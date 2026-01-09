Planificar hoy para crecer mañana: por qué el 2026 debería empezar con decisiones financieras conscientes

Adoptar hábitos financieros sólidos y aprovechar herramientas digitales permite a los jóvenes construir un bienestar económico sostenible hacia 2026. - Crédito: Infobae / Gemini / Imagen ilustrativa

El inicio de un año suele estar marcado por balances personales, aprendizajes y nuevos propósitos. Revisamos qué funcionó durante el anterior, qué no y qué queremos cambiar. Sin embargo, cuando se trata de finanzas personales, esa reflexión no siempre se traduce en acción. La planificación financiera aún se percibe como una tarea puntual, asociada solo para el inicio de algún mes o a grandes gastos, y no como un hábito que acompañe de forma constante nuestras decisiones.

Hoy gestionamos gran parte de nuestra vida económica desde el celular: pagamos, compramos, transferimos y accedemos a productos financieros en cuestión de minutos. Esa facilidad, si no va acompañada de planificación, puede jugar en contra. Los datos lo confirman. En Lima Metropolitana y Callao, el 56 % de los jóvenes entre 18 y 40 años no planifica ni registra sus gastos mensuales y gasta según su disponibilidad de dinero, de acuerdo con el estudio ‘Perfil financiero de los jóvenes de Lima Metropolitana y Callao 2025′ de Experian Perú.

Esta falta de control es más marcada entre la Generación Z y los segmentos de menores ingresos, precisamente quienes más se beneficiarían de incorporar hábitos simples de planificación. No se trata de grandes presupuestos ni de herramientas complejas, sino de entender cuánto entra, cuánto sale y con qué objetivos.

La falta de control financiero afecta principalmente a la Generación Z y a los jóvenes de menores ingresos en la región. - Crédito: Infobae / Gemini / Imagen ilustrativa

Al mismo tiempo, la preocupación económica está muy presente. Siete de cada diez jóvenes manifiestan inquietud por su bienestar financiero, ya sea por el aumento de precios, la dificultad para ahorrar o la incertidumbre frente a las deudas. Lejos de ser una señal negativa, se abre una oportunidad: existe una disposición real a recibir orientación e información para tomar mejores decisiones.

Planificar las finanzas para un nuevo año también implica repensar el rol del crédito. Aún persiste la idea de que endeudarse es sinónimo de problema, cuando en realidad el crédito, bien utilizado, puede ser una herramienta de crecimiento. El estudio revela que el 30 % de los jóvenes ha accedido a algún crédito en los últimos dos años, y que uno de los principales motivos ha sido invertir en un negocio o emprendimiento. Esto demuestra que el crédito no solo se usa para consumo inmediato, sino también para generar ingresos y desarrollar proyectos.

Solo el 38% de los jóvenes asegura conocer qué es un historial crediticio, y solo el 16% lo consulta frecuentemente. - Crédito: Infobae / Gemini / Imagen ilustrativa

El desafío está en el “cómo”. Acceder a crédito sin planificación puede derivar en sobreendeudamiento; hacerlo con información, control y objetivos claros puede convertirse en un impulso para el crecimiento personal y profesional. Para ello, es clave conocer la propia capacidad de pago, entender plazos y tasas, y construir una buena reputación crediticia desde etapas tempranas.

Aquí aparece otro dato relevante: solo el 38 % de los jóvenes afirma conocer qué es un historial crediticio, y entre quienes lo conocen, apenas el 16 % lo consulta de manera frecuente. Aun así, el 83 % considera que esta información es útil para acceder a mejores oportunidades financieras en el futuro. Convertir ese reconocimiento en hábito es parte esencial de una planificación financiera moderna.

El crédito representa una herramienta de crecimiento para el 30% de jóvenes que accedió a préstamos en los últimos dos años para invertir en emprendimientos. - Crédito: Infobae / Gemini / Imagen ilustrativa

Mirar hacia el 2026 con responsabilidad financiera no significa restringirse, sino tomar decisiones más conscientes. Significa planificar gastos, ahorrar cuando sea posible, usar el crédito con un propósito claro y apoyarse en herramientas digitales que hoy están al alcance de todos. La planificación financiera no debería ser una reacción al exceso de gastos de fin de año, sino una práctica constante.

Si algo nos da este inicio de un nuevo año es una certeza: el bienestar financiero no se construye de un día para otro. Se forma con hábitos, información y decisiones sostenidas en el tiempo. Empezar a planificar hoy es la mejor manera de darle al 2026 un punto de partida más sólido y alineado con nuestras metas reales.

Aldo Saavedra, gerente comercial de Experian Perú