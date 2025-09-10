Perú

GORE La Libertad anuló contrato millonario con empresa de la familia Coca-Condori tras escándalo que involucró a César Acuña

El contrato de S/121 millones fue cuestionado por presunto favorecimiento y adjudicaciones poco transparentes a la empresa de Lucero Coca-Condori, una empresaria de 23 años

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Gobierno regional de La Libertad anula contrato con empresa de familia Coca Condori tras reportaje periodístico que expone presunta irregularidades. (Crédito: Canal N)

El Gobierno Regional de La Libertad, encabezado por César Acuña, anunció la nulidad del contrato de S/121 millones adjudicado a la empresa de la familia Coca-Condori para la obra de ampliación y mejoramiento de la carretera Huanchaco–Trujillo. La decisión se tomó tras revelarse múltiples irregularidades en el proceso de licitación, inicialmente expuestas en informes periodísticos de Cuarto Poder y respaldadas por observaciones de la Contraloría General de la República.

La medida establece la paralización de la obra por un periodo de 90 días, durante los cuales se preparará una nueva licitación para ejecutar el saldo pendiente. Según el gobierno regional, esta decisión busca garantizar transparencia en el proceso y corregir los cuestionamientos que surgieron en torno a la adjudicación, considerada desde un inicio como polémica.

Gobierno Regional de La Libertad
Gobierno Regional de La Libertad anuló contrato millonario de la carretera Huanchaco–Trujillo. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Irregularidades en las contrataciones

Las investigaciones periodísticas y los reportes de la Contraloría revelaron que los contratos de la familia Coca-Condori no solo alcanzaban a La Libertad, sino también a otros gobiernos regionales, lo que evidenciaría un patrón de favorecimiento en la asignación de proyectos de infraestructura. En este caso, la beneficiaria directa fue Lucero Nicole Coca-Condori, de 23 años, cuya empresa logró adjudicarse millonarios contratos pese a su limitada experiencia en el rubro.

Ante estos hallazgos, la Contraloría dispuso citaciones a gerentes de la gestión de César Acuña, con el fin de esclarecer los procesos y las condiciones bajo las cuales se otorgaron los contratos. El organismo de control ya había alertado previamente sobre inconsistencias y posibles conflictos de interés en la adjudicación de la carretera Huanchaco–Trujillo, lo que aumentó la presión sobre el gobierno regional para tomar medidas inmediatas.

Empresa de joven sin experiencia
Empresa de joven sin experiencia que obtuvo S/315 millones en gestión Acuña también fue favorecida en Junín y Loreto. Composición: Infobae Perú

Temas Relacionados

César AcuñaLucero Coca-CondoriLa LibertadGobierno RegionalCarretera Huanchaco-Trujilloperu-noticias

