Ingeniero lleva 9 días desaparecido: familia denuncia misteriosas transacciones, pero trabas burocráticas dificultan su búsqueda

La angustia de una familia en Independencia que busca sin descanso al ingeniero Michel Asto Delgado. Desapareció tras su jornada laboral y ahora, la única pista son una serie de transacciones sospechosas en sus cuentas. Su esposa pide a las autoridades y a los bancos que actúen para encontrarlo. Fuente: Buenos Días Perú

La familia de Michel Asto Delgado enfrenta una angustia creciente tras nueve días sin noticias del ingeniero, desaparecido en Independencia. La preocupación se ha intensificado por la aparición de movimientos bancarios inusuales en sus cuentas, realizados después de la fecha en que fue visto por última vez. Los allegados denuncian trabas y falta de colaboración por parte de las entidades involucradas, mientras las horas avanzan sin respuestas.

El 30 de diciembre, apenas un día después de la desaparición, la familia detectó dos compras online con la tarjeta de Michel a través de la web de Falabella. “A través de esas compras online que han realizado el día 30, nos van a poder dar una información, el nombre de la persona que realizó, dónde se entregó o quién fue a recogerlo”, señaló su esposa, Kattia Macedo, en diálogo con Buenos Días Perú. Sin embargo, ni el Banco de Crédito del Perú (BCP) ni Falabella han proporcionado los detalles requeridos. La familia solo accedió a la existencia de estos movimientos mediante un conocido, ya que los canales formales les han sido negados.

Las compras, por montos de 1.500 soles y 2.300 soles, solo figuran como transacciones online, sin información sobre productos ni destino. “El banco, Falabella, no nos está proporcionando o ayudando esa información que es muy importante para la familia y también para la Dirincri del área de desaparecidos”, explicó la esposa, quien insiste en que los datos retenidos podrían ser clave para la investigación.

La familia de Michel Asto Delgado denuncia obstáculos para acceder a información sobre compras online realizadas con sus tarjetas tras su desaparición. Foto: Composición Infobae Perú

Familia enfrenta trabas y falta de apoyo para acceder a información clave

La familia ha realizado múltiples gestiones para acceder a los detalles de estas operaciones, presentando denuncias y organizando un plantón frente a Saga Falabella. “Salieron los encargados de vigilancia, según ellos ayudarnos, pero no nos brindaron ni una información, porque me indican que como la compra ha sido realizada online y pagada solo con la tarjeta de mi esposo, el banco BCP es el que tiene que indicarnos la dirección exacta de en qué establecimiento ha sido dirigida esa compra online”, relató Kattia Macedo.

Michel Asto Delgado, un joven ingeniero de 34 años, desapareció el pasado 29 de diciembre. Su familia lo busca desesperadamente y denuncia lentitud en las investigaciones, a pesar de pistas clave como la última ubicación de su celular y extraños movimientos bancarios realizados tras su desaparición. América TV

En el BCP, la respuesta tampoco ha sido favorable. “Fui presencialmente al banco BCP, le indiqué que yo era su esposa, le indiqué que mi esposo estaba desaparecido. Fui con la denuncia y me indicaron que tenía que hacer un informe o un documento judicializado, que tenía que tener una carta poder. Y yo le indico: ‘¿Cómo voy a tener una carta poder si mi esposo está desaparecido?’”, cuestionó la esposa, quien lamenta que ambas entidades “se están peloteando entre Saga y BCP”.

El acceso a la información se ha visto impedido por exigencias legales imposibles de cumplir en un caso de desaparición. “Es desesperante que ya son nueve días que mi esposo está desaparecido y, sin embargo, no hay ni una solución”, expresó Macedo. La familia considera que cada día perdido sin colaboración reduce las posibilidades de dar con el paradero del ingeniero.

Bancos no agilizan información sobre extraños movimientos bancarios

La Policía Nacional del Perú ya ha solicitado información tanto al BCP como a Falabella, pero la respuesta se demora por cuestiones administrativas. “La policía está, ha mandado ya el oficio, pero no hay respuesta. Dice que eso demora por un mes”, explicó la esposa, quien insistió en la importancia de que las autoridades presionen a las empresas para obtener información clave.

Independencia: ingeniero lleva casi una semana desaparecido y registran gastos inusuales en sus cuentas| Latina Noticias

Mientras tanto, la familia recorre hospitales y la morgue de Lima a diario en busca de información. “Todos los días ellos van a los hospitales, a la morgue, para ver si encuentran un NN, pero en la cual no hay datos de mi esposo. Para nosotros eso es como una esperanza aún, porque tenemos la fe y la convicción que vamos a poder encontrarlo”, señaló Macedo.

La fiscalía y la División de Investigación Criminal continúan la búsqueda, revisando cámaras de seguridad y geolocalización del celular, pero para la familia la lentitud burocrática es un obstáculo más. “Cada día es primordial, cada información es muy primordial para nosotros”, concluyó la esposa.

El día que se perdió el rastro de Michel Asto

Michel Raphael Asto Delgado fue visto por última vez el 29 de diciembre tras salir de su trabajo en Surquillo. Cámaras de seguridad lo captaron en la avenida Izaguirre, en Independencia, cuando se dirigía a casa para recoger objetos para sus hijos. Tras una breve comunicación con su esposa, el teléfono de Michel quedó apagado y no hubo más contacto.

Ingeniero no aparece desde hace una semana en Independencia; familiares identifican retiros bancarios| Latina Noticias

Esa misma noche, la familia intentó comunicarse sin éxito. Al día siguiente, los movimientos bancarios encendieron las alarmas. Desde entonces, la familia mantiene la esperanza de que la información sobre las transacciones, aún retenida por bancos y comercios, pueda ser la pieza que falta para dar con el paradero del ingeniero. Las autoridades solicitan a la ciudadanía cualquier dato que ayude a resolver el caso y devolver la tranquilidad a la familia de Michel Asto Delgado.