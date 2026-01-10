Perú

Phillip Butters regresa a la pantalla chica con ‘Combutters’ en Panamericana TV

El conductor retoma su emblemático programa en La Esquina de la Televisión, acompañado por una renovada grilla que suma a Pancho de Piérola, Diego Acuña, Juan Carlos Tafur, Augusto Álvarez Rodrich y Claudia Toro

Phillip Butters llega a Panamericana desde el lunes 12 de enero.

El regreso de Phillip Butters a la televisión abierta se concretará el próximo lunes 12 de enero, fecha en la que el periodista y conductor asumirá nuevamente la conducción de Combutters, esta vez en la señal de Panamericana Televisión.

El programa, que se transmitió en Willax Televisión desde 2019 hasta 2024, marca una nueva etapa para el fundador de PBO al incorporarse a la grilla del tradicional Canal 5.

El retorno de Combutters se enmarca en una estrategia de renovación de contenidos e integración de figuras reconocidas del periodismo y la opinión pública en la programación de Panamericana Televisión. Junto al espacio de Butters, el canal sumará a otros conductores como Francisco “Pancho” de Piérola y Diego Acuña, quienes trasladarán sus formatos de streaming al medio televisivo.

La noticia fue confirmada por el propio Butters, quien señaló: “A partir del lunes 12, regreso a la televisión con Combutters, ahora en Panamericana, el antiguo Canal 5”. La mudanza del programa supone un cambio de escenario tras su etapa en Willax, donde se consolidó como uno de los espacios de análisis político y social más seguidos en el país.

Phillip Butters anuncia su ingreso a Panamericana TV: ¿Cuándo saldrá al aire?

Mas ingresos a Panamericana TV

La grilla de Panamericana Televisión también incorporará un programa dominical a cargo de Juan Carlos Tafur y Augusto Álvarez Rodrich, con emisión prevista para las 22 horas. Ambos periodistas, conocidos por sus análisis en prensa escrita y televisión, compartirán pantalla en un formato que busca abordar la coyuntura semanal con enfoques complementarios.

Otra de las apuestas de Panamericana es la inclusión de Claudia Toro, periodista con amplia trayectoria en investigación y reportajes de impacto. El vínculo profesional entre Toro y la nueva administración del canal, encabezada por Jimmy Pflucker, se remonta a la difusión del programa “Minería, Familia y Nación” en CTV Perú Oficial, canal de redes sociales dirigido por la comunicadora.

La nueva etapa de Panamericana incluye una programación variada que abarca desde espacios de debate político hasta programas de investigación periodística y formatos adaptados del entorno digital. La grilla renovada busca competir en un entorno mediático cada vez más fragmentado por la irrupción de plataformas digitales y redes sociales.

El impacto del regreso de Phillip Butters y la llegada de nuevos conductores se reflejará en los próximos meses, con la expectativa puesta en el desempeño de los programas y la respuesta de la audiencia. La apuesta de Panamericana Televisión por figuras reconocidas y formatos híbridos marca un giro en la estrategia del canal, orientado a recuperar protagonismo en el panorama televisivo nacional.

Susana Umbert es una de las dueñas de Panamericana TV.

Beto Ortiz deja Panamerica TV y regresa a Willax

En medio de las noticias sobre nuevos ingresos a Panamericana TV, una noticia sorprendió a los televidentes: la salida de Beto Ortiz. El conductor confirmó su regreso a la televisión política con el estreno de ‘Beto a Saber’ en Willax, tras la última emisión de ‘El Valor de la Verdad’ en Panamericana.

El anuncio, realizado el 22 de diciembre a través de redes sociales y un video promocional, incluyó un mensaje irónico de Ortiz: “Esperen lo peor y nunca serán defraudados”. La campaña de Willax destacó el retorno del periodista con la frase: “No viene a pedir perdón, tampoco a pedir permiso, una campaña sin dinero ni promesas”. Ortiz cerró el mensaje asegurando: “Lo peor está por venir”.

Beto Ortiz. Foto: Carlos Díaz/InfobaePerú

El nuevo programa llega en pleno inicio de la campaña electoral presidencial, escenario en el que Ortiz promete ofrecer análisis y entrevistas políticas que ayuden a los electores a informarse antes de votar. ‘Beto a Saber’ refuerza la apuesta de Willax por formatos de opinión y debate, en un contexto de fuerte competencia televisiva.

Beto Ortiz anuncia su regreso a Willax con ‘Beto a Saber’, tras el fin de ‘El Valor de la Verdad’

