llegada de la lluvia. - Latina Noticias

Mientras la región de San Martín atraviesa una emergencia por fuertes y prolongadas lluvias que han generado inundaciones, en Áncash la realidad es completamente opuesta. La falta de lluvias viene afectando severamente a comunidades campesinas cuyos cultivos se están perdiendo, poniendo en riesgo su principal fuente de sustento.

Según informó el noticiero de Latina, familias de los centros poblados de Coyllur e Ichoca llegaron hasta el Santuario del Señor de la Soledad en un acto de fe para pedir la llegada de la lluvia, ante la grave sequía que viene secando sus campos y paralizando la producción agrícola.

Los agricultores aseguran que sus tierras han dejado de producir y que la escasez de agua está afectando de manera directa la economía familiar, obligándolos a recurrir a la fe como último recurso frente a una crisis que se agrava con el paso de los días.

Pobladores de Áncash realizan oración para que llueva | Foto: Pulso 7

Durante la ceremonia religiosa, el párroco de la iglesia La Soledad, Reynaldo Zavala, explicó el sentido de esta convocatoria espiritual:

“Hoy hemos invitado a una misa de acción de gracias y, al mismo tiempo, una misa rogativa a las comunidades para pedir el regalo de la lluvia, suplicando especialmente por los sembríos. Han respondido con mucha generosidad. Hay una fe muy sentida, muy vivida también. Cuando escasea la lluvia, esta es una forma concreta de implorar y rogar que Dios nos regale el agua”, señaló.

Los fieles esperan ahora que sus ruegos sean escuchados y que, en los próximos días, la lluvia llegue para alimentar la tierra, salvar los cultivos y devolver la esperanza a decenas de familias que hoy enfrentan uno de los periodos más duros de los últimos años.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la sierra occidental —incluyendo Áncash— está registrando un marcado déficit de precipitaciones durante la actual temporada lluviosa 2025-2026, con anomalías negativas de lluvia que han llegado hasta –100 %, lo que limita la producción agrícola y puede agravar la sequía que afecta a los agricultores.

La situación climática ha causado daños severos en parcelas sembradas de papa, maíz, habas, hortalizas y otros productos básicos de consumo local. Pese a que muchos agricultores cuentan con el Seguro Agrario Catastrófico, los montos de cobertura resultan insuficientes para compensar las pérdidas, principalmente porque la mayoría labora parcelas menores a una hectárea.

La afectación no solo impacta en la economía de las familias rurales, sino también en el abastecimiento de mercados en ciudades como Huaraz, lo que podría generar escasez e incremento de precios en productos como papa, choclo, trigo, cebada y otras hortalizas.

Números de emergencia

En caso de emergencias relacionadas con eventos naturales en Perú, puedes comunicarte a los siguientes números de emergencia:

Central de Emergencias 911: Número único para emergencias.

Indeci (Instituto Nacional de Defensa Civil): Línea gratuita 119.

Bomberos: 116.

Policía Nacional del Perú: 105.

Samu (Servicio de Atención Médica de Urgencia): 106.

Cruz Roja Peruana: 265-7000.