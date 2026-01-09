Perú

Balacera en Barranco: atacan auto cerca de la estación Balta del Metropolitano y dejan dos heridos

El tiroteo ocurrió en los exteriores de la estación Balta, a pocos metros de un grifo, generando pánico en la zona

El tiroteo ocurrió en los exteriores de la estación Balta, a pocos metros de un grifo, generando pánico en la zona. Infobae Perú / Captura: X

La noche de este jueves 8 de enero se vio abruptamente interrumpida por el sonido de múltiples disparos en el distrito de Barranco, uno de los sectores más transitados y concurridos de Lima, cuando un vehículo gris fue atacado a balazos en las inmediaciones de la estación Balta del Metropolitano, en la avenida República de Panamá, cruce con la avenida El Sol, a pocos metros de un grifo de Repsol. El violento hecho generó pánico entre vecinos, transeúntes y usuarios del transporte público que se encontraban en la zona.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la emergencia dejó dos personas heridas por arma de fuego, quienes se desplazaban como piloto y copiloto del vehículo atacado. Una tercera ocupante, una mujer, resultó ilesa pese a la magnitud del ataque. Según información preliminar, las tres víctimas son de nacionalidad venezolana, dato que viene siendo corroborado por las autoridades mientras continúan las investigaciones.

El ataque ocurrió en un punto altamente visible y con constante movimiento, lo que incrementó la sensación de inseguridad entre los residentes del distrito. “Escuchamos varios disparos seguidos y luego sirenas de ambulancias y patrulleros”, relataron vecinos de la zona, aún sorprendidos por la violencia del hecho. Algunos testigos aseguraron que el sonido de los disparos fue tan intenso que pensaron inicialmente que se trataba de explosiones, hasta que observaron el despliegue policial y médico.

Posible ajuste de cuentas

En el lugar de los hechos permanece el vehículo siniestrado, que presenta más de 20 impactos de bala, evidencia de un ataque directo y sostenido. Tras la balacera, uno de los heridos quedó tendido sobre la pista, mientras que el otro permaneció malherido en uno de los asientos del automóvil, lo que obligó a una rápida intervención de los equipos de emergencia. Ambos fueron trasladados de urgencia a un centro de salud, donde vienen recibiendo atención médica especializada. Hasta el cierre de esta nota, su estado de salud es reservado.

La escena fue acordonada por efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes restringieron el tránsito vehicular y peatonal para permitir el trabajo de los peritos de Criminalística. Estos especialistas llegaron al lugar para recoger los casquillos de bala, documentar los daños del vehículo y reconstruir la secuencia del ataque, como parte de las diligencias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Según versiones preliminares recogidas por las autoridades, no se descarta que el ataque esté relacionado con actividades nocturnas en la zona, donde funcionan discotecas y locales de diversión que suelen congregar a un gran número de personas durante las noches. Sin embargo, esta hipótesis aún se encuentra en evaluación y no ha sido confirmada oficialmente. La Policía maneja varias líneas de investigación, entre ellas un posible ajuste de cuentas o un ataque dirigido, debido a la cantidad de disparos efectuados contra el vehículo.

La balacera ha generado especial impacto entre los vecinos de Barranco, quienes aseguraron que no es habitual registrar hechos de esta magnitud en el distrito. “Aquí no se ven cosas así, menos cerca del Metropolitano”, comentó un residente, reflejando la preocupación generalizada por la creciente violencia armada en zonas urbanas que tradicionalmente eran consideradas tranquilas.

Usuarios del Metropolitano también expresaron su alarma, ya que el ataque ocurrió a pocos metros de una estación clave del sistema de transporte. Algunos pasajeros relataron que el servicio se vio afectado momentáneamente debido al despliegue policial y al cierre parcial de la vía, mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Los Bomberos confirmaron que acudieron al lugar para atender a los heridos por arma de fuego, coordinando con el personal de salud para su traslado inmediato. “Se trata de una emergencia con dos heridos por impacto de bala”, indicaron de manera preliminar, mientras se mantenía el resguardo del área para evitar nuevos riesgos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas, aunque se vienen revisando cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, así como recabando testimonios que permitan identificar a los responsables del ataque. La Policía ha reiterado que continuará con las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y garantizar la seguridad en el sector.

