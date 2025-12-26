Perú

Taxista peruano llamado Papá Noel por error pide a Reniec cambiar su nombre: "Me avergüenzo. Algunos se burlan"

Un error administrativo en Reniec hizo que Noel Bonilla figure legalmente como Papá Noel, situación que desde hace más de dos décadas le genera burlas

Noel Bonilla, taxista limeño de 40 años, enfrenta una singular situación: en sus documentos oficiales figura como “Papá Noel”, aunque toda su vida fue conocido solo como Noel. El caso salió a la luz durante una comunicación con RPP, donde relató las dificultades y el impacto cotidiano de este error administrativo, ocurrido tras un trámite en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

“Yo siempre he sido Noel. En el colegio, mis certificados de estudio están como Noel, mis amigos me conocen así. Pero cuando cumplí 18 años y fui a sacar mi DNI para inscribir a mi primer hijo, descubrí que mi nombre legal era Papá Noel”, explicó Bonilla.

El origen del problema se remonta a su infancia en provincia, cuando, según su relato, un malentendido durante la inscripción oficial hizo que lo registraran con el nombre completo “Papá Noel” en vez de Noel.

Desde entonces, el problema ha afectado su vida diaria. “Me avergüenzo cuando la gente lo ve en mis documentos. Algunos se burlan, otros se sorprenden. Hasta mi hijo se siente incómodo cuando le preguntan cómo se llama su papá”, detalló Bonilla, quien actualmente reside y trabaja como taxista en Lima.

Intentó corregir la situación en varias ocasiones, pero el trámite para modificar el nombre requiere un proceso judicial y un coste que no puede afrontar. “Me pidieron mucho dinero y no lo tengo. Con la pandemia fue aún más difícil”, señaló. El error no solo le genera incomodidad, sino que también le ha limitado en actividades sociales y familiares. “Hasta para reuniones escolares de mis hijos es complicado. A veces prefiero no ir para evitar pasar vergüenza”, comentó.

La situación se repite incluso en su trabajo. Al recibir pagos digitales, los pasajeros ven el nombre “Papá Noel” en las aplicaciones y no faltan las bromas o las preguntas incómodas. “Algunos se ríen, otros me dicen Santa, o me preguntan por los regalos. Yo solo quiero que me llamen por mi verdadero nombre”, afirmó Bonilla.

Su pedido a las autoridades es claro: solicita apoyo para simplificar y abaratar el trámite de corrección del nombre en los documentos oficiales. “Solo quiero recuperar mi identidad. Noel es mi nombre y así quiero que figure también en el DNI de mis hijos”, puntualizó.

La historia de Bonilla pone en evidencia que, para muchas personas, lo que parece una anécdota navideña puede convertirse en un problema real y afectar su vida diaria.

Reniec publicó una lista que revela cómo la creatividad de las familias peruanas trasciende las costumbres, plasmando el espíritu navideño en la identidad de miles de ciudadanos.

Según la entidad, existe 1 persona en todo el país registrada bajo el nombre Merry Christmas, mientras que solo 2 peruanos llevan el nombre Pavo. La creatividad se extiende a otras opciones sorprendentes: hay 11 ciudadanos llamados Christmas, 13 que responden a Elfo, 16 a Guirnalda y 67 a Reno.

La variedad no termina ahí. Duende es el nombre de 825 personas, mientras que Navideña fue escogido para 4 ciudadanos. Otros nombres como Nacimiento (311), Regalo (130), Brindis (106) y Holy (95) también figuran en la lista, mostrando la diversidad de inspiraciones navideñas. Incluso existen 75 personas llamadas Niño Jesus y 79 con el nombre Noela.

