Said Palao sorprende al mostrar su cabeza rapada tras someterse a un trasplante capilar en España: “Esto recién empieza”

El integrante de ‘Esto es guerra’, Said Palao, sorprendió a sus seguidores y al público en general al mostrarse totalmente rapado tras someterse a un trasplante capilar en Madrid, España. Aprovechando sus vacaciones por Europa junto a su esposa, Alejandra Baigorria, el modelo y deportista decidió dar un paso importante para corregir una antigua inseguridad relacionada con la caída del cabello. Su cambio radical de imagen y la transparencia con la que compartió el procedimiento han generado una ola de reacciones y comentarios en redes sociales.

Un viaje de pareja que terminó en transformación: el proceso del trasplante capilar

Durante su estadía en España, Said Palao documentó en sus redes sociales cada etapa de su decisión: desde la evaluación inicial en una clínica especializada, el diseño de la nueva línea frontal y, finalmente, el paso decisivo de rapar completamente su cabeza. En los videos compartidos, el chico reality relató cómo fue guiado por los especialistas, quienes le explicaron detalladamente cada aspecto del procedimiento. “Me fue marcando la línea frontal y explicándome paso a paso todo lo que me iban a hacer. Me dio un update completo del procedimiento, todo clarísimo”, comentó Palao en Instagram.

El apoyo de Alejandra Baigorria fue fundamental durante todo el proceso. La empresaria acompañó a su esposo desde el ingreso a la clínica hasta la sala de operaciones, ayudándolo a colocarse la bata y brindándole confianza en los momentos previos a la intervención. “Mi amorcito siempre ayudándome y acompañándome en todo”, escribió Said, agradeciendo a Alejandra por su presencia y cariño.

Como parte del protocolo médico, Said tuvo que raparse el cabello completamente, dejando expuesta la zona frontal que sería trasplantada y la parte posterior de la cabeza, utilizada como área donante. El procedimiento, que duró varias horas, requirió la implantación de cabello por cabello, una técnica que garantiza resultados naturales y duraderos.

Al salir de la operación, Said mostró a sus seguidores el resultado inicial, evidenciando los puntos visibles en la zona frontal y la cabeza completamente rapada. “Este es el resultado: zona frontal completamente trasplantada y atrás la zona donante. Ahora toca cuidarse y seguir todas las indicaciones y confiar en el proceso. Muy agradecido con todo el equipo y con la decisión. Esto recién empieza y estoy feliz de compartirlo con todos ustedes”, expresó el modelo, visiblemente emocionado y satisfecho.

El impacto en redes y la tendencia de los procedimientos estéticos masculinos

La publicación de Said Palao no tardó en hacerse viral, generando una ola de comentarios, mensajes de apoyo y curiosidad por parte de sus fans y colegas del espectáculo. Muchos destacaron la valentía y honestidad del modelo al compartir una experiencia que, hasta hace poco, era considerada tabú entre los hombres. Otros resaltaron la importancia de normalizar los tratamientos estéticos como parte del autocuidado y la búsqueda de bienestar personal.

El trasplante capilar de Said se suma a la tendencia global de figuras públicas, deportistas y celebridades que optan por procedimientos para combatir la alopecia y mejorar su imagen. En Perú, el tema ha dejado de ser exclusivamente femenino y cada vez más hombres se animan a hablar abiertamente de sus inseguridades, tratamientos y resultados.

En el caso de Said Palao, la decisión fue tomada luego de tres años de investigación y búsqueda de los mejores especialistas. El modelo confesó que la caída de cabello era un tema que lo venía preocupando desde hace tiempo y que, tras ver casos de éxito en otras figuras conocidas, se animó a dar el paso.

“Entré a sala de operaciones, me cortaron el pelo, me depilaron... Un capó total. Hace tres años vengo investigando, hay gente que pierde muchísimo cabello y hoy parecen otra persona. Después de horas de trabajo minucioso, este es el resultado”, relató. Los resultados preliminares del trasplante podrán apreciarse en aproximadamente 10 días, aunque el proceso de crecimiento definitivo tomará varios meses.

Said enfatizó la necesidad de cuidarse, proteger la zona intervenida y seguir al pie de la letra las indicaciones médicas para asegurar el éxito del procedimiento. El gesto de Said Palao fue celebrado también por Alejandra Baigorria, quien compartió imágenes del viaje y de la buena relación entre su esposo y su hermano, Sergio Baigorria, con quien pasaron las vacaciones en Europa.

La empresaria dejó ver que el apoyo incondicional y la complicidad familiar siguen siendo el pilar en la vida del modelo. Sin embargo, la chica reality viene viviendo su propio drama por problemas con su maleta y la aerolínea que hasta el momento no ha podido ser resuelto y Baigorria sigue sin su valija.