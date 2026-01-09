Megaoperativo en La Libertad: detienen al alcalde de Chao por integrar presunta organización criminal ‘Los perturbadores del Saber’

Otra autoridad involucrada en un escándalo de corrupción. Durante la madrugada de este viernes, la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP ejecutó un megaoperativo simultáneo en distintos puntos de La Libertad, que terminó con la detención preliminar de siete personas, entre quienes se encontraba el alcalde distrital de Chao, Juan Carlos Soles Carbajal.

La diligencia se realizó en el marco de una investigación anticorrupción que apunta a la existencia de una presunta organización criminal enquistada en la municipalidad.

La intervención se realizó mediante quince allanamientos simultáneos en toda La Libertad, incluidos inmuebles vinculados a funcionarios, empresarios y la propia sede de la Municipalidad Distrital de Chao.

Alcalde de Chao es detenido por presunta organización criminal que operaba desde la municipalidad

El operativo estuvo a cargo de la Dircocor con participación directa de fiscales especializados en delitos de corrupción de funcionarios. La diligencia responde a una orden judicial emitida en el marco de una investigación en curso, que busca desarticular a una presunta organización criminal denominada “Los Perturbadores del Saber”.

Según la información oficial, la hipótesis fiscal sostiene que esta estructura habría operado desde el interior de la comuna distrital, articulando decisiones administrativas y contractuales con intereses privados. Las diligencias incluyeron el registro de oficinas municipales, domicilios particulares y otros espacios vinculados a los investigados.

La presunta organización criminal y su funcionamiento

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, “Los Perturbadores del Saber” estaría conformada por funcionarios municipales y empresarios que habrían concertado ilícitamente para direccionar la adjudicación y ejecución de una obra pública. La investigación señala que la organización operaba desde el interior de la Municipalidad Distrital de Chao, utilizando cargos y funciones públicas para favorecer a terceros.

El caso gira en torno al proyecto educativo de la institución educativa N.º 82210 Karina Violeta Damián Alayo, ubicada en la provincia de Virú. La Fiscalía sostiene que se habría favorecido de manera irregular al consorcio Janaca para la adjudicación y ejecución del saldo de obra de dicho proyecto.

Las acciones de la PNP incluyeron diligencias en el local de la municipalidad distrital

Esta presunta concertación ilícita habría implicado la vulneración de restricciones legales y contractuales, permitiendo que la obra continúe pese a presuntos incumplimientos. El perjuicio económico ocasionado al Estado, según la hipótesis fiscal, ascendería a aproximadamente 5 millones y medio de soles.

Funcionarios y empresarios bajo investigación

Junto al alcalde Juan Carlos Soles Carbajal, las detenciones preliminares alcanzaron a un empresario identificado como Edwin Chávez Rodríguez, así como a los subcontratistas Karla Balqui Chávez, Riquelme Mancilla García, Yoel Blas Quispe, Carlos Cantino Serván y Cosme Orbegozo Véspedes.

Todos ellos son investigados por su presunta participación en una red de corrupción que habría operado de manera coordinada. La Fiscalía Anticorrupción investiga la posible comisión de delitos como colusión agravada, cohecho y otros ilícitos vinculados a la gestión de recursos públicos.

Municipalidad de Chao bajo la lupa: detienen a alcalde, funcionarios y empresarios

La investigación también incluye presuntas subcontrataciones prohibidas, la omisión de la aplicación de penalidades contractuales y la entrega de beneficios económicos indebidos, tanto en efectivo como mediante depósitos. Estas acciones habrían permitido la continuidad de la obra educativa pese a observaciones y restricciones normativas.

Las autoridades han precisado que las diligencias aún se encuentran en pleno desarrollo. El general Walter Ramos Gómez, jefe de la Dircocor para el periodo 2026, supervisó personalmente el megaoperativo, en el que participaron decenas de efectivos policiales y representantes del Ministerio Público. Desde la Fiscalía se ha remarcado que la medida forma parte de una estrategia para enfrentar redes de corrupción que operan desde gobiernos locales.