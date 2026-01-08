Perú

Débora Goytizolo acusa a su expareja, Jairo Concha, de priorizar su vida personal sobre la salud de su hijo: “Cuento con pruebas”

La expareja del futbolista reveló en redes sociales que mientras su hijo atravesaba una emergencia médica, el futbolista emprendió un viaje a Aruba con su nueva pareja

La ex pareja del futbolista Jairo Concha, Débora Goytizolo, emitió un comunicado público denunciando que el jugador habría viajado mientras su hijo se encontraba delicado de salud. Video: TikTok @josepastord

La vida personal del futbolista Jairo Concha, actual jugador de Universitario de Deportes, se encuentra nuevamente bajo la lupa pública tras la reciente denuncia de su expareja, Débora Goytizolo. A través de un comunicado difundido en redes sociales el miércoles, Goytizolo acusó al mediocampista de intentar reducir la pensión de alimentos de su hijo en común, y de priorizar otros aspectos de su vida por encima de su rol como padre, especialmente en un momento en el que el menor enfrenta problemas de salud.

Débora Goytizolo denuncia intento de reducción de pensión y ausencia paterna

En su mensaje, Débora Goytizolo expuso que fue notificada sorpresivamente sobre una conciliación solicitada por Jairo Concha para modificar el monto de la pensión de alimentos. Según ella, esta comunicación llegó sin previo aviso ni consenso, situación que calificó de unilateral e injusta, sobre todo considerando el delicado estado de salud de su hijo, quien recientemente requirió atención médica de emergencia.

“El día de hoy recibí una notificación del señor Jairo Concha, a quien menciono abiertamente. La conciliación es de mutuo acuerdo, y en ningún momento fui informada previamente de esta intención, aun sabiendo que me encuentro en una situación de vulnerabilidad debido al estado de salud de nuestro hijo”, señaló Goytizolo en sus redes sociales.
Débora Goytizolo acusa a Jairo Concha de intentar reducir la pensión de alimentos para su hijo en medio de problemas de salud.

La madre del menor fue enfática en rechazar cualquier intento de reducción de la pensión y advirtió que, de no llegar a un acuerdo conforme a ley, recurrirá a la vía judicial. “Nadie puede decidir de manera unilateral reducir el nivel de vida de tu menor hijo por simple voluntad personal. Por ello, públicamente manifiesto que no acepto dicha pretensión e invito al señor Jairo Concha a dialogar de manera responsable y priorizando el bienestar de Liam”, expresó.

Además de la cuestión económica, Débora también cuestionó la falta de un régimen de visitas responsable y la escasa presencia de Concha en la vida de su hijo. Indicó que la comunicación entre ambos padres se ha vuelto mínima desde el 26 de diciembre, a diferencia de la relación cordial que mantenían anteriormente por el bienestar del menor.

Reclamos por ausencia en momentos críticos y pruebas de lo sucedido

Otro de los puntos que desencadenó la indignación pública de Goytizolo fue el viaje de Jairo Concha a Aruba junto a su actual pareja, mientras su hijo permanecía hospitalizado. Según la denuncia, el futbolista tenía pleno conocimiento del estado de salud del menor, pero decidió priorizar otros compromisos personales. “Quiero dejar constancia de que mi hijo se encuentra delicado de salud. El padre de mi hijo está plenamente enterado de esta situación; sin embargo, decidió viajar a Aruba con su pareja mientras nosotros nos encontrábamos en una emergencia médica”, escribió.

Comunicado de Débora Goytizolo.

Goytizolo afirma que esta dinámica no es nueva y que durante los últimos seis años ha optado por no hacer público el tema por respeto a la familia de Concha. Sin embargo, declaró que ahora cuenta con pruebas, como audios y videos, que evidenciarían el sufrimiento de su hijo ante la ausencia de su padre. “Cuento con pruebas —audios y videos— donde se evidencia que mi hijo llora por ver a su padre, mientras él prioriza otras actividades antes que ejercer su rol”, manifestó.

Dentro del pronunciamiento, la madre también compartió la supuesta respuesta que recibió de Jairo Concha cuando lo alertó sobre el estado de salud del niño: “No puedo acercarme porque estoy entrenando y tú lo sabes, pero llévalo a la clínica y pásame la boleta para hacer el pago”. Este enfoque, según Goytizolo, refleja un intento del futbolista de dividir los gastos y limitar el tiempo con su hijo.

El futbolista Jairo Concha enfrenta críticas públicas tras ser señalado por su expareja como ausente en la vida de su hijo.

La denuncia también incluyó un llamado para que se establezca un régimen de visitas claro y responsable, ya que, según la madre, la presencia del padre es insuficiente y, en ocasiones, solo ve al niño dos veces al mes. El caso ha generado diversos comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios han mostrado su respaldo a Débora Goytizolo y otros han pedido esperar la versión del futbolista. Por ahora, Jairo Concha no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones.

