Perú

Reniec anuncia DNI electrónico gratuito todo el 2026: ¿Quiénes son los beneficiados?

La disposición fue publicada en el diario El Peruano, por lo que podrás conocer los detalles del proceso y hasta cuándo lo podrás gestionar

Guardar
Reniec otorgará DNI electrónico sin
Reniec otorgará DNI electrónico sin costo durante 2026 a sectores priorizados | Andina

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) implementará la expedición gratuita del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) durante todo el año 2026, medida que permitirá realizar 470.000 trámites gratuitos en el país.

Según lo publicado en la sección de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, esta disposición busca que una mayor cantidad de peruanos accedan al derecho a la identidad y a la documentación oficial para distintos servicios y trámites.

La gratuidad, dispuesta mediante la Resolución Jefatural Nº 000213-2025/JNAC/RENIEC, abarca procedimientos en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN), vigentes desde el primer día de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.

Asimismo, en el documento se precisa que entre los servicios incluidos figuran la inscripción por primera vez, renovación, duplicados, actualización de imagen y rectificación de datos, junto con la emisión respectiva del DNIe. Todas las personas beneficiadas podrán gestionar estos trámites gratuitos en los centros de atención del Reniec a nivel nacional y en cápsulas especiales dentro de campañas de identificación programadas a lo largo del país.

Reniec aclara dudas sobre el
Reniec aclara dudas sobre el DNI electrónico y la vigencia del DNI azul y amarillo. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

¿Quiénes son los beneficiarios del DNIe en el 2026?

La norma publicada describe en detalle los grupos prioritarios beneficiados.

En primer lugar, comprende a los menores de cero a 16 años que realicen la inscripción y emisión de su DNIe en las Oficinas Registrales Auxiliares, así como a los menores de cero a un año que lleven a cabo estos trámites en los centros de atención de la Dirección de Servicios Registrales.

En segundo término, están incluidos los menores en situación de pobreza o pobreza extrema que requieran actualizar su fotografía; además, la medida beneficia a los mayores de edad que, de manera afirmativa, indiquen su condición de donantes de órganos y tejidos para trasplante o injerto después de su fallecimiento.

El beneficio gratuito se extiende también al personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en el marco de los procesos electorales de 2026, quienes podrán acceder al trámite del DNIe sin costo, según lo estipulado en El Peruano.

El cuarto grupo priorizado corresponde a las personas con discapacidad —tanto menores como mayores de edad— que acrediten formalmente su condición conforme a la normativa vigente, facilitando el acceso a la identificación oficial.

La aplicación de esta política, de acuerdo con lo señalado en El Peruano, representa una acción institucional que apunta a eliminar barreras en el acceso al DNI electrónico y facilitar la inclusión social, asegurando que los sectores más vulnerables y estratégicos cuenten con respaldo estatal para el ejercicio igualitario de sus derechos.

Inscripciones gratuitas en hospitales

La resolución de Reniec dispone que durante 2026 continuará la inscripción gratuita de nacimientos y defunciones en las Oficinas Registrales Auxiliares ubicadas en hospitales del Ministerio de Salud (MINSA) y de EsSalud.

Además, se permitirá que la madre declare el domicilio del menor mediante una declaración jurada, en caso de que el lugar de residencia difiera del consignado en su propio DNI.

Entre los beneficios adicionales, se incluye la gratuidad para el cambio del lugar de entrega del DNI, lo que permite acercar el documento al domicilio declarado por el solicitante. Estas disposiciones buscan agilizar y flexibilizar los procesos de identificación, priorizando la atención en situaciones de vulnerabilidad o dificultades logísticas.

Temas Relacionados

DNIeReniecDNI gratisperu-noticias

Más Noticias

Calendario de feriados 2026 en Perú: listado oficial de los fines de semana largos a nivel nacional

Las personas podrán tener una opción más para organizar un viaje o realizar actividades en este nuevo año. Algunos meses tienen un fin de semana extendido. Conoce los detalles

Calendario de feriados 2026 en

Presentan tacha para traerse abajo a todos los candidatos de Fuerza Popular para el Senado

Candidato presidencial Carlos Jaico denuncia supuestos vicios en la designación directa de candidatos, que invalidaría a toda la lista

Presentan tacha para traerse abajo

Retiro de AFP con nueva UIT: ¿Afiliados que ya solicitaron podrán recibir mayor monto?

Según fuentes de una de las AFP, el nuevo límite de S/22.000 no afectará a los pedidos ya realizados y en proceso

Retiro de AFP con nueva

Políticos y exfuncionarios que se mantienen prófugos en el 2025 y algunos buscarían postular a las Elecciones 2026

Entre los prófugos figuran exgobernadores regionales, alcaldes y exmiembros del Ejecutivo, vinculados a delitos como colusión, lavado de activos y financiamiento ilegal de campañas

Políticos y exfuncionarios que se

Comandante PNP Óscar Arriola asegura que denuncias por extorsión disminuyeron 23% durante estado de emergencia

Más allá de las denuncias policiales, Arriola sostuvo que los resultados también deben analizarse a partir de las estadísticas oficiales del INEI

Comandante PNP Óscar Arriola asegura
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presentan tacha para traerse abajo

Presentan tacha para traerse abajo a todos los candidatos de Fuerza Popular para el Senado

Políticos y exfuncionarios que se mantienen prófugos en el 2025 y algunos buscarían postular a las Elecciones 2026

Flor Pablo denuncia que el gobierno de José Jerí dejó sin defensa legal a víctimas en Amazonas, pero Minjus lo niega

El fujimorismo es la bancada que más congresistas lanza a la reelección

José Jerí otorga indulto a dos reclusos por razones humanitarias

ENTRETENIMIENTO

Guía de conciertos y fiestas

Guía de conciertos y fiestas para despedir el 2025: precios, horarios y detalles de los principales shows para recibir el Año Nuevo

‘Top Creators 2025′: el ranking de los 15 creadores e influencers digitales peruanos que destacaron este año

Darinka Ramírez defiende a su pareja de críticas sobre Jefferson Farfán: “Se hace cargo de una niña que no es de él”

Melissa Klug revela que su hijo mayor con Jefferson Farfán se mudará a Estados Unidos para seguir sus estudios superiores

Mariella Zanetti critica a Mónica Cabrejos sin darse cuenta que estaba en una trasmisión en vivo por TikTok

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs Universidad San Martín HOY por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Mininter pidió reprogramar Noche Blanquiazul y Noche Crema de Alianza Lima y Universitario: fecha de reunión que definirá las garantías

Partidos de hoy, sábado 27 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Se filtró conflicto entre Universitario y Rodrigo Ureña: el motivo por el que no es oficializado en Millonarios

Resultados de la fecha 10 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026: así van los partidos