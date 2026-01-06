Adolescente desaparece y lo encuentran en casa de profesora en El Agustino: Mujer de 50 años quedó detenida acusada de captación de menores

En El Agustino, la angustia de una madre terminó con el hallazgo de su hijo y otra menor en la vivienda de una docente. La mujer relata la comunicación incoherente y los dibujos extraños que recibía, lo que la llevó a denunciar el hecho. Fuente: Buenos Días Perú de Panamericana Televisión

Un adolescente de 15 años, reportado como desaparecido la noche del 31 de diciembre de 2025, fue encontrado seis días después en la vivienda de una profesora de 50 años en el distrito de El Agustino, Lima. La intervención policial, facilitada por la geolocalización del teléfono del menor, permitió ubicarlo junto a otra adolescente en el inmueble. Las autoridades detuvieron a Eliana Victoria Barriga, quien enfrenta cargos por captación de menores con fines de inducción a un delito.

La situación generó alarma en la familia y la comunidad. La madre del adolescente denunció la desaparición el 5 de enero en la sede de la Depincri de Santa Anita, después de días de intensa búsqueda. Según su testimonio, desde un mes antes había notado cambios en el comportamiento de su hijo, especialmente un interés creciente por la cultura otaku y la asistencia a eventos de anime, ausentándose de casa durante varias horas. Estos intereses habrían sido utilizados por la profesora para acercarse al menor.

Durante los días de ausencia, la madre logró comunicarse con el adolescente por WhatsApp, pero las respuestas resultaron extrañas y poco habituales. Los mensajes eran breves, evasivos y a veces incoherentes, lo que llevó a la madre a sospechar que otra persona manejaba el teléfono. “Me decía ‘estoy bien, déjame comer, déjame dormir, XD, me enojo…’. Yo pienso que alguien se hacía pasar por él. Siempre le decía: ‘Hijo, te estoy esperando, ¿ya vienes?’ y él respondía con incoherencias, dibujos extraños, cosas que no eran de él”, relató la madre.

El joven salió de casa durante Año Nuevo y no volvió

El adolescente salió de su casa el 31 de diciembre alrededor de las 22:30, tras avisar que se reuniría con amistades. Desde ese momento, dejó de responder llamadas y mensajes. La madre, preocupada por su comportamiento reciente, sospechó que algo estaba ocurriendo, ya que el muchacho había empezado a frecuentar reuniones y eventos vinculados a la cultura anime.

Durante los días siguientes, la única vía de contacto fue el teléfono móvil, pero nunca se produjo una conversación directa ni videollamada. La familia interpretó que las respuestas no correspondían al menor. Estas interacciones digitales, lejos de tranquilizar, incrementaron la ansiedad y el temor sobre el paradero y estado del joven.

La denuncia formal se presentó en la Depincri de Santa Anita, donde los agentes iniciaron un operativo de búsqueda. El uso de la geolocalización del dispositivo móvil resultó crucial para localizar al adolescente en menos de 24 horas desde la denuncia.

Menores fueron hallados en casa de docente

El operativo policial condujo a la vivienda de Eliana Victoria Barriga, donde se halló al menor junto a una adolescente de la misma edad. La profesora aseguró ante las autoridades que la joven era su familiar, versión que aún está en verificación.

Dentro del inmueble, la policía encontró numerosos elementos asociados a la cultura otaku y anime: disfraces, trajes de cosplay, pelucas, maniquíes y decoraciones temáticas japonesas.Entre los objetos hallados se encontraba una figura de la Santa Muerte, hecho que generó inquietud respecto al entorno en el que permanecieron los menores. Las autoridades consideran que los gustos del menor por el anime y el cosplay habrían sido aprovechados para facilitar la captación.

La adolescente hallada junto al joven habría llegado bajo una dinámica similar. Las investigaciones iniciales indican que ambos permanecieron en la vivienda durante cinco días, sin autorización ni conocimiento de sus familias. La profesora afirmó que pensaba que los padres del adolescente sabían de su presencia en la casa, argumento considerado insuficiente por la policía.

Policía investiga a profesora por captar adolescentes

La Policía Nacional investiga a Eliana Victoria Barriga por el delito de captación de menores, contemplando además la posibilidad de inducción a otros delitos. El jefe de la Depincri Ate Santa Anita, Jorge Mendoza, detalló que ambos adolescentes fueron localizados mediante la georreferencia del teléfono y que se revisan dispositivos electrónicos y comunicaciones para determinar si existen más víctimas o implicados.

Entre los elementos incautados figuran teléfonos celulares y disfraces. Las autoridades buscan establecer cómo se produjo el vínculo entre la profesora y los menores, así como el posible uso de redes sociales o aplicaciones de mensajería en el proceso de captación.

La familia del adolescente manifestó alivio por el reencuentro, aunque se mantiene la preocupación por las secuelas emocionales que pueda dejar lo ocurrido. La madre del menor solicitó mayor vigilancia y acompañamiento para los adolescentes, además de apoyo psicológico profesional para su hijo. Instituciones de protección al menor han ofrecido asistencia especializada para ambos jóvenes, con el objetivo de garantizar su bienestar y evitar nuevos episodios de riesgo.

El caso ha generado un llamado de atención sobre la influencia de comunidades digitales y subculturas como la otaku en la socialización de menores, y la importancia de reforzar los mecanismos de protección y diálogo familiar. Las diligencias continúan para esclarecer el rol de la profesora, la situación de la adolescente hallada y la posible existencia de otros menores involucrados.