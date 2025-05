Expareja de Jairo Concha se pronuncia ante amenazas de muerte: “Algunos futbolistas tienen entornos muy feos”

Expareja de Jairo Concha se pronuncia tras recibir amenazas | Willax TV

Débora Goytizolo, expareja del futbolista Jairo Concha —actual jugador de Universitario de Deportes—, rompió su silencio ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’ para confirmar que está recibiendo amenazas de muerte luego de ser señalada como la supuesta administradora de la cuenta de Instagram ‘La tía boti’, página conocida por difundir rumores y comentarios polémicos sobre figuras del fútbol peruano.

Según explicó, esta acusación ha perjudicado seriamente su imagen pública y ha puesto en riesgo su seguridad. Además, aseguró saber quién estaría detrás de los señalamientos. “Estoy denunciando de que me están acusando de que soy ‘La tía boti’. Tengo las pruebas de la persona que ha comenzado este rumor”, declaró Débora Goytizolo, visiblemente afectada.

La expareja de Jairo Concha acusó a Paola Maticorena Arias de ser la persona que la ha señalado públicamente como la dueña de la polémica cuenta de Instagram. “(Yo creo que es ella) porque ella misma me lo ha dicho. Me escribió en marzo, (me dijo) que tiene pruebas y de que trabaja en informática”, sostuvo.

Débora Goytizolo denunció amenazas de muerte tras ser vinculada con la cuenta de Instagram ‘La tía boti’ | Captura Willax TV

Debido a esto, Débora Goytizolo desafió a Paola Maticorena Arias de que demostrara ante la Policía Nacional del Perú que ella está detrás de ‘La tía boti’: “La invito a que pruebe que soy yo. Yo ya les he enseñado (a las autoridades) que no soy yo. Esto está dañando mi reputación y no solamente la mía, porque tengo dos personas públicas que están en mi entorno”, añadió, refiriéndose a sus exparejas, los futbolistas Jairo Concha y Arón Sánchez, este último del club Juan Pablo II.

Preocupada por amenazas

Débora Goytizolo enfatizó que no tiene relación con la cuenta ni con las personas que la manejan, por lo que desea que no se la señale más como ‘La tía boti‘. “(Paola) directamente habló de mí, diciendo que yo soy ‘La tía boti’ y que yo hablo de los demás, cuando yo recién supe de su existencia cuando ella me escribió. Me la he cruzado en los estadios, pero ha sido de ‘hola’ y ‘chau’, no es de mi entorno. Yo no tendría por qué salir a hablar de la gente. Es más, (la página) también ha hablado de mí”, sostuvo.

La indignación de Débora Goytizolo por ser vinculada con la cuenta ‘La tía boti’ se ha transformado en temor, luego de recibir amenazas directas a su teléfono celular. Según reveló, entre los mensajes que ha recibido se encuentran frases alarmantes como: “Cuídate tú y tu hijo” y “Ya me tienes harta, enferma”. Estas comunicaciones han generado una creciente preocupación por su seguridad personal y la de su entorno más cercano.

La expareja de Jairo Concha aseguró que no tiene relación con ‘La tía boti’ y teme por su seguridad | Captura Willax TV

Además, la joven expresó su inquietud por los posibles riesgos asociados a ciertos círculos ligados al fútbol peruano. “‘La tía boti’ se mete con jugadores de Alianza y de la U, y los barristas están detrás de esto. Algunos futbolistas tienen entornos muy feos, por eso yo quiero desligarme de eso”, afirmó, dejando en claro que busca alejarse por completo de cualquier conflicto que ponga en peligro su integridad o la de su familia.

Delany López también hizo su denuncia

Delany López, exsaliente de Jefferson Farfán, denunció públicamente que está recibiendo amenazas de muerte tras ser vinculada a la cuenta de Instagram ‘La tía boti’, conocida por difundir rumores sobre futbolistas peruanos. La modelo presentó una denuncia en la comisaría de La Perla para solicitar garantías para su vida y la de su hijo menor.

“Estoy pasando por un momento muy complicado, sobre todo porque se tratan de amenazas que, hoy en día con la situación del Perú, no podemos pasar por alto”, expresó Delany en el programa ‘Todo se filtra’. Añadió que estas intimidaciones la acusan sin pruebas de estar detrás de la polémica cuenta. “Se están metiendo directamente conmigo y con mi hijo”, denunció.

Delany López denunció amenazas de muerte con detalles personales. Captura Panamericana TV

Pese a haber sido relacionada sentimentalmente con futbolistas como Jefferson Farfán, Yhirbis Córdova y Alexis Gómez —padre de su hijo—, Delany López negó rotundamente ser la administradora de dicha cuenta. “Yo estaba bloqueada de esta cuenta porque me tiraban hate”, aseguró.

El pasado 13 de mayo, recibió un mensaje amenazante en WhatsApp desde un número desconocido: “Te vas a morir. Ya te tengo ubicada en tu casa, en La Perla. Vas a parar. Te mueres tú y se muere tu hijo (...). Te voy a volar la cabeza”, decía el texto, acompañado de una imagen con armas de fuego.