Estados Unidos confirmó su retirada de 66 organismos internacionales

Estados Unidos anunció su retirada de 66 organizaciones internacionales, incluidas varias agencias de las Naciones Unidas (ONU) y tratados clave sobre clima, profundizando la distancia con la cooperación global.

Donald Trump, presidente estadounidense, firmó el miércoles una orden ejecutiva que suspende el apoyo a estas entidades, según confirmó un funcionario estadounidense que solicitó anonimato y un comunicado oficial del Departamento de Estado. Esta medida afecta a organismos enfocados en el clima, el trabajo y otras áreas que la administración Trump considera alineadas con agendas “woke” y contrarias a los intereses nacionales.

Entre las organizaciones involucradas se encuentran 31 agencias de la ONU y 35 entidades fuera del sistema de Naciones Unidas, de acuerdo con un anuncio de la Casa Blanca en la red social X. El listado específico de instituciones no fue detallado públicamente. Trump justificó la decisión al señalar que estas organizaciones resultan “redundantes en su alcance, mal gestionadas, innecesarias, derrochadoras, capturadas por intereses ajenos o una amenaza para la soberanía y la prosperidad de Estados Unidos”, según el comunicado difundido por el Departamento de Estado.

La administración estadounidense ya había suspendido previamente su apoyo a organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), priorizando únicamente aquellas operaciones consideradas alineadas con la agenda presidencial.

Entre las organizaciones involucradas se encuentran 31 agencias de la ONU y 35 entidades fuera del sistema de Naciones Unidas, de acuerdo con un anuncio de la Casa Blanca en la red social X (REUTERS/Al Drago)

La retirada incluye la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), base del Acuerdo de París, del que Trump ya había desvinculado a Estados Unidos tras asumir su primer mandato. Trump sostiene que el cambio climático es un engaño, distanciándose de la cooperación global sobre este tema. Según declaraciones de Rob Jackson, climatólogo de la Universidad de Stanford y presidente del Proyecto Global de Carbono, recogidas en el cable, la decisión podría obstaculizar los esfuerzos internacionales para reducir los gases de efecto invernadero, ya que otros países podrían utilizarla como argumento para retrasar sus propios compromisos. Expertos subrayan que la cooperación de Estados Unidos, como uno de los mayores emisores globales, resulta crucial para cualquier avance significativo en la lucha contra el cambio climático.

El impacto de estos pasos también se refleja en el recorte de la asistencia exterior estadounidense, canalizada tradicionalmente a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Muchas organizaciones no gubernamentales independientes, que colaboran con la ONU, reportaron cierres de proyectos a raíz de la reducción de fondos.

Desde su regreso a la Casa Blanca hace casi un año, Trump ha reactivado su enfoque de “Estados Unidos primero”, intensificando la desvinculación con instituciones multilaterales. En un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, Trump afirmó que la ONU está “muy lejos de alcanzar su potencial”, según recogió la comunicación oficial de la Casa Blanca.

(Con información de AP y AFP)