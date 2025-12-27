Reniec anuncia DNI electrónico gratuito todo el 2026: ¿Quiénes son los beneficiados?

Reniec otorgará DNI electrónico sin costo durante 2026 a sectores priorizados | Andina

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) implementará la expedición gratuita del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) durante todo el año 2026, medida que permitirá realizar 470.000 trámites gratuitos en el país.

Según lo publicado en la sección de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, esta disposición busca que una mayor cantidad de peruanos accedan al derecho a la identidad y a la documentación oficial para distintos servicios y trámites.

La gratuidad, dispuesta mediante la Resolución Jefatural Nº 000213-2025/JNAC/RENIEC, abarca procedimientos en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN), vigentes desde el primer día de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.

Asimismo, en el documento se precisa que entre los servicios incluidos figuran la inscripción por primera vez, renovación, duplicados, actualización de imagen y rectificación de datos, junto con la emisión respectiva del DNIe. Todas las personas beneficiadas podrán gestionar estos trámites gratuitos en los centros de atención del Reniec a nivel nacional y en cápsulas especiales dentro de campañas de identificación programadas a lo largo del país.

Reniec aclara dudas sobre el DNI electrónico y la vigencia del DNI azul y amarillo. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

¿Quiénes son los beneficiarios del DNIe en el 2026?

La norma publicada describe en detalle los grupos prioritarios beneficiados.

En primer lugar, comprende a los menores de cero a 16 años que realicen la inscripción y emisión de su DNIe en las Oficinas Registrales Auxiliares, así como a los menores de cero a un año que lleven a cabo estos trámites en los centros de atención de la Dirección de Servicios Registrales.

En segundo término, están incluidos los menores en situación de pobreza o pobreza extrema que requieran actualizar su fotografía; además, la medida beneficia a los mayores de edad que, de manera afirmativa, indiquen su condición de donantes de órganos y tejidos para trasplante o injerto después de su fallecimiento.

El beneficio gratuito se extiende también al personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en el marco de los procesos electorales de 2026, quienes podrán acceder al trámite del DNIe sin costo, según lo estipulado en El Peruano.

El cuarto grupo priorizado corresponde a las personas con discapacidad —tanto menores como mayores de edad— que acrediten formalmente su condición conforme a la normativa vigente, facilitando el acceso a la identificación oficial.

La aplicación de esta política, de acuerdo con lo señalado en El Peruano, representa una acción institucional que apunta a eliminar barreras en el acceso al DNI electrónico y facilitar la inclusión social, asegurando que los sectores más vulnerables y estratégicos cuenten con respaldo estatal para el ejercicio igualitario de sus derechos.

Inscripciones gratuitas en hospitales

La resolución de Reniec dispone que durante 2026 continuará la inscripción gratuita de nacimientos y defunciones en las Oficinas Registrales Auxiliares ubicadas en hospitales del Ministerio de Salud (MINSA) y de EsSalud.

Además, se permitirá que la madre declare el domicilio del menor mediante una declaración jurada, en caso de que el lugar de residencia difiera del consignado en su propio DNI.

Entre los beneficios adicionales, se incluye la gratuidad para el cambio del lugar de entrega del DNI, lo que permite acercar el documento al domicilio declarado por el solicitante. Estas disposiciones buscan agilizar y flexibilizar los procesos de identificación, priorizando la atención en situaciones de vulnerabilidad o dificultades logísticas.