Reniec supera los ocho millones de DNI emitidos en Perú y el extranjero en 2025: la cifra más alta en seis años

Lima concentró 1.678.774 entregas de DNIe, seguida por La Libertad, Piura, Cusco y Arequipa. Reniec también emitió 114.904 documentos en el extranjero

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) alcanzó en 2025 un récord histórico al emitir 8.081.340 documentos nacionales de identidad (DNI), cifra que representa el mayor volumen anual registrado por la institución. Este resultado abarca tanto la gestión en el territorio nacional como en sedes consulares, reflejando un esfuerzo sin precedentes en la identificación ciudadana.

Durante 2025, Reniec tramitó una amplia variedad de solicitudes, entre las que predominaron las renovaciones, duplicados y rectificaciones de datos. Uno de los avances más significativos del año fue la adopción del DNI electrónico (DNIe) 3.0, el cual incorpora 64 medidas de seguridad, de ellas 40 integradas en el chip. Este documento se ha consolidado como el más seguro de Latinoamérica, permitiendo a los ciudadanos acceder de forma más ágil y protegida a servicios públicos y digitales.

Más de 37 millones de peruanos cuentan con DNI

La distribución de las emisiones de DNI en 2025 enfatiza la cobertura integral de Reniec. Las cifras muestran que los menores de edad recibieron más de 1,6 millones de documentos, lo que fortalece la identificación desde los primeros años de vida. En el segmento de adultos, la emisión superó los 5,9 millones, confirmando el peso de la población adulta en la demanda de trámites documentarios.

De la cifra total, 1.647.281 documentos correspondieron a menores de 0 a 16 años, 523.602 a ciudadanos de 17 años y 5.910.457 a mayores de 18 años. En lo que respecta a la tipología de trámites, se procesaron 1.455.911 duplicados, 908.646 rectificaciones y 4.816.290 renovaciones, lo que evidencia la constante necesidad de mantener actualizada la identificación de los peruanos.

Reniec amplía horarios en sus oficinas de Lima y promueve el uso de trámites virtuales y pagos digitales para facilitar la gestión del DNI durante el verano 2026.

La población peruana identificada con DNI asciende a 37.153.697 personas. Del total, 18.565.469 son hombres y 18.588.228 mujeres. Entre ellos, 9.936.664 son menores de edad y 25.906.568 adultos. Asimismo, 1.310.465 peruanos residentes en el extranjero cuentan con su documento vigente, lo que facilita su acceso a servicios y trámites consulares fuera del país.

En materia de vigencia, se reportaron 3.645.460 DNI caducados y 33.508.237 por caducar. Entre los menores de edad, 1.735.222 documentos están vencidos y 8.051.191 por vencer, mientras que entre los adultos, 1.910.238 ya han caducado y 25.457.046 están próximos a vencer. Este panorama subraya la importancia de la actualización periódica del documento.

La cifra más alta de emisiones de DNI en seis años

El análisis de las cifras anuales revela una evolución marcada en la emisión de DNI en el Perú. En 2020, Reniec procesó 3.902.122 documentos, cifra que experimentó un crecimiento destacado en 2021, año en el que se alcanzaron 7.712.887 emisiones. Esta expansión inicial fue seguida por una leve baja en 2022 (7.692.328) y una disminución más pronunciada en 2023, con 6.893.092 documentos.

La tendencia descendente continuó en 2024, cuando se registraron 6.758.331 emisiones. Sin embargo, 2025 marcó un punto de inflexión, con un repunte significativo que llevó el número total a 8.081.340, el más alto en seis años. Este resultado fue impulsado por la renovación tecnológica, la modernización de los servicios y campañas de actualización masiva dirigidas a la ciudadanía.

La evolución anual de las emisiones pone en evidencia cómo factores como el crecimiento poblacional, la migración interna y externa, y la digitalización de trámites han modificado la demanda de documentos de identidad. La recuperación en 2025 señala la capacidad de respuesta de Reniec ante los desafíos operativos y las necesidades de la población.

Cerca de cinco millones de peruanos ya tienen DNI electrónico

El año 2025 fue clave para la consolidación del DNIe. Reniec emitió 4.940.083 documentos electrónicos, de los cuales 942.595 fueron entregados sin costo y 3.997.488 corresponden a trámites pagados. Este avance responde a la creciente demanda de servicios digitales y la necesidad de contar con una identidad segura y moderna.

El año 2025 fue clave para la consolidación del DNIe. Reniec emitió 4.940.083 documentos electrónicos.

La distribución geográfica de las emisiones de DNIe destaca la importancia de Lima, que concentró 1.678.774 entregas, seguida por La Libertad (259.627), Piura (237.841), Cusco (209.971) y Arequipa (208.968). En el extranjero, la emisión de 114.904 documentos demuestra el alcance global de Reniec y su compromiso con los peruanos fuera del territorio nacional.

El DNIe 3.0 integra tecnologías avanzadas y 64 medidas de seguridad, de las cuales 40 están incorporadas en el chip. Estas características refuerzan la protección ante intentos de falsificación y aseguran que los datos personales de los ciudadanos estén salvaguardados. El documento, considerado el más seguro de la región, facilita el acceso a servicios digitales y garantiza la identidad de los peruanos en cualquier parte del mundo.

La implementación del DNIe 3.0 representa un salto cualitativo en la gestión de la identificación nacional. El uso de autenticación avanzada y la protección de datos sitúan al Perú a la vanguardia tecnológica en América Latina, consolidando la confianza de la ciudadanía en el sistema de identificación y en la protección de su información personal.

