Perú

Independencia: ingeniero lleva casi una semana desaparecido y detectan movimientos inusuales en sus cuentas

Michel Asto Delgado, de 38 años, tenía que llegar a casa el 29 de diciembre para acudir a una reunión junto a su esposa e hijas, pero nunca lo hizo. El padre fue visto por última vez en un centro financiero

La familia de Michel Asto Delgado, ingeniero de 38 años, reportó su desaparición hace cinco días tras advertir movimientos irregulares en sus cuentas bancarias. El caso, que ocurrió en el distrito de Independencia, conmocionó a la comunidad y motivó una serie de pedidos de intervención policial más especializada.

De acuerdo con el testimonio de su madre, Rosa Delgado, Michel Asto salió de su centro de trabajo en Surquillo el 29 de diciembre poco después de las seis y media de la tarde. Caminó hasta la estación Angamos y luego se trasladó hacia Independencia, donde realizó un retiro de 160 soles en un centro financiero ubicado en la avenida Izaguirre.

Este fue el último movimiento conocido antes de perderse su rastro. La esposa del ingeniero, Kattia Macedo, indicó que intentó contactarlo desde las nueve de la noche al notar que no llegaba a casa, pero las llamadas no ingresaban.

“El celular se desviaba la llamada, como apagado”, explicó Macedo en declaraciones a Latina Noticias.

Detectan movimientos extraños

Al día siguiente, la familia revisó las transacciones bancarias y advirtió dos compras online por montos superiores a los mil soles, además de un retiro adicional en efectivo.

“El día treinta se visualiza dos retiros más, uno a las cuatro de la tarde de un monto de 1.300 soles, algo así, y otro a partir de las seis y cuarenta, por ahí, un monto de 2.300 soles. Pero era una compra online”, detalló Macedo.

Estos movimientos elevaron la preocupación de los familiares, que además recibieron llamadas extorsivas de supuestos secuestradores que falsificaron la voz de Asto para exigir dinero a cambio de su liberación.

Vecinos y miembros de la congregación religiosa a la que pertenecía Michel Asto se sumaron a los pedidos de búsqueda.

“Acá su padre los espera, sus hijos, las amistades que lo conocemos. Eres un hijo de Dios”, manifestó un allegado. La familia solicitó públicamente que la investigación pase de la comisaría local a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (DIRINCRI) para acelerar el acceso a cámaras de seguridad y obtener pistas sobre su paradero.

El caso movilizó a la comunidad, que insiste en la revisión de imágenes de la avenida Izaguirre, última zona donde se registró un movimiento bancario de Michel Asto.

Mientras tanto, su madre, Rosa Delgado, expresó: “Michel, vuelve. Que lo suelten rápido, por favor. Tus hijos te esperan. Tu papá, que está sufriendo mucho. Su hermano. Todos te queremos, tu esposa”.

La familia reiteró el pedido a las autoridades para que intensifiquen la búsqueda y solicitan colaboración de empresas y entidades estatales.

“Solo pido que nos ayuden, que nos faciliten las cámaras, que la policía se mueva, que no nos pongan peros, que las empresas nos ayuden, que el presidente oiga este caso y el ministerio venga y nos apoye”, señaló la madre de sus hijas.

En caso conozca de su paradero o tenga información cercana se puede comunicar al número: 964 312 855 o también con la Policía Nacional para hacer el seguimiento del caso.

