Congresistas celebran que Trump retire fondos a ONG que promueven la lucha contra el cambio climático y el enfoque de género

Foto: Captura X/Composición Infobae

La congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, de la bancada de Renovación Popular, expresó su respaldo público a la reciente decisión del gobierno de los Estados Unidos de retirarse y cesar el financiamiento a más de 60 organismos internacionales. A través de sus redes sociales, la parlamentaria calificó la medida como un avance significativo contra lo que denomina la “agenda woke” y la promoción de políticas que contradicen sus posturas conservadoras.

“El presidente Trump informó que Estados Unidos dejará de financiar a organismos internacionales que no representan los intereses nacionales o implican un uso ineficiente de recursos”, señaló Jáuregui. La legisladora subrayó que este recorte afecta directamente a entidades que, a su juicio, promueven la despenalización del aborto y la “ideología de género” a nivel global, lo cual considera un “cambio positivo” para las futuras generaciones.

Intereses lejos de la lucha del cambio climático

A esta postura se sumó su compañero de bancada, el congresista Alejandro Muñante, quien elevó el tono de la celebración al calificar la orden ejecutiva de la Casa Blanca como un “golpe mortal al globalismo”. Para Muñante, la salida de Estados Unidos de estas organizaciones representa una defensa de la soberanía nacional frente a lo que denomina una “burocracia globalista que impone agendas ajenas a los ciudadanos”.

Foto: Captura X/Composición Infobae

Muñante también vio de forma positiva que la medida, respaldada por el secretario de Estado, Marco Rubio, repercuta en organismos vinculados al cambio climático. El parlamentario suscribió que estas entidades “no servían a los intereses del pueblo norteamericano” y que su desfinanciación marca un precedente de “libertad y uso responsable” de los recursos públicos frente a los tratados internacionales.

El memorándum de la Casa Blanca

El pronunciamiento de los legisladores peruanos surgen tras la publicación de un memorándum presidencial emitido por la Casa Blanca este 7 de enero de 2026. En dicho documento, Donald Trump instruyó a los departamentos ejecutivos a iniciar el retiro inmediato y el cese de apoyo económico a una extensa lista de organizaciones vinculadas y no vinculadas a las Naciones Unidas (ONU).

La administración estadounidense argumenta que estas entidades actúan de forma contraria a los intereses de su país. Entre las organizaciones afectadas figuran instancias de alto perfil como la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

FOTO ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa mientras firma órdenes ejecutivas y proclamaciones en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos, el 5 de mayo, 2025. REUTERS/Leah Millis/File Photo

Repercusiones en la agenda internacional

Para los parlamentarios del sector conservador, este giro en la política exterior de EE. UU. representa una validación de las causas que su bancada defiende en el Parlamento peruano. No obstante, la lista de organismos que perderán el apoyo estadounidense es vasta y abarca áreas que van más allá de lo social y reproductivo.

Incluye entidades de investigación científica, como el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), y organismos de derecho internacional como la Comisión de Derecho Internacional y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), que tienen objetivos que coinciden con los tratados a los que Perú aún está adscritos.