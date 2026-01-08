Perú

Congresistas celebran que Trump retire fondos a ONG que promueven la lucha contra el cambio climático y el enfoque de género

Parlamentarios de Renovación Popular saludaron la decisión del presidente de Estados Unidos de suspender el financiamiento a más de 60 organizaciones internacionales

Guardar
Foto: Captura X/Composición Infobae
Foto: Captura X/Composición Infobae

La congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, de la bancada de Renovación Popular, expresó su respaldo público a la reciente decisión del gobierno de los Estados Unidos de retirarse y cesar el financiamiento a más de 60 organismos internacionales. A través de sus redes sociales, la parlamentaria calificó la medida como un avance significativo contra lo que denomina la “agenda woke” y la promoción de políticas que contradicen sus posturas conservadoras.

“El presidente Trump informó que Estados Unidos dejará de financiar a organismos internacionales que no representan los intereses nacionales o implican un uso ineficiente de recursos”, señaló Jáuregui. La legisladora subrayó que este recorte afecta directamente a entidades que, a su juicio, promueven la despenalización del aborto y la “ideología de género” a nivel global, lo cual considera un “cambio positivo” para las futuras generaciones.

Intereses lejos de la lucha del cambio climático

A esta postura se sumó su compañero de bancada, el congresista Alejandro Muñante, quien elevó el tono de la celebración al calificar la orden ejecutiva de la Casa Blanca como un “golpe mortal al globalismo”. Para Muñante, la salida de Estados Unidos de estas organizaciones representa una defensa de la soberanía nacional frente a lo que denomina una “burocracia globalista que impone agendas ajenas a los ciudadanos”.

Foto: Captura X/Composición Infobae
Foto: Captura X/Composición Infobae

Muñante también vio de forma positiva que la medida, respaldada por el secretario de Estado, Marco Rubio, repercuta en organismos vinculados al cambio climático. El parlamentario suscribió que estas entidades “no servían a los intereses del pueblo norteamericano” y que su desfinanciación marca un precedente de “libertad y uso responsable” de los recursos públicos frente a los tratados internacionales.

El memorándum de la Casa Blanca

El pronunciamiento de los legisladores peruanos surgen tras la publicación de un memorándum presidencial emitido por la Casa Blanca este 7 de enero de 2026. En dicho documento, Donald Trump instruyó a los departamentos ejecutivos a iniciar el retiro inmediato y el cese de apoyo económico a una extensa lista de organizaciones vinculadas y no vinculadas a las Naciones Unidas (ONU).

La administración estadounidense argumenta que estas entidades actúan de forma contraria a los intereses de su país. Entre las organizaciones afectadas figuran instancias de alto perfil como la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

FOTO ARCHIVO: El presidente de
FOTO ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa mientras firma órdenes ejecutivas y proclamaciones en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos, el 5 de mayo, 2025. REUTERS/Leah Millis/File Photo

Repercusiones en la agenda internacional

Para los parlamentarios del sector conservador, este giro en la política exterior de EE. UU. representa una validación de las causas que su bancada defiende en el Parlamento peruano. No obstante, la lista de organismos que perderán el apoyo estadounidense es vasta y abarca áreas que van más allá de lo social y reproductivo.

Incluye entidades de investigación científica, como el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), y organismos de derecho internacional como la Comisión de Derecho Internacional y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), que tienen objetivos que coinciden con los tratados a los que Perú aún está adscritos.

Temas Relacionados

Renovación PopularDonald TrumpMilagros JáureguiAlejandro Muñanteperu-politica

Más Noticias

Alianza Atlético recurre al mercado del ascenso en Argentina para reforzarse con miras a Liga 1 y Copa Sudamericana 2026

El ‘vendaval’ ha gestionado las incorporaciones de dos delanteros y un mediocentro de la Primera Nacional. Todos ellos están llamados a triunfar y registrar números elocuentes en Perú

Alianza Atlético recurre al mercado

Delincuentes con auto de lujo asaltan a mano armada a pareja en la puerta de edificio en San Isidro

El asalto ocurrió alrededor de las 21:00, en una zona residencial de San Isidro considerada entre las más seguras del distrito

Delincuentes con auto de lujo

Partidos de hoy, jueves 8 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos emocionates: Real Madrid y Atlético Madrid chocarán por la semifinal de la Supercopa de España, Cristiano Ronaldo hará lo suyo con Al Nassr por la Saudi Pro League, y mucho más

Partidos de hoy, jueves 8

Predicción del estado del tiempo en Trujillo para mañana

El clima en la ciudad costera es denominado como subtropical desértico caracterizado por pocas precipitaciones al año en comparación a otras ciudades de Perú

Predicción del estado del tiempo

La inseguridad ciudadana ya provoca el impago de S/ 5.500 millones en créditos del sistema financiero formal, alerta Scotiabank

El crimen organizado y la inseguridad ciudadana en Perú están presionando la morosidad y complicando el acceso al crédito para hogares y empresas, según un reciente análisis de Scotiabank

La inseguridad ciudadana ya provoca
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga denuncia que

Rafael López Aliaga denuncia que mina de Pataz busca matarlo: “Hay una red de corrupción que empieza por el gobernador y el jefe PNP”

Mario Vizcarra: JEE declara inadmisible apelación de Perú Primero por pago incompleto

Presidenta del TC minimiza denuncia de Mario Vizcarra: niega adelanto de opinión y asegura que habló “a modo general”

Colegio de Abogados de Lima alerta riesgo para investigaciones tras cierre de equipos fiscales especializados

Mario Vizcarra y su última carta para poder postular: Los argumentos por los que piden al JNE inaplicar la Ley 30717

ENTRETENIMIENTO

Brunella Horna y Richard Acuña

Brunella Horna y Richard Acuña celebran tres años de casados con mensajes llenos de amor: “Mi compañero... mi compañera”

Natalia Jiménez vuelve a Lima con el tour “La Jiménez” tras más de una década: fecha, escenario y venta de entradas

Magaly Medina sorprende con su nuevo rostro tras cirugía facial en Argentina: “Renovada”

Mayra Goñi presenta a su “nuevo novio” pero cibernautas no tardan en recordarle su vínculo con Neutro

Gustavo Bueno se recupera y confirma su regreso a ‘Al fondo hay sitio’ para la temporada 2026

DEPORTES

Alianza Atlético recurre al mercado

Alianza Atlético recurre al mercado del ascenso en Argentina para reforzarse con miras a Liga 1 y Copa Sudamericana 2026

Partidos de hoy, jueves 8 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Jesús Pretell se desvinculó de Sporting Cristal y se suma a LDU de Quito tras pedido directo de Tiago Nunes

Real Madrid vs Barcelona: día, hora y canal TV en Perú de la final de Supercopa de España 2026

Felipe Chávez se abre paso: pugna por un espacio en el Bayern Múnich para el arranque de la segunda rueda de la Bundesliga 2025/26